الكرملين: العالم يدخل في أزمة اقتصادية وطاقة خطيرة
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن العالم دخل مسار أزمة اقتصادية وطاقة خطيرة. 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T09:59+0000
وقال بيسكوف للصحفيين في تعليق على الوضع في قطاع الطاقة: "الآن، وقد دخل العالم بالفعل وبثبات مسار أزمة اقتصادية وطاقية خطيرة للغاية، تتسع أبعادها يومًا بعد يوم، فإن السوق وظروفها في قطاع الطاقة وموارد الطاقة قد تغيرت تماماً بكل تأكيد".وأكد بيسكوف أن هناك طلباً عالمياً هائلاً على موارد الطاقة الروسية، ووفقا له فإن روسيا تجري مفاوضات بشأن إمدادات الطاقة إلى الخارج بما يضمن توافق الوضع مع مصالح موسكو على أفضل وجه.وأضاف: "لقد تغير السوق وظروف السوق في قطاع الطاقة تماما".وتشهد الأحداث الاخيرة من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والتي أثرت على حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات إمدادات النفط والغاز عالميًا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق الدولية.
09:36 GMT 07.04.2026 (تم التحديث: 09:59 GMT 07.04.2026)
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن العالم دخل مسار أزمة اقتصادية وطاقة خطيرة.
وقال بيسكوف للصحفيين في تعليق على الوضع في قطاع الطاقة: "الآن، وقد دخل العالم بالفعل وبثبات مسار أزمة اقتصادية وطاقية خطيرة للغاية، تتسع أبعادها يومًا بعد يوم، فإن السوق وظروفها في قطاع الطاقة وموارد الطاقة قد تغيرت تماماً بكل تأكيد".
وأشار بيسكوف إلى أن العالم قد بدأ بالفعل في مسار نحو أزمة اقتصادية وأزمة طاقة، بل وأزمة خطيرة إلى حد ما.
وأكد بيسكوف أن هناك طلباً عالمياً هائلاً على موارد الطاقة الروسية، ووفقا له فإن روسيا تجري مفاوضات بشأن إمدادات الطاقة إلى الخارج بما يضمن توافق الوضع مع مصالح موسكو على أفضل وجه.
وأضاف: "لقد تغير السوق وظروف السوق في قطاع الطاقة تماما".
وأوضح أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على منشأة خط أنابيب بحر قزوين في نوفوروسيسك ليس المحاولة الأولى لكييف لاستهداف بنيتها التحتية.
وتشهد الأحداث الاخيرة من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والتي أثرت على حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات إمدادات النفط والغاز عالميًا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق الدولية.