وزير الخزانة الأمريكي: تخفيف عقوبات النفط الروسي لتجنب "نهاية العالم" في سوق النفط

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
وزير الخزانة الأمريكي: تخفيف عقوبات النفط الروسي لتجنب "نهاية العالم" في سوق النفط
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأربعاء، إن التخفيف المؤقت للعقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الروسي كان ضرورياً لواشنطن لتجنب "نهاية العالم" في سوق... 16.04.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح بيسنت خلال إحاطة في البيت الأبيض: "كانت هناك سيناريوهات لنهاية العالم: النفط يرتفع إلى 150، إلى 200، إلى 250 دولاراً".وبحسب الوزير، فإن منح ترخيص عام لشراء النفط الروسي "ساعد على استقرار الأسعار". كما أقر بيسنت بأنه من الصعب تقديم تقديرات أمريكية لحجم النفط الذي كان يمكن بيعه ضمن هذا الترخيص العام، مشيراً إلى أن الأمر قد يصل إلى نحو ملياري دولار من العائدات.وأضاف: "لنفكر في عالم آخر ارتفع فيه النفط إلى 150 دولاراً. عندها كانت ستجني (روسيا) أكثر بكثير".وكان بيسنت قد صرح في وقت سابق من يوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة لن تمدد التراخيص العامة لشراء النفط الروسي.وكانت السلطات الأمريكية قد أقدمت، في محاولة لخفض أسعار النفط التي ارتفعت بسبب الهجوم على إيران، على استثناء النفط الروسي ومنتجاته النفطية المحمّلة على السفن حتى 12 مارس/آذار من العقوبات. ولم تكن هناك أي قيود أمريكية على بيعها. وانتهت صلاحية ترخيص وزارة الخزانة الأمريكية في 11 أبريل/نيسان.
وزير الخزانة الأمريكي: تخفيف عقوبات النفط الروسي لتجنب "نهاية العالم" في سوق النفط

00:47 GMT 16.04.2026
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأربعاء، إن التخفيف المؤقت للعقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الروسي كان ضرورياً لواشنطن لتجنب "نهاية العالم" في سوق النفط.
وأوضح بيسنت خلال إحاطة في البيت الأبيض: "كانت هناك سيناريوهات لنهاية العالم: النفط يرتفع إلى 150، إلى 200، إلى 250 دولاراً".
وبحسب الوزير، فإن منح ترخيص عام لشراء النفط الروسي "ساعد على استقرار الأسعار". كما أقر بيسنت بأنه من الصعب تقديم تقديرات أمريكية لحجم النفط الذي كان يمكن بيعه ضمن هذا الترخيص العام، مشيراً إلى أن الأمر قد يصل إلى نحو ملياري دولار من العائدات.
وأضاف: "لنفكر في عالم آخر ارتفع فيه النفط إلى 150 دولاراً. عندها كانت ستجني (روسيا) أكثر بكثير".
وكان بيسنت قد صرح في وقت سابق من يوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة لن تمدد التراخيص العامة لشراء النفط الروسي.
وكانت السلطات الأمريكية قد أقدمت، في محاولة لخفض أسعار النفط التي ارتفعت بسبب الهجوم على إيران، على استثناء النفط الروسي ومنتجاته النفطية المحمّلة على السفن حتى 12 مارس/آذار من العقوبات. ولم تكن هناك أي قيود أمريكية على بيعها. وانتهت صلاحية ترخيص وزارة الخزانة الأمريكية في 11 أبريل/نيسان.
