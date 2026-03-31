خبراء: وصول ناقلة نفط روسية إلى كوبا يشكل انتصارا سياسيا على الحصار الأمريكي

عربي
تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
حظر البرقع في بريطانيا: صعود الشعبوية أم نهاية التسامح الأوروبي؟ يكشف خبراء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: دخول اليمن في المواجهة المباشرة ضد إسرائيل وأمريكا سيقلب موازين الحرب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260331/خبراء-وصول-ناقلة-نفط-روسية-إلى-كوبا-يشكل-انتصارا-سياسيا-على-الحصار-الأمريكي-1112141667.html
خبراء: وصول ناقلة نفط روسية إلى كوبا يشكل انتصارا سياسيا على الحصار الأمريكي
خبراء: وصول ناقلة نفط روسية إلى كوبا يشكل انتصارا سياسيا على الحصار الأمريكي
سبوتنيك عربي
وصلت ناقلة النفط الروسية "أناتولي كولودكين"، المحملة بـ 100 ألف طن من النفط (نحو 700 ألف برميل)، إلى كوبا في 30 مارس/آذار، بعد أن كانت تخضع لحصار نفطي أمريكي... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T13:21+0000
2026-03-31T13:21+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104330/85/1043308538_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_057025800655c35d8d7604071251885b.jpg
https://sarabic.ae/20260331/وزير-الحرب-الأمريكي-لدى-واشنطن-العديد-من-السيناريوهات-لعملية-برية-ضد-إيران-1112140432.html
https://sarabic.ae/20260331/عراقجي-ينفي-إطلاق-إيران-صواريخ-نحو-تركيا-ويؤكد-التزامها-بحسن-الجوار-1112140745.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104330/85/1043308538_315:0:3044:2047_1920x0_80_0_0_a59a61637603a0f1ad9fcc26c31a9714.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبراء: وصول ناقلة نفط روسية إلى كوبا يشكل انتصارا سياسيا على الحصار الأمريكي

© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورناقلة نفط روسية "غراند أنيفا" لنقل الغاز الطبيعي المسال
ناقلة نفط روسية غراند أنيفا لنقل الغاز الطبيعي المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصلت ناقلة النفط الروسية "أناتولي كولودكين"، المحملة بـ 100 ألف طن من النفط (نحو 700 ألف برميل)، إلى كوبا في 30 مارس/آذار، بعد أن كانت تخضع لحصار نفطي أمريكي منذ يناير/كانون الثاني من هذا العام، ولم تتلقَّ إمدادات مماثلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال الباحث والمؤرخ أبيل أغيليرا لوكالة "سبوتنيك"، إن وصول السفينة إلى الجزيرة يمثّل "متنفسًا من أزمة النقص الحاد والخطير"، ويشكّل في المقابل "ردًا على الحصار غير القانوني الذي تفرضه واشنطن".
ويرى أغيليرا أن هافانا "لها كامل الحق في شراء النفط من أي سوق دولية"، ويعتقد أيضًا أن هذه المبادرة "انتصار سياسي ورمزي، وقد تشجّع دولًا أخرى أقرب، مثل المكسيك والبرازيل، على بيع الوقود للجزيرة، وهو ما يعدّ انتصارًا دبلوماسيًا أيضًا".
وأشار إلى أن الحصار الأمريكي المفروض على كوبا يؤثر بشكل مباشر على كل كوبي، ويؤدي إلى خنق اقتصادي، إذ يقيد شراء السلع بهدف إثارة اضطرابات اجتماعية، و"إجبار الشعب المنهك من هذا الوضع على دعم تغيير النظام، وهو أمر لم يحدث منذ أكثر من ستين عامًا".
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المساعدات الحالية من روسيا ستخفف من حدة الأزمة في الأيام المقبلة، لكن في الوقت نفسه، "يجب على كوبا ضمان تضامن الدول الصديقة حول العالم حتى تتمكن سفن أخرى محملة بالنفط أو غيره من البضائع من الوصول، والتي يمكنها شراؤها بشروط متساوية مع الدول الأخرى".
وبدوره، أشار الصحفي جيلبرتو فيراس كوباس، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إلى أن الدعم الروسي "يمثل تحديًا مباشرًا ومحوريًا للحصار النفطي". وأكد قائلاً: "روسيا ليست مجرد دولة عادية؛ إنها قوة عسكرية وطاقية عظمى، وعضو في مجموعة بريكس - وهي مجموعة تعارض التوسع التجاري الغربي".
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
وزير الحرب الأمريكي: لدى واشنطن العديد من السيناريوهات لعملية برية ضد إيران
13:08 GMT
وتابع الخبير: "كوبا دولة صديقة لروسيا، وتربط البلدين علاقات تاريخية راسخة منذ عهد الاتحاد السوفيتي السابق. وقد قدمت موسكو لنا مساعدات في مناسبات أخرى حديثة، على سبيل المثال، بتزويدنا بقاطرات وحافلات صغيرة، فضلاً عن تقديم الدعم خلال جائحة كوفيد-19 وبعد الكوارث الطبيعية التي ضربت أكبر جزر الأنتيل".
وأضاف: "ندين بالكثير لروسيا. وآمل، انطلاقاً من مكانتها، أن تواصل تقديم هذا الدعم لكوبا، الحليف الموثوق الذي يمكن إقامة علاقات تحالف رسمية معه في مختلف المجالات. كلا البلدين يعارضان الهيمنة العالمية، وهذا ما يجمعهما، إلى جانب الروابط الروحية والتاريخية".
وفي هذا الصدد، أضاف أن موسكو تمتلك خبرة واسعة في مناهضة الاستعمار، ولها تاريخ طويل في مساعدة حلفائها، وهي أيضاً "ركيزة أساسية لتعددية الأقطاب في النظام العالمي الجديد الذي نسعى إليه". علاوة على ذلك، خلال السنوات القليلة الماضية، تخلصت البلاد تدريجيًا من نظام سويفت وهيمنة الدولار، وبدأت بتداول سلعها بعملتها الوطنية.

ضربة للحصار الأمريكي

بحسب الخبير يوسماني فرنانديز باتشيكو، فإن هذا "النصر المهم للغاية" يظهر بدوره "دعمًا لكوبا، على الرغم من تصرفات بعض حكومات أمريكا اللاتينية الخاضعة للولايات المتحدة والمتّبعة لسياسة واشنطن تجاه هذه الجزيرة الكاريبية".
ويؤكد المحلل أيضًا "أهمية العلاقة بين هافانا وموسكو في السياق الدولي، والتي تتجاوز الزمان والمكان، وحتى التهديدات الأمريكية بشأن أي دعم قد تتلقاه الدولة الكاريبية. لطالما دعمت روسيا قرارات كوبا السيادية واحترمتها، وتعد علاقاتها مع الجزيرة اليوم من بين أهم العلاقات في المنطقة".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
عراقجي ينفي إطلاق إيران صواريخ نحو تركيا ويؤكد التزامها بحسن الجوار
13:09 GMT
ومن هذا المنطلق، فإن الكرملين مستعد "ليس فقط لإدانة ومعارضة أي إجراءات خارجة عن القانون من جانب الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، بل أيضًا للعمل على ضمان ترجمة إدانته إلى مبادرات مماثلة". رغم أن وصول هذه السفينة لا يعدّ "عاملاً مخففاً طويل الأمد"، إلا أنه حدث هام، إذ يوجّه ضربة للحصار الأمريكي.
وأضاف: "لهذا الأمر جانب رمزي وعملي، فهو يثبت إمكانية تحقيق ذلك. وقد أظهر هذا بوضوح موقف روسيا، كما فعل تعاون الحكومة والمواطنين المكسيكيين. والشعب الكوبي ممتن للغاية لهذا التضامن".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала