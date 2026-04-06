أردوغان: إغلاق مضيق هرمز يعمق الأزمة الاقتصادية العالمية في جميع القطاعات

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن إغلاق مضيق هرمز يعمق الأزمة الاقتصادية العالمية في جميع القطاعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية والطاقة.

2026-04-06T16:54+0000

وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إنه "لا توجد لدى تركيا أي مشكلة في إمدادات الطاقة أو شرائها أو تخزينها"، مشيرا إلى أن "تركيا لا تتلقى أي إمدادات من الغاز الطبيعي المسال من البصرة أو عبر مضيق هرمز" .واتهم الرئيس التركي، إسرائيل بمواصلة "تقويض الجهود الهادفة لإنهاء الحرب على إيران" .وقالت الرئاسة التركية في بيان، يوم السبت، إن أردوغان أكد خلال محادثاته الهاتفية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، أن "التدخل العسكري ضد إيران أدى إلى مأزق جيوسياسي. ويجب على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لإنهاء هذه الحرب" .كما أكد أردوغان على أن بلاده تواصل جهودها للتوصل إلى حل سلمي نهائي للصراع في أوكرانيا.

https://sarabic.ae/20260406/ترامب-لو-لم-نمزق-الاتفاق-النووي-الإيراني-لكانت-إسرائيل-قد-انتهت-1112334198.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

