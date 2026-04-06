أردوغان: إغلاق مضيق هرمز يعمق الأزمة الاقتصادية العالمية في جميع القطاعات
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن إغلاق مضيق هرمز يعمق الأزمة الاقتصادية العالمية في جميع القطاعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية والطاقة. 06.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-06T16:54+0000
https://sarabic.ae/20260406/ترامب-لو-لم-نمزق-الاتفاق-النووي-الإيراني-لكانت-إسرائيل-قد-انتهت-1112334198.html
وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إنه "لا توجد لدى تركيا أي مشكلة في إمدادات الطاقة أو شرائها أو تخزينها"، مشيرا إلى أن "تركيا لا تتلقى أي إمدادات من الغاز الطبيعي المسال من البصرة أو عبر مضيق هرمز" .
وأضاف: "لا تزال مخاوفنا قائمة من أن يؤدي استمرار الحرب إلى امتدادها لدول أخرى. نواصل الجهود من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في إيران".
واتهم الرئيس التركي، إسرائيل بمواصلة "تقويض الجهود الهادفة لإنهاء الحرب على إيران" .
وقالت الرئاسة التركية في بيان، يوم السبت، إن أردوغان أكد خلال محادثاته الهاتفية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، أن "التدخل العسكري ضد إيران أدى إلى مأزق جيوسياسي. ويجب على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لإنهاء هذه الحرب" .
وشدد أردوغان، على أن "دعم "ناتو" للدفاع الجوي التركي أظهر قوة الردع للحلف"، معربا عن أمله بأن تتخذ قمة "ناتو" المقرر عقدها في أنقرة خلال الفترة من 7 و8 تموز/ يوليو المقبل، قرارات من شأنها أن تجعل الحلف أكثر قوة وفعالية في مواجهة التحديات المستقبلية.
كما أكد أردوغان على أن بلاده تواصل جهودها للتوصل إلى حل سلمي نهائي للصراع في أوكرانيا.