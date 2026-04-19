دميترييف: الاتحاد الأوروبي بدأ متأخرا بالاستجابة لأكبر أزمة في مجال الطاقة
دميترييف: الاتحاد الأوروبي بدأ متأخرا بالاستجابة لأكبر أزمة في مجال الطاقة
سبوتنيك عربي
أكد كيريل ديميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن دول الاتحاد الأوروبي تأخرت شهرًا في الاستجابة... 19.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-19T12:22+0000
2026-04-19T12:22+0000
العالم
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
وكتب عبر منصة "إكس": "دول الاتحاد الأوروبي، المتأخرة بشهر، بدأت الآن فقط في التحرك، ببطء وسلاسة (للتغلب) على أكبر أزمة طاقة".بهذه الكلمات، علّق ديميترييف على خبر بدء الحكومة الهولندية بتنفيذ المرحلة الأولى من خطتها لمعالجة أزمة النفط في البلاد، في أعقاب الأحداث التي شهدها مضيق هرمز.وسبق أن نشرت وسائل إعلام محلية عدة هذا الخبر، نقلًا عن مصادر.وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أكدت يوم الخميس الماضي، أن المشاكل الاقتصادية المحتملة التي قد تواجه الاتحاد الأوروبي نتيجة لنقص الطاقة هي نتاج سياسة بروكسل الكارثية والمجرمة المتمثلة في رفض إمدادات الطاقة الروسية.وأعلن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، أنه أغلق مضيق هرمز مساء أمس السبت، حتى يتم رفع الحصار البحري الأمريكي بالكامل عن بلاده.في 13 أبريل/ نيسان الجاري، بدأت البحرية الأمريكية حصارًا بحريًا شاملًا على جميع السفن المتجهة إلى المواني الإيرانية والمنطلقة منها على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال في العالم.وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية "حرّة في عبور مضيق هرمز طالما أنها لا تدفع رسومًا لطهران"، فيما لم تعلن السلطات الإيرانية رسمياً عن فرض رسوم، لكنها ناقشت خططًا بهذا الشأن.موسكو: المشاكل التي تواجه الاتحاد الأوروبي بسبب نقص الطاقة هي نتيجة سياسة بروكسلدميترييف: روسيا تواصل التعاون مع أمريكا في ملفات الاقتصاد والطاقة
العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

دميترييف: الاتحاد الأوروبي بدأ متأخرا بالاستجابة لأكبر أزمة في مجال الطاقة

12:22 GMT 19.04.2026
© Фотохост Конгресса молодых учёных / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2026
أكد كيريل ديميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن دول الاتحاد الأوروبي تأخرت شهرًا في الاستجابة لأكبر أزمة طاقة في بلدانها.
وكتب عبر منصة "إكس": "دول الاتحاد الأوروبي، المتأخرة بشهر، بدأت الآن فقط في التحرك، ببطء وسلاسة (للتغلب) على أكبر أزمة طاقة".
بهذه الكلمات، علّق ديميترييف على خبر بدء الحكومة الهولندية بتنفيذ المرحلة الأولى من خطتها لمعالجة أزمة النفط في البلاد، في أعقاب الأحداث التي شهدها مضيق هرمز.
وسبق أن نشرت وسائل إعلام محلية عدة هذا الخبر، نقلًا عن مصادر.
رئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2026
دميترييف: تمديد رفع العقوبات عن النفط الروسي سيثير حالة من الهستيريا في الاتحاد الأوروبي
أمس, 05:18 GMT
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أكدت يوم الخميس الماضي، أن المشاكل الاقتصادية المحتملة التي قد تواجه الاتحاد الأوروبي نتيجة لنقص الطاقة هي نتاج سياسة بروكسل الكارثية والمجرمة المتمثلة في رفض إمدادات الطاقة الروسية.

وفي وقت سابق، صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن "دعاة الحرب الأوروبيين تأخروا في تنويع مصادر الطاقة"، مؤكدًا أن "الاستمرار في هذا المسار قد يؤدي إلى تدمير الاتحاد الأوروبي وبريطانيا".

وأعلن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، أنه أغلق مضيق هرمز مساء أمس السبت، حتى يتم رفع الحصار البحري الأمريكي بالكامل عن بلاده.
في 13 أبريل/ نيسان الجاري، بدأت البحرية الأمريكية حصارًا بحريًا شاملًا على جميع السفن المتجهة إلى المواني الإيرانية والمنطلقة منها على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية "حرّة في عبور مضيق هرمز طالما أنها لا تدفع رسومًا لطهران"، فيما لم تعلن السلطات الإيرانية رسمياً عن فرض رسوم، لكنها ناقشت خططًا بهذا الشأن.
موسكو: المشاكل التي تواجه الاتحاد الأوروبي بسبب نقص الطاقة هي نتيجة سياسة بروكسل
دميترييف: روسيا تواصل التعاون مع أمريكا في ملفات الاقتصاد والطاقة
