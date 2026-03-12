واشنطن تمنح ترخيصا لبيع النفط الروسي

https://sarabic.ae/20260312/الخزانة-الأمريكية-تمنح-ترخيصا-لبيع-النفط-الروسي-اعتبارا-من-12-مارس-1111430215.html
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، ترخيصًا يسمح ببيع النفط الخام الروسي ومنتجات البترول اعتبارًا من 12 مارس/ آذار، وحتى الساعة 12:01 صباحًا بالتوقيت... 12.03.2026
2026-03-12T23:48+0000
2026-03-12T23:48+0000
2026-03-12T23:55+0000
والسبت الماضي، صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة قد تتجه إلى مزيد من تخفيف العقوبات على النفط الروسي على خلفية النزاع في الشرق الأوسط.وأشار بيسنت في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" إلى أن "يمكننا رفع العقوبات عن نفط روسي آخر".كما أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أن واشنطن سمحت للهند بمواصلة مشتريات النفط الروسي لضمان استمرار عمل مصافي النفط في جنوب آسيا، في ظل توقف الملاحة عبر مضيق هرمز.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
