https://sarabic.ae/20260406/ترامب-لو-لم-نمزق-الاتفاق-النووي-الإيراني-لكانت-إسرائيل-قد-انتهت-1112334198.html
ترامب: لو لم نمزق الاتفاق النووي الإيراني لكانت إسرائيل قد انتهت
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه لو كان الأمر بيده لاستولى على النفط الإيراني.
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
https://sarabic.ae/20260406/إعلام-إيران-قدمت-ردا-من-10-بنود-على-المقترح-الأمريكي-لإنهاء-الحرب-1112331621.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب: لو لم نمزق الاتفاق النووي الإيراني لكانت إسرائيل قد انتهت
16:04 GMT 06.04.2026 (تم التحديث: 16:09 GMT 06.04.2026)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه لو كان الأمر بيده لاستولى على النفط الإيراني.
وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين، إنه كان يتمنى أن يفعل مع إيران ما فعله في فنزويلا، لكن الأمريكيين يريدون عودة العسكريين الأمريكيين إلى بيوتهم".
وأضاف أنه "لو لم نمزق الاتفاق النووي الإيراني لكانت إسرائيل قد انتهت".
وقال الرئيس الأمريكي إن "الولايات المتحدة تمتلك أفضل المحاربين في العالم ولديها أقوى جيش في العالم، وقد نفذنا عملية صعبة للغاية، وأنقذنا طيارينا من إيران".
وأشار إلى أنه "عادةً إذا سقطت طائرة خلف خطوط العدو، فمن المستحيل استعادة الطيارين، لكننا فعلنا ذلك"، مضيفا أنه "تم تغيير النظام الإيراني بالكامل، والأشخاص المسؤولون الآن أكثر عقلانية وذكاء".
وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة أرسلت أسلحة إلى مجموعات لمساعدتها في مواجهة "النظام الإيراني"، لكن تلك المجموعات احتفظت بالأسلحة لنفسها، مشيرا إلى أن "الإيرانيين يريدوننا أن نواصل الحرب لتحريرهم".
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بأن إيران قدمت لباكستان ردا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب مكوّنا من عشر نقاط.
ووفقًا لوكالة "إرنا" الإيرانية، يتألف رد إيران من عشر نقاط، تشمل على وجه الخصوص وقف الأعمال العدائية في المنطقة، ووضع بروتوكول لضمان مرور السفن عبر مضيق هرمز بأمان، ورفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية. وقد تم التأكيد بشكل خاص على رفض طهران لوقف إطلاق نار قصير الأجل، مؤكدة على ضرورة إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل كامل.
وجاء في البيان: "بعد أسبوعين من المباحثات المعمقة الرفيعة المستوى، قدّمت إيران ردّها على المقترح الأمريكي بإنهاء الحرب
وأشارت الوكالة إلى أن الرد الإيراني رفض إمكانية وقف إطلاق النار، مؤكدةً على ضرورة إنهاء النزاع بشكل دائم ورفع العقوبات.