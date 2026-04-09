الرئيس الكوبي: الولايات المتحدة لا تملك الحق في مطالبة كوبا بأي شيء
الرئيس الكوبي: الولايات المتحدة لا تملك الحق في مطالبة كوبا بأي شيء
اتهم رئيس كوبا ميغيل دياز-كانيل، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بانتهاج سياسة عدائية تجاه هافانا، مؤكدا أن واشنطن لا تملك أي حق أخلاقي لانتقاد الوضع في...
2026-04-09T23:33+0000
2026-04-09T23:33+0000
2026-04-10T05:17+0000
وقال دياز-كانيل، في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية: "إن الحكومة الأمريكية، التي تنتهج سياسة عدائية تجاه كوبا، لا تملك أي حق أخلاقي في مطالبتها بأي شيء. وليس لديها حتى الحق الأخلاقي في التعبير عن قلقها بشأن أوضاع الشعب الكوبي، أو الادعاء بأن الحكومة الكوبية أوصلت البلاد إلى هذه الحالة، في حين أن المسؤولية تقع بالكامل على عاتقها".وكان دياز-كانيل قد اعتبر، في وقت سابق، أن الحوار مع الولايات المتحدة ممكن، مشيرا إلى أن واشنطن لا تملك أي ذريعة أو مبرر لشن عدوان عسكري على البلاد.وفي 29 يناير/كانون الثاني، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يتيح فرض رسوم جمركية على الواردات من الدول التي تزود كوبا بالنفط، كما أعلن حالة الطوارئ بدعوى وجود تهديد كوبي للأمن القومي الأمريكي.من جانبها، أكدت الحكومة الكوبية أن الولايات المتحدة تسعى، من خلال الحصار في قطاع الطاقة، إلى خنق اقتصاد كوبا وجعل ظروف معيشة سكانها غير محتملة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كوبا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
كوبا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الرئيس الكوبي: الولايات المتحدة لا تملك الحق في مطالبة كوبا بأي شيء
23:33 GMT 09.04.2026 (تم التحديث: 05:17 GMT 10.04.2026)
اتهم رئيس كوبا ميغيل دياز-كانيل، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بانتهاج سياسة عدائية تجاه هافانا، مؤكدا أن واشنطن لا تملك أي حق أخلاقي لانتقاد الوضع في الجزيرة، والذي تتحمل مسؤوليته بالكامل السلطات الأمريكية.
وقال دياز-كانيل، في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية: "إن الحكومة الأمريكية، التي تنتهج سياسة عدائية تجاه كوبا، لا تملك أي حق أخلاقي في مطالبتها بأي شيء. وليس لديها حتى الحق الأخلاقي في التعبير عن قلقها بشأن أوضاع الشعب الكوبي، أو الادعاء بأن الحكومة الكوبية أوصلت البلاد إلى هذه الحالة، في حين أن المسؤولية تقع بالكامل على عاتقها".
وكان دياز-كانيل قد اعتبر، في وقت سابق، أن الحوار مع الولايات المتحدة ممكن، مشيرا إلى أن واشنطن لا تملك أي ذريعة أو مبرر لشن عدوان عسكري على البلاد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يتيح فرض رسوم جمركية على الواردات
من الدول التي تزود كوبا بالنفط، كما أعلن حالة الطوارئ بدعوى وجود تهديد كوبي للأمن القومي الأمريكي.
من جانبها، أكدت الحكومة الكوبية أن الولايات المتحدة تسعى، من خلال الحصار في قطاع الطاقة، إلى خنق اقتصاد كوبا وجعل ظروف معيشة سكانها غير محتملة.