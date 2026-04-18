الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق "هرمز" حتى رفع الحصار الأمريكي بالكامل
سبوتنيك عربي
أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز ابتداء من مساء اليوم السبت، وحتى رفع الولايات المتحدة الحصار البحري بشكل كامل. 18.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-18T19:20+0000
أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز ابتداء من مساء اليوم السبت، وحتى رفع الولايات المتحدة الحصار البحري بشكل كامل.
وقالت بحرية الحرس الثوري، في بيان، إن القرار يأتي "نتيجة لانتهاك نظام وقف إطلاق النار"، مؤكدة أنه سيتم إغلاق المضيق
ابتداءً من مساء اليوم السبت إلى حين رفع الحصار الأمريكي كاملا.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران، مؤكدًا أن طهران لا يمكنها “ابتزاز” واشنطن من خلال مضيق هرمز.
وأضاف ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض، أن بلاده على تواصل مع الجانب الإيراني، مشيرًا إلى أن “إيران أرادت إغلاق المضيق مرة أخرى، لكنها لا تستطيع ابتزازنا”.
وشدد مجلس الأمن القومي الإيراني، في وقت سابق، على أن طهران
عازمة على فرض سيطرتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز حتى انتهاء الحرب بشكل كامل، محذرا من أنه في حال استمرار ما وصفه بـ"الحصار البحري الأمريكي"، فإن طهران قد تمنع أي فتح محدود أو مشروط للمضيق.
وقال: "بما أن غالبية المعدات اللازمة للقواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج تُنقل عبر مضيق هرمز، وهو ما يُشكل تهديدا للأمن القومي لإيران ومنطقة الخليج، فإن طهران عازمة على ممارسة الإشراف والرقابة على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز حتى انتهاء الحرب نهائيا، وتحقيق سلام دائم في المنطقة".
وأضاف أن "أي سفينة تعبر الممر المائي ستكون مطالبة بدفع تكاليف تأمين المرور والالتزام بالمسارات التي تحددها إيران
".
يُذكر أن البحرية الأمريكية بدأت في 13 نيسان/ أبريل الجاري حصارا لجميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية
على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وتزعم واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر مضيق هرمز ما لم تدفع رسوم عبور لطهران، علمًا بأن السلطات الإيرانية لم تعلن عن فرض رسوم، لكنها تحدثت عن خطط بهذا الشأن.