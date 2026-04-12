https://sarabic.ae/20260412/الكرملين-روسيا-تتلقى-العديد-من-طلبات-الغاز-من-أسواق-بديلة-ومستعدة-لتزويد-أوروبا-في-حال-تبقي-فائض-1112494284.html

الكرملين: روسيا تتلقى طلبات الغاز من أسواق بديلة ومستعدة لتزويد أوروبا في حال تبقى فائض

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن روسيا تتلقى العديد من الطلبات لشراء الغاز من أسواق بديلة، وهي "متعطشة". 12.04.2026, سبوتنيك عربي

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86b1973e4f20a4dd6014b054f3eeab39.jpg

وقال بيسكوف: "الأسواق البديلة متعطشة للغاية، فهناك الكثير من الطلبات على الإمدادات".وأشار إلى أن حجم إمدادات الغاز الروسية قد ازداد أخيرا، وأوضح أن الدول الأوروبية ستجد طريقة للحصول على الغاز حتى لو لم تزود روسيا السوق الأوروبية به.وأضاف بيسكوف: "لا يمكن استبعاد هذا بالطبع. فهناك العديد من محطات تسييل الغاز في القارة الأوروبية وفي الشرق الأوسط لدرجة أن هذه العملية، هذه السوق الفورية... تشبه الكائن الحي".وأوضح أن "هذا (رفض شراء الطاقة من روسيا) يدل ببساطة على قصر نظر القيادة الحالية للدول الأوروبية. وليس الجميع قصير النظر".وأضاف بيسكوف: "لماذا نحرم أنفسنا من فرصة وجود مثل هذا الشريك في التجارة والشؤون الاقتصادية؟ هذا نهج عملي تماما، وهو بالمناسبة يتوافق مع نهجنا".وأشار إلى أنه لا توجد مصادر طاقة كثيرة في العالم، ويمكن عدها على أصابع يد واحدة.وعن الشأن الأوكراني، أوضح أن هدنة عيد الفصح هي بادرة إنسانية من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه تم إعلان وقف إطلاق نار مماثل العام الماضي، وأن القوات المسلحة الأوكرانية انتهكته مرارا وتكرارا.وأضاف بيسكوف: "أكد بوتين بشكل خاص على ضرورة أن يكون جيشنا على أهبة الاستعداد ضد أي استفزازات محتملة".ووفقا له، فإن الخلافات الحدودية بين روسيا وأوكرانيا لا تفصل بينهما سوى بضعة كيلومترات.وأكد بيسكوف أن "العملية العسكرية الخاصة ستستمر بعد انتهاء هدنة عيد الفصح حتى يستجمع زيلينسكي شجاعته لإبرام اتفاقية سلام مع روسيا". وأكد أن جميع تفاصيل تسوية النزاع مع الجانب الأوكراني يجب تحديدها في إطار عملية التفاوض.ووفقا له، فإنه "وبمجرد قبولهم، سيتجه كل شيء نحو السلام".وتابع بيسكوف: "لا، إنها في الحقيقة بضعة كيلومترات فقط... بشكل تقريبي، لا يزال أمامنا 18-17% من جمهورية دونيتسك الشعبية لتحريرها، وهذا يعني الوصول إلى الحدود الإدارية".وأردف بيسكوف: "لطالما أرعبنا بحجمنا وقوتنا العديد من الأوروبيين، كوننا دولة أوراسية كبيرة". وردا على سؤال حول سبب اعتبار أوروبا لروسيا "شيطانا من الجحيم" بينما يكون رد الفعل على تحركات الولايات المتحدة في إيران وفنزويلا أكثر تحفظا، أشار إلى أن "الأوروبيين لطالما وجدوا أنه من الملائم استخدام روسيا كعدو وهمي لأغراض سياسية داخلية".وحول وضع حلف شمال الأطلسي "الناتو" وسط خلافات واشنطن مع حلفائها الأوروبيين، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إنه لا يعتقد بأن انهيار "الناتو" أمر مرجح.في وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيُصدر تعليمات للحكومة بالعمل مع الشركات الروسية لبحث مسألة إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الأسواق الواعدة. وأشار إلى أنه قد يكون من الأنسب لروسيا وقف الإمدادات إلى السوق الأوروبية الآن، قبل دخول قيود الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، والتوسع بدلا من ذلك في أسواق جديدة وترسيخ وجودها فيها.لافروف: الاتصالات الدبلوماسية بشأن الأزمة الأوكرانية مستمرةهدنة عيد الفصح بين روسيا وأوكرانيا تدخل اليوم حيز التنفيذ وسط مخاوف من "سوابق كييف"موسكو: روسيا لا يمكن أن تتخلى عن كوبا ولن تغادر نصف الكرة الغربي

https://sarabic.ae/20260407/الكرملين-العالم-يدخل-في-أزمة-اقتصادية-وطاقة-خطيرة--1112348232.html

https://sarabic.ae/20260410/الكرملين-السلام-في-أوكرانيا-قد-يتحقق-اليوم-إذا-اتخذ-زيلينسكي-القرار-المناسب-1112447144.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

