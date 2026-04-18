الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق "هرمز" حتى رفع الحصار الأمريكي بالكامل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض لمحادثات سلام ويعلن عن علاقات طيبة جدا مع إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق "هرمز" حتى رفع الحصار الأمريكي بالكامل
وقالت بحرية الحرس الثوري، في بيان، إن القرار يأتي "نتيجة لانتهاك نظام وقف إطلاق النار"، مؤكدة أنه سيتم إغلاق المضيق ابتداءً من مساء اليوم السبت إلى حين رفع الحصار الأمريكي كاملا.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران، مؤكدًا أن طهران لا يمكنها “ابتزاز” واشنطن من خلال مضيق هرمز.وشدد مجلس الأمن القومي الإيراني، في وقت سابق، على أن طهران عازمة على فرض سيطرتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز حتى انتهاء الحرب بشكل كامل، محذرا من أنه في حال استمرار ما وصفه بـ"الحصار البحري الأمريكي"، فإن طهران قد تمنع أي فتح محدود أو مشروط للمضيق.وأضاف أن "أي سفينة تعبر الممر المائي ستكون مطالبة بدفع تكاليف تأمين المرور والالتزام بالمسارات التي تحددها إيران".يُذكر أن البحرية الأمريكية بدأت في 13 نيسان/ أبريل الجاري حصارا لجميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.وتزعم واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر مضيق هرمز ما لم تدفع رسوم عبور لطهران، علمًا بأن السلطات الإيرانية لم تعلن عن فرض رسوم، لكنها تحدثت عن خطط بهذا الشأن.
الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان.
أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز ابتداء من مساء اليوم السبت، وحتى رفع الولايات المتحدة الحصار البحري بشكل كامل.
وقالت بحرية الحرس الثوري، في بيان، إن القرار يأتي "نتيجة لانتهاك نظام وقف إطلاق النار"، مؤكدة أنه سيتم إغلاق المضيق ابتداءً من مساء اليوم السبت إلى حين رفع الحصار الأمريكي كاملا.
ترامب: إيران لا يمكنها "ابتزاز" الولايات المتحدة عبر "هرمز"
18:27 GMT
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران، مؤكدًا أن طهران لا يمكنها “ابتزاز” واشنطن من خلال مضيق هرمز.

وأضاف ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض، أن بلاده على تواصل مع الجانب الإيراني، مشيرًا إلى أن “إيران أرادت إغلاق المضيق مرة أخرى، لكنها لا تستطيع ابتزازنا”.

وشدد مجلس الأمن القومي الإيراني، في وقت سابق، على أن طهران عازمة على فرض سيطرتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز حتى انتهاء الحرب بشكل كامل، محذرا من أنه في حال استمرار ما وصفه بـ"الحصار البحري الأمريكي"، فإن طهران قد تمنع أي فتح محدود أو مشروط للمضيق.
دبلوماسي باكستاني لـ"سبوتنيك": إغلاق "هرمز" مرة أخرى جاء بعد رفض واشنطن رفع الحصار
14:45 GMT
وقال: "بما أن غالبية المعدات اللازمة للقواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج تُنقل عبر مضيق هرمز، وهو ما يُشكل تهديدا للأمن القومي لإيران ومنطقة الخليج، فإن طهران عازمة على ممارسة الإشراف والرقابة على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز حتى انتهاء الحرب نهائيا، وتحقيق سلام دائم في المنطقة".
وأضاف أن "أي سفينة تعبر الممر المائي ستكون مطالبة بدفع تكاليف تأمين المرور والالتزام بالمسارات التي تحددها إيران".
طهران تعلن إعادة فرض السيطرة العسكرية على مضيق "هرمز"
08:31 GMT
يُذكر أن البحرية الأمريكية بدأت في 13 نيسان/ أبريل الجاري حصارا لجميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وتزعم واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر مضيق هرمز ما لم تدفع رسوم عبور لطهران، علمًا بأن السلطات الإيرانية لم تعلن عن فرض رسوم، لكنها تحدثت عن خطط بهذا الشأن.
