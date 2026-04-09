موسكو: روسيا لا يمكن أن تتخلى عن كوبا ولن تغادر نصف الكرة الغربي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
موسكو: روسيا لا يمكن أن تتخلى عن كوبا ولن تغادر نصف الكرة الغربي
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا لا يمكن أن تتخلى عن كوبا، مؤكدا أن ذلك "مستحيل تماما"، وأن روسيا لا تعتزم الانسحاب من نصف... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف ريابكوف، خلال حديثه للصحفيين في هافانا أثناء زيارته للبلاد: "روسيا لا تنوي الرحيل عن نصف الكرة الغربي، مهما قيل في واشنطن؛ حيث يهيمن هناك هوس حول فكرة إقصاء روسيا والصين من هذه المنطقة"، مؤكدا أن روسيا لا يمكنها التخلي عن دعم كوبا.ووصف ريابكوف كوبا بأنها إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية، مشددا على أن موسكو لا يمكن أن تتخلى عن "جزيرة الحرية"، وأن ذلك "مستبعد تماما". وأشار إلى أن مسألة ضمان الأمن الطاقوي لكوبا تبقى أولوية رئيسية بالنسبة لروسيا.وتابع أن الحديث عن الخطوات المقبلة لا يزال مبكرا، لكنه أوضح أن الدعم الروسي لا يقتصر على شحنة النفط التي وصلت بالفعل إلى كوبا مؤخرا على متن الناقلة "أناتولي كولودكين".وأوضح أن الطابع غير القانوني للحصار الأمريكي على كوبا واضح "بالنسبة لكثيرين" في المجتمع الدولي، مضيفا أن دعم كوبا سيتم بالتعاون مع شركاء روسيا، انطلاقا من ضرورة حماية مبادئ القانون الدولي والمساواة بين الدول.كما أشار نائب وزير الخارجية إلى أن الوفد الروسي ناقش مع الحكومة الكوبية استئناف الرحلات الجوية المباشرة وتطوير المشاريع السياحية.وأضاف: "كانت المشاورات مهمة ومفيدة، ومكثفة وقائمة على الثقة. وسنواصلها، كما سنواصل العمل على مستويات أخرى وفي مسارات أخرى مع كوبا. كوبا من بين أولوياتنا".وشدّد ريابكوف على أن العلاقات بين موسكو وهافانا ستتيح حل المشكلات المرتبطة بالحصار الأمريكي المفروض على الجزيرة.وكانت وزارة النقل الروسية قد أعلنت في 30 مارس/آذار وصول ناقلة "أناتولي كولودكين" إلى ميناء قرب هافانا محملة بمئة ألف طن من النفط الخام. وأفاد الكرملين بأن روسيا والولايات المتحدة ناقشتا مسبقًا مسألة توريد المنتجات النفطية إلى الجزيرة.وتشهد كوبا أزمة وقود تفاقمت بعد مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 يناير/كانون الثاني، ما أدى إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي واندلاع احتجاجات بين الحين والآخر. وتؤكد الحكومة الكوبية أن واشنطن تسعى، من خلال الحصار في قطاع الطاقة، إلى خنق اقتصاد البلاد وجعل ظروف معيشة السكان غير محتملة.
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا لا يمكن أن تتخلى عن كوبا، مؤكدا أن ذلك "مستحيل تماما"، وأن روسيا لا تعتزم الانسحاب من نصف الكرة الغربي بغض النظر عن موقف واشنطن.
وأضاف ريابكوف، خلال حديثه للصحفيين في هافانا أثناء زيارته للبلاد: "روسيا لا تنوي الرحيل عن نصف الكرة الغربي، مهما قيل في واشنطن؛ حيث يهيمن هناك هوس حول فكرة إقصاء روسيا والصين من هذه المنطقة"، مؤكدا أن روسيا لا يمكنها التخلي عن دعم كوبا.
ووصف ريابكوف كوبا بأنها إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية، مشددا على أن موسكو لا يمكن أن تتخلى عن "جزيرة الحرية"، وأن ذلك "مستبعد تماما". وأشار إلى أن مسألة ضمان الأمن الطاقوي لكوبا تبقى أولوية رئيسية بالنسبة لروسيا.
الرئيس الكوبي: الولايات المتحدة لا تملك الحق في مطالبة كوبا بأي شيء
وتابع أن الحديث عن الخطوات المقبلة لا يزال مبكرا، لكنه أوضح أن الدعم الروسي لا يقتصر على شحنة النفط التي وصلت بالفعل إلى كوبا مؤخرا على متن الناقلة "أناتولي كولودكين".
وأوضح أن الطابع غير القانوني للحصار الأمريكي على كوبا واضح "بالنسبة لكثيرين" في المجتمع الدولي، مضيفا أن دعم كوبا سيتم بالتعاون مع شركاء روسيا، انطلاقا من ضرورة حماية مبادئ القانون الدولي والمساواة بين الدول.
خبراء: وصول ناقلة نفط روسية إلى كوبا يشكل انتصارا سياسيا على الحصار الأمريكي
كما أشار نائب وزير الخارجية إلى أن الوفد الروسي ناقش مع الحكومة الكوبية استئناف الرحلات الجوية المباشرة وتطوير المشاريع السياحية.
وأضاف: "كانت المشاورات مهمة ومفيدة، ومكثفة وقائمة على الثقة. وسنواصلها، كما سنواصل العمل على مستويات أخرى وفي مسارات أخرى مع كوبا. كوبا من بين أولوياتنا".
وشدّد ريابكوف على أن العلاقات بين موسكو وهافانا ستتيح حل المشكلات المرتبطة بالحصار الأمريكي المفروض على الجزيرة.
وقال: "أنا واثق من أن مجمل أحداث الأسابيع الأخيرة في علاقاتنا الثنائية سيسمح بالمضي قدمًا وإيجاد حلول لأكثر القضايا إلحاحًا، وهي قضايا معروفة للجميع، وحل المشكلات التي نشأت نتيجة الحصار غير القانوني وغير المقبول تمامًا المفروض على الجزيرة من جانب الولايات المتحدة".
وكانت وزارة النقل الروسية قد أعلنت في 30 مارس/آذار وصول ناقلة "أناتولي كولودكين" إلى ميناء قرب هافانا محملة بمئة ألف طن من النفط الخام. وأفاد الكرملين بأن روسيا والولايات المتحدة ناقشتا مسبقًا مسألة توريد المنتجات النفطية إلى الجزيرة.
وتشهد كوبا أزمة وقود تفاقمت بعد مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 يناير/كانون الثاني، ما أدى إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي واندلاع احتجاجات بين الحين والآخر. وتؤكد الحكومة الكوبية أن واشنطن تسعى، من خلال الحصار في قطاع الطاقة، إلى خنق اقتصاد البلاد وجعل ظروف معيشة السكان غير محتملة.
