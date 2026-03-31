خبراء: وصول ناقلة نفط روسية إلى كوبا يشكل انتصارا سياسيا على الحصار الأمريكي

سبوتنيك عربي

وصلت ناقلة النفط الروسية "أناتولي كولودكين"، المحملة بـ 100 ألف طن من النفط (نحو 700 ألف برميل)، إلى كوبا في 30 مارس/آذار، بعد أن كانت تخضع لحصار نفطي أمريكي... 31.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-31T13:21+0000

وقال الباحث والمؤرخ أبيل أغيليرا لوكالة "سبوتنيك"، إن وصول السفينة إلى الجزيرة يمثّل "متنفسًا من أزمة النقص الحاد والخطير"، ويشكّل في المقابل "ردًا على الحصار غير القانوني الذي تفرضه واشنطن".ويرى أغيليرا أن هافانا "لها كامل الحق في شراء النفط من أي سوق دولية"، ويعتقد أيضًا أن هذه المبادرة "انتصار سياسي ورمزي، وقد تشجّع دولًا أخرى أقرب، مثل المكسيك والبرازيل، على بيع الوقود للجزيرة، وهو ما يعدّ انتصارًا دبلوماسيًا أيضًا".وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المساعدات الحالية من روسيا ستخفف من حدة الأزمة في الأيام المقبلة، لكن في الوقت نفسه، "يجب على كوبا ضمان تضامن الدول الصديقة حول العالم حتى تتمكن سفن أخرى محملة بالنفط أو غيره من البضائع من الوصول، والتي يمكنها شراؤها بشروط متساوية مع الدول الأخرى".وبدوره، أشار الصحفي جيلبرتو فيراس كوباس، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إلى أن الدعم الروسي "يمثل تحديًا مباشرًا ومحوريًا للحصار النفطي". وأكد قائلاً: "روسيا ليست مجرد دولة عادية؛ إنها قوة عسكرية وطاقية عظمى، وعضو في مجموعة بريكس - وهي مجموعة تعارض التوسع التجاري الغربي".وتابع الخبير: "كوبا دولة صديقة لروسيا، وتربط البلدين علاقات تاريخية راسخة منذ عهد الاتحاد السوفيتي السابق. وقد قدمت موسكو لنا مساعدات في مناسبات أخرى حديثة، على سبيل المثال، بتزويدنا بقاطرات وحافلات صغيرة، فضلاً عن تقديم الدعم خلال جائحة كوفيد-19 وبعد الكوارث الطبيعية التي ضربت أكبر جزر الأنتيل".وفي هذا الصدد، أضاف أن موسكو تمتلك خبرة واسعة في مناهضة الاستعمار، ولها تاريخ طويل في مساعدة حلفائها، وهي أيضاً "ركيزة أساسية لتعددية الأقطاب في النظام العالمي الجديد الذي نسعى إليه". علاوة على ذلك، خلال السنوات القليلة الماضية، تخلصت البلاد تدريجيًا من نظام سويفت وهيمنة الدولار، وبدأت بتداول سلعها بعملتها الوطنية.ضربة للحصار الأمريكيبحسب الخبير يوسماني فرنانديز باتشيكو، فإن هذا "النصر المهم للغاية" يظهر بدوره "دعمًا لكوبا، على الرغم من تصرفات بعض حكومات أمريكا اللاتينية الخاضعة للولايات المتحدة والمتّبعة لسياسة واشنطن تجاه هذه الجزيرة الكاريبية".ويؤكد المحلل أيضًا "أهمية العلاقة بين هافانا وموسكو في السياق الدولي، والتي تتجاوز الزمان والمكان، وحتى التهديدات الأمريكية بشأن أي دعم قد تتلقاه الدولة الكاريبية. لطالما دعمت روسيا قرارات كوبا السيادية واحترمتها، وتعد علاقاتها مع الجزيرة اليوم من بين أهم العلاقات في المنطقة".ومن هذا المنطلق، فإن الكرملين مستعد "ليس فقط لإدانة ومعارضة أي إجراءات خارجة عن القانون من جانب الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، بل أيضًا للعمل على ضمان ترجمة إدانته إلى مبادرات مماثلة". رغم أن وصول هذه السفينة لا يعدّ "عاملاً مخففاً طويل الأمد"، إلا أنه حدث هام، إذ يوجّه ضربة للحصار الأمريكي.وأضاف: "لهذا الأمر جانب رمزي وعملي، فهو يثبت إمكانية تحقيق ذلك. وقد أظهر هذا بوضوح موقف روسيا، كما فعل تعاون الحكومة والمواطنين المكسيكيين. والشعب الكوبي ممتن للغاية لهذا التضامن".

https://sarabic.ae/20260331/وزير-الحرب-الأمريكي-لدى-واشنطن-العديد-من-السيناريوهات-لعملية-برية-ضد-إيران-1112140432.html

https://sarabic.ae/20260331/عراقجي-ينفي-إطلاق-إيران-صواريخ-نحو-تركيا-ويؤكد-التزامها-بحسن-الجوار-1112140745.html

