https://sarabic.ae/20260412/الكرملين-روسيا-تتلقى-العديد-من-طلبات-الغاز-من-أسواق-بديلة-ومستعدة-لتزويد-أوروبا-في-حال-تبقي-فائض-1112494284.html
الكرملين: روسيا تتلقى طلبات الغاز من أسواق بديلة ومستعدة لتزويد أوروبا في حال تبقى فائض
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن روسيا تتلقى العديد من الطلبات لشراء الغاز من أسواق بديلة، وهي "متعطشة". 12.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-12T10:57+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86b1973e4f20a4dd6014b054f3eeab39.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ddf5e6362941f7b4a7d98a5d7c19124.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
10:04 GMT 12.04.2026 (تم التحديث: 10:57 GMT 12.04.2026)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن روسيا تتلقى العديد من الطلبات لشراء الغاز من أسواق بديلة، وهي "متعطشة".
وقال بيسكوف: "الأسواق البديلة متعطشة للغاية، فهناك الكثير من الطلبات على الإمدادات".
وأضاف: "روسيا مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز إذا كانت هناك كميات متبقية بعد البيع إلى الأسواق البديلة".
وأشار إلى أن حجم إمدادات الغاز الروسية قد ازداد أخيرا، وأوضح أن الدول الأوروبية ستجد طريقة للحصول على الغاز حتى لو لم تزود روسيا السوق الأوروبية به.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت أوروبا ستجد سبيلًا لشراء الغاز في حال توقفت روسيا عن توريده، بأن هذه عملية اقتصادية معقدة.
وأضاف بيسكوف: "لا يمكن استبعاد هذا بالطبع. فهناك العديد من محطات تسييل الغاز في القارة الأوروبية وفي الشرق الأوسط لدرجة أن هذه العملية، هذه السوق الفورية... تشبه الكائن الحي".
وأوضح أن "هذا (رفض شراء الطاقة من روسيا) يدل ببساطة على قصر نظر القيادة الحالية للدول الأوروبية. وليس الجميع قصير النظر".
وأشار إلى أن بعض القادة الأوروبيين يدعون إلى الحفاظ على العلاقات الاقتصادية واتباع نهج أكثر واقعية.
وأضاف بيسكوف: "لماذا نحرم أنفسنا من فرصة وجود مثل هذا الشريك في التجارة والشؤون الاقتصادية؟ هذا نهج عملي تماما، وهو بالمناسبة يتوافق مع نهجنا".
وأشار إلى أنه لا توجد مصادر طاقة كثيرة في العالم، ويمكن عدها على أصابع يد واحدة.
وعن الشأن الأوكراني، أوضح أن هدنة عيد الفصح هي بادرة إنسانية من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه تم إعلان وقف إطلاق نار مماثل العام الماضي، وأن القوات المسلحة الأوكرانية انتهكته مرارا وتكرارا.
وأضاف بيسكوف: "أكد بوتين بشكل خاص على ضرورة أن يكون جيشنا على أهبة الاستعداد ضد أي استفزازات محتملة".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة علقت المفاوضات بشأن القضية الأوكرانية في الوقت الحالي، لكن روسيا تتفهم جدول أعمال الأمريكيين المزدحم.
ووفقا له، فإن الخلافات الحدودية بين روسيا وأوكرانيا لا تفصل بينهما سوى بضعة كيلومترات.
وأكد بيسكوف أن "العملية العسكرية الخاصة ستستمر بعد انتهاء هدنة عيد الفصح حتى يستجمع زيلينسكي شجاعته لإبرام اتفاقية سلام مع روسيا".
وأشار إلى أن المفاوضات بشأن تسوية أوكرانية ستكون معقدة ودقيقة وتستغرق وقتا طويلا، وذلك في حديثه عن احتمالات التوصل إلى تسوية بعد وصول القوات الروسية إلى حدود دونباس.
وأكد أن جميع تفاصيل تسوية النزاع مع الجانب الأوكراني يجب تحديدها في إطار عملية التفاوض.
وأضاف: "نريد سلاما مستداما. ويمكن تحقيق السلام المستدام عندما نضمن مصالحنا ونحقق الأهداف التي وضعناها منذ البداية. وهذا ممكن اليوم حرفيا. لكن على زيلينسكي اتخاذ القرارات نفسها المعروفة".
ووفقا له، فإنه "وبمجرد قبولهم، سيتجه كل شيء نحو السلام".
وتابع بيسكوف: "لا، إنها في الحقيقة بضعة كيلومترات فقط... بشكل تقريبي، لا يزال أمامنا 18-17% من جمهورية دونيتسك الشعبية لتحريرها، وهذا يعني الوصول إلى الحدود الإدارية".
وأردف بيسكوف: "لطالما أرعبنا بحجمنا وقوتنا العديد من الأوروبيين، كوننا دولة أوراسية كبيرة".
وردا على سؤال حول سبب اعتبار أوروبا لروسيا "شيطانا من الجحيم" بينما يكون رد الفعل على تحركات الولايات المتحدة في إيران وفنزويلا أكثر تحفظا، أشار إلى أن "الأوروبيين لطالما وجدوا أنه من الملائم استخدام روسيا كعدو وهمي لأغراض سياسية داخلية".
وتابع بيسكوف: "لطالما وجدوا أنه من الملائم استخدامنا كعدو مزعوم، حتى يتمكنوا من تأطير عملياتهم الداخلية تحت هذه الذريعة. إن تصوير عدو خارجي يخدم دائما أغراضا سياسية داخلية. لقد فعل البريطانيون ذلك منذ القدم، أصدقاؤنا البريطانيون، والبولنديون، وعدد من الدول الأوروبية الأخرى".
وحول وضع حلف شمال الأطلسي "الناتو" وسط خلافات واشنطن مع حلفائها الأوروبيين، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إنه لا يعتقد بأن انهيار "الناتو" أمر مرجح.
وأضاف: "لا أعتقد أنه يمكننا الحديث عن انهيار التحالف. لأنه بطريقة أو بأخرى، سينمو المكون الأوروبي".
في وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيُصدر تعليمات للحكومة بالعمل مع الشركات الروسية لبحث مسألة إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الأسواق الواعدة. وأشار إلى أنه قد يكون من الأنسب لروسيا وقف الإمدادات إلى السوق الأوروبية الآن، قبل دخول قيود الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، والتوسع بدلا من ذلك في أسواق جديدة وترسيخ وجودها فيها.