الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية بين أمريكا وإيران
الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية بين أمريكا وإيران
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لا تشارك في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها مستعدة للمساعدة في التوصل إلى تسوية... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-20T09:46+0000
2026-04-20T09:46+0000
2026-04-20T10:02+0000
العالم
روسيا
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال بيسكوف للصحفيين: "في الوقت الراهن، لا تُعدّ روسيا وسيطًا في عملية التفاوض. وكما ذكرنا مرارًا على مختلف المستويات، فإننا على استعداد تام لتقديم أي مساعدة لازمة للتوصل إلى تسوية سلمية واتفاق مناسب".وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أنه إذا استمر الصراع العسكري، فقد تكون هناك عواقب سلبية أكبر بكثير على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي.وعن شأن الطاقة، قال بيسكوف: "ما تزال روسيا لاعبًا مسؤولًا ومهمًا للغاية في أسواق الطاقة العالمية. تمرّ الأسواق حاليًا بأوقات عصيبة".وبشأن الخلاقات مع الدول الأوروبية، أوضح بيسكوف أن "روسيا تعتقد أن أي خلافات وصراعات في المصالح المشتركة مع أوروبا يجب حلها على طاولة المفاوضات"، مؤكدًا أن "روسيا لم ترفض قط الحوار مع أوروبا، بل على العكس، نسعى إلى الحوار، ولكن في أغلب الأحيان لا يتم تبادل هذا الأمر في أوروبا".وأوضح أنه بالنظر إلى تصريحات العديد من السياسيين، فمن السابق لأوانه استخلاص استنتاجات واسعة النطاق حول تغير المناخ الأوروبي تجاه روسيا.الخارجية الروسية: الأزمة المحيطة بإيران تهدد الاتحاد الأوروبي بصدمة ركود تضخميدميترييف: الاتحاد الأوروبي بدأ متأخرا بالاستجابة لأكبر أزمة في مجال الطاقة
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية بين أمريكا وإيران
09:46 GMT 20.04.2026 (تم التحديث: 10:02 GMT 20.04.2026)
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لا تشارك في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها مستعدة للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية بين البلدين.
وقال بيسكوف للصحفيين: "في الوقت الراهن، لا تُعدّ روسيا وسيطًا في عملية التفاوض. وكما ذكرنا مرارًا على مختلف المستويات، فإننا على استعداد تام لتقديم أي مساعدة لازمة للتوصل إلى تسوية سلمية واتفاق مناسب".
وأضاف: "نأمل أن تستمر عملية التفاوض، وأن يساعد ذلك في تجنب المزيد من التطورات، التي تنطوي على استخدام القوة".
وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أنه إذا استمر الصراع العسكري، فقد تكون هناك عواقب سلبية أكبر بكثير على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي.
وتابع بيسكوف: "ما زلنا نرى أن الوضع (في مضيق هرمز) هش للغاية، وأن الوضع لا يمكن التنبؤ به".
وعن شأن الطاقة، قال بيسكوف: "ما تزال روسيا لاعبًا مسؤولًا ومهمًا للغاية في أسواق الطاقة العالمية. تمرّ الأسواق حاليًا بأوقات عصيبة".
وتابع معلقًا على تمديد الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة ضد مبيعات النفط الروسي: "من الصعب جدًا عدم أخذ الأحجام الروسية في الاعتبار أو تجاهلها".
وبشأن الخلاقات مع الدول الأوروبية، أوضح بيسكوف أن "روسيا تعتقد أن أي خلافات وصراعات في المصالح المشتركة مع أوروبا يجب حلها على طاولة المفاوضات"، مؤكدًا أن "روسيا لم ترفض قط الحوار مع أوروبا، بل على العكس، نسعى إلى الحوار، ولكن في أغلب الأحيان لا يتم تبادل هذا الأمر في أوروبا".
وأوضح أنه بالنظر إلى تصريحات العديد من السياسيين، فمن السابق لأوانه استخلاص استنتاجات واسعة النطاق حول تغير المناخ الأوروبي تجاه روسيا.