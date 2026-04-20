https://sarabic.ae/20260420/سلوفاكيا-الإنتاج-في-الاتحاد-الأوروبي-يدق-ناقوس-انتقاله-خارجا-بسبب-فقدان-إمدادات-الطاقة-الروسية-1112701308.html
سلوفاكيا: الإنتاج في الاتحاد الأوروبي يدق ناقوس انتقاله خارجا بسبب فقدان إمدادات الطاقة الروسية
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس البرلمان السلوفاكي تيبور غاشبار، اليوم الاثنين، أن الصناعة الأوروبية بُنيت على إمدادات طاقة مستقرة من الشرق، ومن دونها، ينتقل الإنتاج إلى خارج...
قطاع الطاقة
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112682868_0:70:3180:1859_1920x0_80_0_0_09120baebfcd35513816a46b4f4885e0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112682868_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_e811208fc193d7b364dac102b2604076.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطاع الطاقة, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أكد نائب رئيس البرلمان السلوفاكي تيبور غاشبار، اليوم الاثنين، أن الصناعة الأوروبية بُنيت على إمدادات طاقة مستقرة من الشرق، ومن دونها، ينتقل الإنتاج إلى خارج الاتحاد الأوروبي.
وقال غاشبار لوكالة "سبوتنيك": "لطالما كانت الموارد الروسية أرخص من البدائل. وعودة تلك الموارد من شأنها أن تخفف الضغط على الصناعة والتضخم والأسر".
وتابع: "لقد بُنيت الصناعة الأوروبية (وخاصة ألمانيا وأوروبا الوسطى) على إمدادات طاقة مستقرة من الشرق، ومن دونها، ينتقل الإنتاج إلى خارج الاتحاد الأوروبي، وعودتها ستساعد في الحفاظ على الوظائف والإنتاج داخل أوروبا".
وأشار إلى أن الاقتصاد القوي يحتاج إلى طاقة بأسعار معقولة، فمن دونها يفقد قدرته التنافسية. ووفقًا لغاشبار، "لا يعني التنويع الاستغناء عن مورد واحد إلى الأبد".
وأضاف نائب رئيس البرلمان السلوفاكي: "هذا يعني وجود المزيد من الخيارات. يمكن أن تكون روسيا واحدة منها، ليست الوحيدة، ولكنها ليست محظورة أيضًا".
وأشار غاشبار إلى أنه "بدلًا من الاعتماد الأحادي الجانب على الغاز الطبيعي المسال، على سبيل المثال من الولايات المتحدة، ستحتفظ أوروبا بقوة تفاوضية أكبر".
وقال: "زيادة عدد المورّدين تعني أسعارًا أفضل واستقلالًا أكبر. إن العودة إلى النفط الروسي لن تكون خطوة إلى الوراء، بل خطوة نحو سياسة طاقة واقعية. لا ينبغي للأيديولوجيا أن تطغى على الاستقرار الاقتصادي ومستويات معيشة المواطنين. أوروبا لا تحتاج إلى تجارب مكلفة، بل تحتاج إلى حلول عملية".
وفي وقت سابق، صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بأن دعاة الحرب الأوروبيين "تأخروا في تنويع مصادر الطاقة"، مؤكدًا أن الاستمرار في هذا المسار قد يؤدي إلى تدمير الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وفي وقت سابق، حذّر دميترييف من تداعيات قرار الاتحاد الأوروبي التخلي عن مصادر الطاقة الروسية، معتبرًا أن هذا التوجه سيقود القارة إلى "مرحلة صعبة اقتصاديا".