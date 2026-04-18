الولايات المتحدة تصدر ترخيصا لشراء النفط الروسي المحمل على السفن
سبوتنيك عربي
2026-04-18T00:28+0000
https://sarabic.ae/20260416/وزير-الخزانة-الأمريكي-تخفيف-عقوبات-النفط-الروسي-لتجنب-نهاية-العالم-في-سوق-النفط-1112598606.html
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، إصدار ترخيص لشراء النفط الروسي المحمّل على السفن قبل يوم 17 نيسان/أبريل الجاري، مشيرةً إلى أن الترخيص ساري المفعول حتى يوم 16 أيار/مايو المقبل.
ووفقًا لما ورد في بيان لوزارة الخزانة، فقد سُمح بالمعاملات المتعلقة بـ"بيع وتسليم وتفريغ النفط الخام ومنتجات التكرير من روسيا الاتحادية" التي تم تحميلها على الناقلات قبل تاريخ 17 نيسان/أبريل.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذا الترخيص يظل ساري المفعول حتى تاريخ 16 أيار/مايو.
وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قد صرح في وقت سابق من يوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة لن تمدد التراخيص العامة لشراء النفط الروسي.
وكانت السلطات الأمريكية قد أقدمت، في محاولة لخفض أسعار النفط التي ارتفعت بسبب الهجوم على إيران، على استثناء النفط الروسي ومنتجاته النفطية المحمّلة
على السفن حتى 12 مارس/آذار من العقوبات. ولم تكن هناك أي قيود أمريكية على بيعها. وانتهت صلاحية ترخيص وزارة الخزانة الأمريكية في 11 أبريل/نيسان.