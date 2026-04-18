دميترييف: تمديد رفع العقوبات عن النفط الروسي سيثير حالة من الهستيريا في الاتحاد الأوروبي
دميترييف: تمديد رفع العقوبات عن النفط الروسي سيثير حالة من الهستيريا في الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن تمديد رفع العقوبات عن... 18.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-18T05:18+0000
2026-04-18T05:18+0000
2026-04-18T05:18+0000
وكتب دميترييف تعليقًا على استئناف وزارة الخزانة الأميركية ترخيص بيع النفط الروسي: "تمديد رفع العقوبات عن النفط الروسي سيؤدي بلا شك إلى قلق شديد وهستيريا وصراخ بين دعاة الحرب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا".ويعتقد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن العقوبات المفروضة على روسيا "غير فعالة ومدمرة".وقال: "تمديد رفع العقوبات عن النفط الروسي العابر لمدة 30 يومًا أخرى، وهو ما عارضه بشدة جميع دعاة الحرب، سيؤثر كما في المرة السابقة على أكثر من 100 مليون برميل من النفط قيد الشحن".وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أفادت، اليوم السبت، باستئناف ترخيص بيع النفط الروسي، حيث وسعت نطاق تخفيف العقوبات الأميركية ليشمل الخام المحمل على السفن حتى 17 نيسان/أبريل، على أن يسري مفعول هذا الترخيص حتى 16 أيار/مايو.
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
دميترييف: تمديد رفع العقوبات عن النفط الروسي سيثير حالة من الهستيريا في الاتحاد الأوروبي
أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن تمديد رفع العقوبات عن النفط الروسي، سيثير قلق بعض دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وكتب دميترييف تعليقًا على استئناف وزارة الخزانة الأميركية ترخيص بيع النفط الروسي: "تمديد رفع العقوبات عن النفط الروسي سيؤدي بلا شك إلى قلق شديد وهستيريا وصراخ بين دعاة الحرب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا".
وأوضح أن العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، تدرك بشكل متزايد دور النفط والغاز الروسيين في الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ويعتقد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن العقوبات المفروضة على روسيا "غير فعالة ومدمرة".
وقال: "تمديد رفع العقوبات عن النفط الروسي العابر لمدة 30 يومًا أخرى، وهو ما عارضه بشدة جميع دعاة الحرب، سيؤثر كما في المرة السابقة على أكثر من 100 مليون برميل من النفط قيد الشحن".
وأوضح إلى أن روسيا تواصل التعاون مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الاقتصادية وعلاقات الطاقة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أفادت، اليوم السبت، باستئناف ترخيص بيع النفط الروسي، حيث وسعت نطاق تخفيف العقوبات الأميركية ليشمل الخام المحمل على السفن حتى 17 نيسان/أبريل، على أن يسري مفعول هذا الترخيص حتى 16 أيار/مايو.