https://sarabic.ae/20260416/وزير-الخزانة-الأمريكي-تخفيف-عقوبات-النفط-الروسي-لتجنب-نهاية-العالم-في-سوق-النفط-1112598606.html
وزير الخزانة الأمريكي: تخفيف عقوبات النفط الروسي لتجنب "نهاية العالم" في سوق النفط
سبوتنيك عربي
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأربعاء، إن التخفيف المؤقت للعقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الروسي كان ضرورياً لواشنطن لتجنب "نهاية العالم" في سوق...
2026-04-16T00:47+0000
وزارة النفط الروسية
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098455560_0:26:1620:937_1920x0_80_0_0_28e2cadb2ad8f6398ecb50653830008b.jpg
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098455560_42:0:1482:1080_1920x0_80_0_0_125c24e0010d4535ee86b4d20816d04c.jpg
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأربعاء، إن التخفيف المؤقت للعقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الروسي كان ضرورياً لواشنطن لتجنب "نهاية العالم" في سوق النفط.
وأوضح بيسنت خلال إحاطة في البيت الأبيض: "كانت هناك سيناريوهات لنهاية العالم: النفط يرتفع إلى 150، إلى 200، إلى 250 دولاراً".
وبحسب الوزير، فإن منح ترخيص عام لشراء النفط الروسي "ساعد على استقرار الأسعار". كما أقر بيسنت بأنه من الصعب تقديم تقديرات أمريكية لحجم النفط الذي كان يمكن بيعه ضمن هذا الترخيص العام، مشيراً إلى أن الأمر قد يصل إلى نحو ملياري دولار من العائدات.
وأضاف: "لنفكر في عالم آخر ارتفع فيه النفط إلى 150 دولاراً. عندها كانت ستجني (روسيا) أكثر بكثير".
وكان بيسنت قد صرح في وقت سابق من يوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة لن تمدد التراخيص العامة لشراء النفط الروسي.
وكانت السلطات الأمريكية قد أقدمت، في محاولة لخفض أسعار النفط التي ارتفعت بسبب الهجوم على إيران، على استثناء النفط الروسي ومنتجاته النفطية المحمّلة
على السفن حتى 12 مارس/آذار من العقوبات. ولم تكن هناك أي قيود أمريكية على بيعها. وانتهت صلاحية ترخيص وزارة الخزانة الأمريكية في 11 أبريل/نيسان.