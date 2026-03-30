البيت الأبيض: تسليم النفط الروسي إلى كوبا جاء لأسباب إنسانية
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الإثنين، إن قيام ناقلة روسية بنقل شحنة نفط إلى كوبا لا تمثل تحولا في سياسة واشنطن تجاه هافانا، بل يرتبط... 30.03.2026, سبوتنيك عربي
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الإثنين، إن قيام ناقلة روسية بنقل شحنة نفط إلى كوبا لا تمثل تحولا في سياسة واشنطن تجاه هافانا، بل يرتبط بالمساعدات الإنسانية للشعب الكوبي.
وقالت ليفيت، في تصريح للصحفيين إن "هذا ليس تغييرا في السياسة. لم يحدث تغيير رسمي في سياسة العقوبات. كما قال الرئيس (دونالد ترامب) الليلة الماضية، سمحنا لهذه السفينة بالوصول إلى كوبا لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الكوبي. هذه القرارات تتخذ على أساس كل حالة على حدة" .
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأن مسألة توريد المنتجات البترولية الروسية إلى كوبا تم طرحها مسبقا خلال الاتصالات مع الولايات المتحدة.
جاء ذلك رداً على سؤال حول تعليق الكرملين على أنباء أفادت بسماح الولايات المتحدة بمرور ناقلة نفط روسية إلى كوبا، بالإضافة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم الممانعة في توريد النفط إلى الجزيرة، بما في ذلك من روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول سماح الولايات المتحدة، في نهاية المطاف، لناقلة نفط روسية بدخول كوبا، وعلى تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه لا يعارض إمدادات النفط إلى الجزيرة، بما في ذلك من روسيا: " روسيا تعتبر أن من واجبها عدم الوقوف مكتوفة الأيدي وتقديم المساعدة اللازمة لأصدقائنا الكوبيين".