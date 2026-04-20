https://sarabic.ae/20260420/الكرملين-روسيا-مستعدة-للمساعدة-في-التوصل-إلى-تسوية-سلمية-بين-أمريكا-وإيران-1112705782.html

الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية بين أمريكا وإيران

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لا تشارك في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها مستعدة للمساعدة في التوصل إلى تسوية... 20.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-20T09:46+0000

العالم

روسيا

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104412/02/1044120246_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_8d2110e7ef35da82d0e2ead4dae70a79.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين: "في الوقت الراهن، لا تُعدّ روسيا وسيطًا في عملية التفاوض. وكما ذكرنا مرارًا على مختلف المستويات، فإننا على استعداد تام لتقديم أي مساعدة لازمة للتوصل إلى تسوية سلمية واتفاق مناسب".وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أنه إذا استمر الصراع العسكري، فقد تكون هناك عواقب سلبية أكبر بكثير على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي.وعن شأن الطاقة، قال بيسكوف: "ما تزال روسيا لاعبًا مسؤولًا ومهمًا للغاية في أسواق الطاقة العالمية. تمرّ الأسواق حاليًا بأوقات عصيبة".وبشأن الخلاقات مع الدول الأوروبية، أوضح بيسكوف أن "روسيا تعتقد أن أي خلافات وصراعات في المصالح المشتركة مع أوروبا يجب حلها على طاولة المفاوضات"، مؤكدًا أن "روسيا لم ترفض قط الحوار مع أوروبا، بل على العكس، نسعى إلى الحوار، ولكن في أغلب الأحيان لا يتم تبادل هذا الأمر في أوروبا".وأوضح أنه بالنظر إلى تصريحات العديد من السياسيين، فمن السابق لأوانه استخلاص استنتاجات واسعة النطاق حول تغير المناخ الأوروبي تجاه روسيا.الخارجية الروسية: الأزمة المحيطة بإيران تهدد الاتحاد الأوروبي بصدمة ركود تضخميدميترييف: الاتحاد الأوروبي بدأ متأخرا بالاستجابة لأكبر أزمة في مجال الطاقة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya"

2026

الأخبار

ar_EG

