دميترييف: تمديد رفع العقوبات عن النفط الروسي سيثير حالة من الهستيريا في الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن تمديد رفع العقوبات عن... 18.04.2026, سبوتنيك عربي

وكتب دميترييف تعليقًا على استئناف وزارة الخزانة الأميركية ترخيص بيع النفط الروسي: "تمديد رفع العقوبات عن النفط الروسي سيؤدي بلا شك إلى قلق شديد وهستيريا وصراخ بين دعاة الحرب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا".ويعتقد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن العقوبات المفروضة على روسيا "غير فعالة ومدمرة".وقال: "تمديد رفع العقوبات عن النفط الروسي العابر لمدة 30 يومًا أخرى، وهو ما عارضه بشدة جميع دعاة الحرب، سيؤثر كما في المرة السابقة على أكثر من 100 مليون برميل من النفط قيد الشحن".وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أفادت، اليوم السبت، باستئناف ترخيص بيع النفط الروسي، حيث وسعت نطاق تخفيف العقوبات الأميركية ليشمل الخام المحمل على السفن حتى 17 نيسان/أبريل، على أن يسري مفعول هذا الترخيص حتى 16 أيار/مايو.الولايات المتحدة تصدر ترخيصا لشراء النفط الروسي المحمل على السفن

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

