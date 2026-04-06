دميترييف: أوروبا تسير نحو أزمة طاقة بسبب قراراتها "الأيديولوجية الحمقاء"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260406/دميترييف-أوروبا-تسير-نحو-أزمة-طاقة-بسبب-قراراتها-الأيديولوجية-الحمقاء-1112318160.html
دميترييف: أوروبا تسير نحو أزمة طاقة بسبب قراراتها "الأيديولوجية الحمقاء"
سبوتنيك عربي
حذر رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي، كيريل دميترييف، من تداعيات قرار الاتحاد الأوروبي التخلي عن مصادر الطاقة... 06.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-06T06:55+0000
2026-04-06T06:56+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
قطع إمداد الغاز
قطاع الطاقة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/14/1107319757_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6bded1bb720cd17781bc25c5cf4163a.jpg
وأوضح دميترييف، في منشور عبر منصة "إكس"، أن ما وصفه بـ"القرارات الأيديولوجية الحمقاء"، وعلى رأسها وقف الاعتماد على الطاقة الروسية، قد ينعكس سلبا على استقرار أوروبا، متوقعا "أوقاتا شديدة التعقيد" لدول الاتحاد.وجاءت تصريحاته تعليقا على تحليلات نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، أشارت إلى أن أزمة الطاقة التي بدأت تؤثر على آسيا قد تمتد لاحقا إلى أوروبا.وفي منشور آخر، أشار دميترييف إلى أن دول آسيا تتبع نهجا أكثر براغماتية في تأمين احتياجاتها من الطاقة، من خلال تعزيز تعاونها مع روسيا، في حين أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يسيران، بحسب تعبيره، نحو "تسريع تدهور أوضاعهما الاقتصادية".وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والتي أثرت على حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات إمدادات النفط والغاز عالميًا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق الدولية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/14/1107319757_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ea0232608231c62d824c239b4bdb0bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
06:55 GMT 06.04.2026 (تم التحديث: 06:56 GMT 06.04.2026)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي
كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حذر رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي، كيريل دميترييف، من تداعيات قرار الاتحاد الأوروبي التخلي عن مصادر الطاقة الروسية، معتبرا أن هذا التوجه سيقود القارة إلى مرحلة صعبة اقتصاديا.
وأوضح دميترييف، في منشور عبر منصة "إكس"، أن ما وصفه بـ"القرارات الأيديولوجية الحمقاء"، وعلى رأسها وقف الاعتماد على الطاقة الروسية، قد ينعكس سلبا على استقرار أوروبا، متوقعا "أوقاتا شديدة التعقيد" لدول الاتحاد.
وجاءت تصريحاته تعليقا على تحليلات نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، أشارت إلى أن أزمة الطاقة التي بدأت تؤثر على آسيا قد تمتد لاحقا إلى أوروبا.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2026
أوربان: أوروبا بحاجة إلى الطاقة من روسيا وأوكرانيا تعمل على منع ذلك
أمس, 19:13 GMT
وفي منشور آخر، أشار دميترييف إلى أن دول آسيا تتبع نهجا أكثر براغماتية في تأمين احتياجاتها من الطاقة، من خلال تعزيز تعاونها مع روسيا، في حين أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يسيران، بحسب تعبيره، نحو "تسريع تدهور أوضاعهما الاقتصادية".
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والتي أثرت على حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات إمدادات النفط والغاز عالميًا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق الدولية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала