دميترييف: أسعار النفط قد تتجاوز 150 دولارا للبرميل خلال أسبوعين

توقع رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والممثل الخاص للرئيس لشؤون التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن تتجاوز أسعار النفط... 05.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-05T17:51+0000

وكتب دميترييف على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الأحد: "قد نشهد بالفعل ارتفاعا بأسعار النفط إلى أكثر من 150 دولارا في غضون الأسبوعين المقبلين".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 شباط/فبراير الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وفي ظل تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز الذي يُشكل مسارا حيويا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في معظم دول العالم.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

