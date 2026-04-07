الكرملين: العالم يدخل في أزمة اقتصادية وطاقة خطيرة

عربي
قتلى وجرحى في إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
اقتصادي: العالم أمام تحول استراتيجي على مستوى الممرات البحرية قد ينهي عصر البترودولار
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260407/الكرملين-العالم-يدخل-في-أزمة-اقتصادية-وطاقة-خطيرة--1112348232.html
الكرملين: العالم يدخل في أزمة اقتصادية وطاقة خطيرة
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن العالم دخل مسار أزمة اقتصادية وطاقة خطيرة. 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T09:36+0000
2026-04-07T09:59+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين في تعليق على الوضع في قطاع الطاقة: "الآن، وقد دخل العالم بالفعل وبثبات مسار أزمة اقتصادية وطاقية خطيرة للغاية، تتسع أبعادها يومًا بعد يوم، فإن السوق وظروفها في قطاع الطاقة وموارد الطاقة قد تغيرت تماماً بكل تأكيد".وأكد بيسكوف أن هناك طلباً عالمياً هائلاً على موارد الطاقة الروسية، ووفقا له فإن روسيا تجري مفاوضات بشأن إمدادات الطاقة إلى الخارج بما يضمن توافق الوضع مع مصالح موسكو على أفضل وجه.وأضاف: "لقد تغير السوق وظروف السوق في قطاع الطاقة تماما".وتشهد الأحداث الاخيرة من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والتي أثرت على حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات إمدادات النفط والغاز عالميًا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق الدولية.نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي: سعر الغاز لدينا يعد حافزا لتنمية قطاعات عديدة من الاقتصاد الأرمينيأردوغان: إغلاق مضيق هرمز يعمق الأزمة الاقتصادية العالمية في جميع القطاعات
https://sarabic.ae/20260402/الكرملين-بوتين-يواصل-اتصالاته-مع-قادة-دول-الخليج-والعالم-العربي-1112206953.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن العالم دخل مسار أزمة اقتصادية وطاقة خطيرة.
وقال بيسكوف للصحفيين في تعليق على الوضع في قطاع الطاقة: "الآن، وقد دخل العالم بالفعل وبثبات مسار أزمة اقتصادية وطاقية خطيرة للغاية، تتسع أبعادها يومًا بعد يوم، فإن السوق وظروفها في قطاع الطاقة وموارد الطاقة قد تغيرت تماماً بكل تأكيد".

وأشار بيسكوف إلى أن العالم قد بدأ بالفعل في مسار نحو أزمة اقتصادية وأزمة طاقة، بل وأزمة خطيرة إلى حد ما.

وأكد بيسكوف أن هناك طلباً عالمياً هائلاً على موارد الطاقة الروسية، ووفقا له فإن روسيا تجري مفاوضات بشأن إمدادات الطاقة إلى الخارج بما يضمن توافق الوضع مع مصالح موسكو على أفضل وجه.
الكرملين: بوتين يواصل اتصالاته مع قادة دول الخليج والعالم العربي
الكرملين: بوتين يواصل اتصالاته مع قادة دول الخليج والعالم العربي
2 أبريل, 09:09 GMT
وأضاف: "لقد تغير السوق وظروف السوق في قطاع الطاقة تماما".

وأوضح أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على منشأة خط أنابيب بحر قزوين في نوفوروسيسك ليس المحاولة الأولى لكييف لاستهداف بنيتها التحتية.

وتشهد الأحداث الاخيرة من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والتي أثرت على حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات إمدادات النفط والغاز عالميًا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق الدولية.
نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي: سعر الغاز لدينا يعد حافزا لتنمية قطاعات عديدة من الاقتصاد الأرميني
أردوغان: إغلاق مضيق هرمز يعمق الأزمة الاقتصادية العالمية في جميع القطاعات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала