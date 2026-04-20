الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية بين أمريكا وإيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260420/الكرملين-روسيا-مستعدة-للمساعدة-في-التوصل-إلى-تسوية-سلمية-بين-أمريكا-وإيران-1112705782.html
الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية بين أمريكا وإيران
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لا تشارك في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها مستعدة للمساعدة في التوصل إلى تسوية... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-20T09:46+0000
2026-04-20T10:02+0000
العالم
روسيا
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104412/02/1044120246_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_8d2110e7ef35da82d0e2ead4dae70a79.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "في الوقت الراهن، لا تُعدّ روسيا وسيطًا في عملية التفاوض. وكما ذكرنا مرارًا على مختلف المستويات، فإننا على استعداد تام لتقديم أي مساعدة لازمة للتوصل إلى تسوية سلمية واتفاق مناسب".وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أنه إذا استمر الصراع العسكري، فقد تكون هناك عواقب سلبية أكبر بكثير على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي.وعن شأن الطاقة، قال بيسكوف: "ما تزال روسيا لاعبًا مسؤولًا ومهمًا للغاية في أسواق الطاقة العالمية. تمرّ الأسواق حاليًا بأوقات عصيبة".وبشأن الخلاقات مع الدول الأوروبية، أوضح بيسكوف أن "روسيا تعتقد أن أي خلافات وصراعات في المصالح المشتركة مع أوروبا يجب حلها على طاولة المفاوضات"، مؤكدًا أن "روسيا لم ترفض قط الحوار مع أوروبا، بل على العكس، نسعى إلى الحوار، ولكن في أغلب الأحيان لا يتم تبادل هذا الأمر في أوروبا".وأوضح أنه بالنظر إلى تصريحات العديد من السياسيين، فمن السابق لأوانه استخلاص استنتاجات واسعة النطاق حول تغير المناخ الأوروبي تجاه روسيا.
https://sarabic.ae/20260420/الخارجية-الإيرانية-لم-نقرر-بشأن-المشاركة-في-الجولة-القادمة-من-المفاوضات-1112703180.html
https://sarabic.ae/20260420/سلوفاكيا-الإنتاج-في-الاتحاد-الأوروبي-يدق-ناقوس-انتقاله-خارجا-بسبب-فقدان-إمدادات-الطاقة-الروسية-1112701308.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104412/02/1044120246_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_d81eddc6e9c9ec0bff275980a7986d22.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
09:46 GMT 20.04.2026 (تم التحديث: 10:02 GMT 20.04.2026)
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لا تشارك في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها مستعدة للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية بين البلدين.
وقال بيسكوف للصحفيين: "في الوقت الراهن، لا تُعدّ روسيا وسيطًا في عملية التفاوض. وكما ذكرنا مرارًا على مختلف المستويات، فإننا على استعداد تام لتقديم أي مساعدة لازمة للتوصل إلى تسوية سلمية واتفاق مناسب".

وأضاف: "نأمل أن تستمر عملية التفاوض، وأن يساعد ذلك في تجنب المزيد من التطورات، التي تنطوي على استخدام القوة".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أنه إذا استمر الصراع العسكري، فقد تكون هناك عواقب سلبية أكبر بكثير على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي.

وتابع بيسكوف: "ما زلنا نرى أن الوضع (في مضيق هرمز) هش للغاية، وأن الوضع لا يمكن التنبؤ به".

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
الخارجية الإيرانية: لم نقرر بشأن المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات
07:45 GMT
وعن شأن الطاقة، قال بيسكوف: "ما تزال روسيا لاعبًا مسؤولًا ومهمًا للغاية في أسواق الطاقة العالمية. تمرّ الأسواق حاليًا بأوقات عصيبة".
وتابع معلقًا على تمديد الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة ضد مبيعات النفط الروسي: "من الصعب جدًا عدم أخذ الأحجام الروسية في الاعتبار أو تجاهلها".
مصفاة موسكو النفطية التابعة لشركة غازبروم نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
سلوفاكيا: الإنتاج في الاتحاد الأوروبي يدق ناقوس انتقاله خارجا بسبب فقدان إمدادات الطاقة الروسية
05:18 GMT
وبشأن الخلاقات مع الدول الأوروبية، أوضح بيسكوف أن "روسيا تعتقد أن أي خلافات وصراعات في المصالح المشتركة مع أوروبا يجب حلها على طاولة المفاوضات"، مؤكدًا أن "روسيا لم ترفض قط الحوار مع أوروبا، بل على العكس، نسعى إلى الحوار، ولكن في أغلب الأحيان لا يتم تبادل هذا الأمر في أوروبا".
وأوضح أنه بالنظر إلى تصريحات العديد من السياسيين، فمن السابق لأوانه استخلاص استنتاجات واسعة النطاق حول تغير المناخ الأوروبي تجاه روسيا.
الخارجية الروسية: الأزمة المحيطة بإيران تهدد الاتحاد الأوروبي بصدمة ركود تضخمي
دميترييف: الاتحاد الأوروبي بدأ متأخرا بالاستجابة لأكبر أزمة في مجال الطاقة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала