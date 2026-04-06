ترامب: لو لم نمزق الاتفاق النووي الإيراني لكانت إسرائيل قد انتهت

ترامب: لو لم نمزق الاتفاق النووي الإيراني لكانت إسرائيل قد انتهت

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه لو كان الأمر بيده لاستولى على النفط الإيراني. 06.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-06T16:04+0000

2026-04-06T16:04+0000

2026-04-06T16:09+0000

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين، إنه كان يتمنى أن يفعل مع إيران ما فعله في فنزويلا، لكن الأمريكيين يريدون عودة العسكريين الأمريكيين إلى بيوتهم".وأضاف أنه "لو لم نمزق الاتفاق النووي الإيراني لكانت إسرائيل قد انتهت".وأشار إلى أنه "عادةً إذا سقطت طائرة خلف خطوط العدو، فمن المستحيل استعادة الطيارين، لكننا فعلنا ذلك"، مضيفا أنه "تم تغيير النظام الإيراني بالكامل، والأشخاص المسؤولون الآن أكثر عقلانية وذكاء".وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة أرسلت أسلحة إلى مجموعات لمساعدتها في مواجهة "النظام الإيراني"، لكن تلك المجموعات احتفظت بالأسلحة لنفسها، مشيرا إلى أن "الإيرانيين يريدوننا أن نواصل الحرب لتحريرهم".أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بأن إيران قدمت لباكستان ردا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب مكوّنا من عشر نقاط.وجاء في البيان: "بعد أسبوعين من المباحثات المعمقة الرفيعة المستوى، قدّمت إيران ردّها على المقترح الأمريكي بإنهاء الحرب".وأشارت الوكالة إلى أن الرد الإيراني رفض إمكانية وقف إطلاق النار، مؤكدةً على ضرورة إنهاء النزاع بشكل دائم ورفع العقوبات.الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أكبر مصنع للبتروكيماويات في إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب