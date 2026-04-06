دميترييف: أوروبا تتجاهل أزمة الطاقة وتقترب من الكارثة
سبوتنيك عربي
صرح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي، كيريل دميترييف، أن دعاة الحرب الأوروبيين تأخروا في تنويع مصادر... 06.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-06T10:00+0000
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "لقد تأخر دعاة الحرب الأوروبيين عشر سنوات في تنويع مصادر الطاقة، وشهرًا كاملًا في الاعتراف بأكبر أزمة طاقة على الإطلاق".وفي وقت سابق، حذر دميترييف من تداعيات قرار الاتحاد الأوروبي التخلي عن مصادر الطاقة الروسية، معتبرًا أن هذا التوجه سيقود القارة إلى مرحلة صعبة اقتصاديا.وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والتي أثرت على حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات إمدادات النفط والغاز عالميًا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق الدولية.
صرح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي، كيريل دميترييف، أن دعاة الحرب الأوروبيين تأخروا في تنويع مصادر الطاقة، مؤكدًا أن الاستمرار في هذا المسار قد يؤدي إلى تدمير الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "لقد تأخر دعاة الحرب الأوروبيين عشر سنوات في تنويع مصادر الطاقة، وشهرًا كاملًا في الاعتراف بأكبر أزمة طاقة على الإطلاق".
وتابع: "عليهم أن يسألوا أنفسهم سؤالًا واحدًا فقط: لماذا يستمرون بلا هوادة في المضي قدمًا في الاتجاه الخاطئ الذي يقود إلى تدمير الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة؟ فليكفّروا عن ذنبهم!".
وفي وقت سابق، حذر دميترييف من تداعيات قرار الاتحاد الأوروبي التخلي عن مصادر الطاقة الروسية، معتبرًا أن هذا التوجه سيقود القارة إلى مرحلة صعبة اقتصاديا.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والتي أثرت على حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات إمدادات النفط والغاز عالميًا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق الدولية.