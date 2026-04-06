https://sarabic.ae/20260406/دميترييف-أوروبا-تسير-نحو-أزمة-طاقة-بسبب-قراراتها-الأيديولوجية-الحمقاء-1112318160.html
دميترييف: أوروبا تسير نحو أزمة طاقة بسبب قراراتها "الأيديولوجية الحمقاء"
سبوتنيك عربي
حذر رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي، كيريل دميترييف، من تداعيات قرار الاتحاد الأوروبي التخلي عن مصادر الطاقة... 06.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-06T06:55+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
قطع إمداد الغاز
قطاع الطاقة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/14/1107319757_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6bded1bb720cd17781bc25c5cf4163a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/14/1107319757_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ea0232608231c62d824c239b4bdb0bd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, قطع إمداد الغاز, قطاع الطاقة
06:55 GMT 06.04.2026 (تم التحديث: 06:56 GMT 06.04.2026)
حذر رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي، كيريل دميترييف، من تداعيات قرار الاتحاد الأوروبي التخلي عن مصادر الطاقة الروسية، معتبرا أن هذا التوجه سيقود القارة إلى مرحلة صعبة اقتصاديا.
وأوضح دميترييف، في منشور عبر منصة "إكس"، أن ما وصفه بـ"القرارات الأيديولوجية الحمقاء"، وعلى رأسها وقف الاعتماد على الطاقة الروسية، قد ينعكس سلبا على استقرار أوروبا، متوقعا "أوقاتا شديدة التعقيد" لدول الاتحاد.
وجاءت تصريحاته تعليقا على تحليلات نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، أشارت إلى أن أزمة الطاقة التي بدأت تؤثر على آسيا قد تمتد لاحقا إلى أوروبا.
وفي منشور آخر، أشار دميترييف إلى أن دول آسيا تتبع نهجا أكثر براغماتية في تأمين احتياجاتها من الطاقة، من خلال تعزيز تعاونها مع روسيا، في حين أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يسيران، بحسب تعبيره، نحو "تسريع تدهور أوضاعهما الاقتصادية".
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والتي أثرت على حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات إمدادات النفط والغاز عالميًا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق الدولية.