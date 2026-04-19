https://sarabic.ae/20260419/وكالة-الطاقة-الدولية-تقترح-خطا-نفطيا-جديدا-سيغير-مستقبل-إمدادات-الطاقة-في-المنطقة-1112684244.html

وكالة الطاقة الدولية تقترح خطا نفطيا جديدا يربط العراق بتركيا

سبوتنيك عربي

اقترح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الأحد، إنشاء خط أنابيب نفطي جديدًا يربط حقول البصرة في العراق بمحطة "جيهان" التركية على البحر... 19.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-19T09:29+0000

العراق

أخبار تركيا اليوم

العالم

العالم العربي

اقتصاد

مضيق هرمز

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/15/1099742454_0:67:1251:770_1920x0_80_0_0_cfa3138aa0844c075ff1cdc0b6e1e9c5.jpg

وقال بيرول في تصريحات لصحيفة "حرييت" التركية، إن "مشروع خط أنابيب البصرة – جيهان، يمكن أن يكون بالغ الأهمية للعراق وتركيا ولأمن الإمدادات في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "التحديات التمويلية يمكن تجاوزها، وأن الوقت الحالي مناسب جدًا لإطلاق مثل هذا المشروع الإستراتيجي، الذي يتطلب اتفاقًا سياسيًا بين بغداد وأنقرة".وأشارت الصحيفة إلى أن الخط النفطي الجديد "من شأنه أن يُغيّر موازين إمدادات النفط في الشرق الأوسط".يأتي هذا المقترح في ظل توترات متزايدة في مضيق هرمز، إذ أعادت إيران فرض قيود على الملاحة البحرية، بعد ساعات من إعلان فتحه، ما دفع بعض ناقلات الغاز لتغيير مساراتها.ولفت بيرول إلى أن "العراق يعتمد بشكل كبير على المضيق لتصدير نحو 90% من نفطه من مواني البصرة، التي تضم احتياطيات تُقدّر بنحو 90 مليار برميل".يشار إلى أن تركيا كانت قدمت بالفعل مقترحًا لمدّ خط أنابيب نفطي يربط ميناء "جيهان" بحقول كركوك شمالي العراق ويمتد جنوبًا، ضمن خطة أوسع لإنشاء ممر تجاري ضخم يربط ميناء "الفاو" في البصرة بتركيا، بكلفة تُقدّر بمليارات الدولارات.كما توصلت أنقرة إلى تفاهمات مع سوريا والأردن لتطوير شبكات السكك الحديدية والطرق، بهدف إنشاء ممر نقل متصل يربط الخليج العربي بجنوب أوروبا عبر الأراضي التركية.وأعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز، ابتداء من مساء أمس السبت، وحتى رفع الولايات المتحدة الحصار البحري بشكل كامل.يُذكر أن البحرية الأمريكية، بدأت في 13 أبريل/ نيسان الجاري، حصارا لحركة المرور البحرية المتجهة من وإلى المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.وتزعم واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر مضيق هرمز "ما لم تدفع رسوم عبور لطهران"، علمًا بأن السلطات الإيرانية لم تعلن عن فرض رسوم، لكنها تحدثت عن خطط بهذا الشأن.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

