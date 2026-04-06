أردوغان: إغلاق مضيق هرمز يعمق الأزمة الاقتصادية العالمية في جميع القطاعات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
اقتصادي: العالم أمام تحول استراتيجي على مستوى الممرات البحرية قد ينهي عصر البترودولار
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260406/أردوغان-إغلاق-مضيق-هرمز-يعمق-الأزمة-الاقتصادية-العالمية-في-جميع-القطاعات-1112335717.html
أردوغان: إغلاق مضيق هرمز يعمق الأزمة الاقتصادية العالمية في جميع القطاعات
أردوغان: إغلاق مضيق هرمز يعمق الأزمة الاقتصادية العالمية في جميع القطاعات
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن إغلاق مضيق هرمز يعمق الأزمة الاقتصادية العالمية في جميع القطاعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية والطاقة. 06.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-06T16:54+0000
2026-04-06T16:54+0000
العالم
رجب طيب أردوغان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0d/1111461084_0:0:1020:574_1920x0_80_0_0_45bb0eb072852e8d09251d3c28522f43.jpg
وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إنه "لا توجد لدى تركيا أي مشكلة في إمدادات الطاقة أو شرائها أو تخزينها"، مشيرا إلى أن "تركيا لا تتلقى أي إمدادات من الغاز الطبيعي المسال من البصرة أو عبر مضيق هرمز" .واتهم الرئيس التركي، إسرائيل بمواصلة "تقويض الجهود الهادفة لإنهاء الحرب على إيران" .وقالت الرئاسة التركية في بيان، يوم السبت، إن أردوغان أكد خلال محادثاته الهاتفية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، أن "التدخل العسكري ضد إيران أدى إلى مأزق جيوسياسي. ويجب على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لإنهاء هذه الحرب" .كما أكد أردوغان على أن بلاده تواصل جهودها للتوصل إلى حل سلمي نهائي للصراع في أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0d/1111461084_56:0:956:675_1920x0_80_0_0_d9dea8c3b2fcd1cfaf32a88f117768b4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, رجب طيب أردوغان
العالم, رجب طيب أردوغان

أردوغان: إغلاق مضيق هرمز يعمق الأزمة الاقتصادية العالمية في جميع القطاعات

16:54 GMT 06.04.2026
© REUTERSالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© REUTERS
تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن إغلاق مضيق هرمز يعمق الأزمة الاقتصادية العالمية في جميع القطاعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية والطاقة.
وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إنه "لا توجد لدى تركيا أي مشكلة في إمدادات الطاقة أو شرائها أو تخزينها"، مشيرا إلى أن "تركيا لا تتلقى أي إمدادات من الغاز الطبيعي المسال من البصرة أو عبر مضيق هرمز" .
وأضاف: "لا تزال مخاوفنا قائمة من أن يؤدي استمرار الحرب إلى امتدادها لدول أخرى. نواصل الجهود من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في إيران".
واتهم الرئيس التركي، إسرائيل بمواصلة "تقويض الجهود الهادفة لإنهاء الحرب على إيران" .
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2026
ترامب: لو لم نمزق الاتفاق النووي الإيراني لكانت إسرائيل قد انتهت
16:04 GMT
وقالت الرئاسة التركية في بيان، يوم السبت، إن أردوغان أكد خلال محادثاته الهاتفية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، أن "التدخل العسكري ضد إيران أدى إلى مأزق جيوسياسي. ويجب على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لإنهاء هذه الحرب" .

وشدد أردوغان، على أن "دعم "ناتو" للدفاع الجوي التركي أظهر قوة الردع للحلف"، معربا عن أمله بأن تتخذ قمة "ناتو" المقرر عقدها في أنقرة خلال الفترة من 7 و8 تموز/ يوليو المقبل، قرارات من شأنها أن تجعل الحلف أكثر قوة وفعالية في مواجهة التحديات المستقبلية.

كما أكد أردوغان على أن بلاده تواصل جهودها للتوصل إلى حل سلمي نهائي للصراع في أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала