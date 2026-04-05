دميترييف: أسعار النفط قد تتجاوز 150 دولارا للبرميل خلال أسبوعين
توقع رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والممثل الخاص للرئيس لشؤون التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن تتجاوز أسعار النفط... 05.04.2026, سبوتنيك عربي
دميترييف: أسعار النفط قد تتجاوز 150 دولارا للبرميل خلال أسبوعين
17:51 GMT 05.04.2026 (تم التحديث: 17:52 GMT 05.04.2026)
توقع رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والممثل الخاص للرئيس لشؤون التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن تتجاوز أسعار النفط 150 دولارا للبرميل في غضون أسبوعين.
وكتب دميترييف على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الأحد: "قد نشهد بالفعل ارتفاعا بأسعار النفط إلى أكثر من 150 دولارا في غضون الأسبوعين المقبلين".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 شباط/فبراير الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وفي ظل تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز الذي يُشكل مسارا حيويا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في معظم دول العالم.