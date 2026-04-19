https://sarabic.ae/20260419/ماليزيا-روسيا-دولة-صديقة-وكوالالمبور-مستعدة-للتفاوض-مع-موسكو-على-إمدادات-النفط-1112683029.html
ماليزيا: روسيا دولة صديقة وكوالالمبور مستعدة للتفاوض مع موسكو على إمدادات النفط
ماليزيا: روسيا دولة صديقة وكوالالمبور مستعدة للتفاوض مع موسكو على إمدادات النفط
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أن شركة النفط والغاز الحكومية الماليزية (بتروناس)، قد تبدأ مفاوضات مع روسيا، بشأن إمدادات النفط.
2026-04-19T08:23+0000
2026-04-19T08:23+0000
2026-04-19T08:24+0000
أخبار ماليزيا اليوم
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112682868_0:70:3180:1859_1920x0_80_0_0_09120baebfcd35513816a46b4f4885e0.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الماليزية "بيرناما"، عن إبراهيم قوله: "الحمد لله، علاقاتنا مع روسيا ما تزال جيدة. لذلك، في الوضع الحالي، يمكن لفريقنا، بما في ذلك شركة "بتروناس"، التفاوض مع روسيا، بحيث تستطيع روسيا، كدولة صديقة، تغطية جزء من احتياجاتنا".وأشار إبراهيم، بحسب الوكالة، إلى أن التوترات الجيوسياسية التي تشمل إيران والولايات المتحدة وأوروبا، تؤثر بشكل مباشر على قطاع النقل والوقود العالمي.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا تتلقى العديد من الطلبات لشراء الغاز من أسواق بديلة، وأن تلك الأسواق "متعطشة".وقال بيسكوف: "الأسواق البديلة متعطشة للغاية، فهناك الكثير من الطلبات على الإمدادات".الكرملين: العالم يدخل في أزمة اقتصادية وطاقة خطيرة إندونيسيا تعتزم استيراد النفط والغاز الروسي وسط اضطرابات السوق العالمية
أخبار ماليزيا اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112682868_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_e811208fc193d7b364dac102b2604076.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ماليزيا اليوم, روسيا, العالم
أخبار ماليزيا اليوم, روسيا, العالم
ماليزيا: روسيا دولة صديقة وكوالالمبور مستعدة للتفاوض مع موسكو على إمدادات النفط
08:23 GMT 19.04.2026 (تم التحديث: 08:24 GMT 19.04.2026)
أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أن شركة النفط والغاز الحكومية الماليزية (بتروناس)، قد تبدأ مفاوضات مع روسيا، بشأن إمدادات النفط.
ونقلت وكالة الأنباء الماليزية "بيرناما"، عن إبراهيم قوله: "الحمد لله، علاقاتنا مع روسيا ما تزال جيدة. لذلك، في الوضع الحالي، يمكن لفريقنا، بما في ذلك شركة "بتروناس"، التفاوض مع روسيا، بحيث تستطيع روسيا، كدولة صديقة، تغطية جزء من احتياجاتنا".
ووفقًا لرئيس الوزراء الماليزي، فإن مثل هذه الخطوة ممكنة في ظل حقيقة أن عددًا من الدول الغربية، التي فرضت عقوبات ضد موسكو سابقًا، تتفاعل الآن مرة أخرى مع أسواق الطاقة الروسية، بسبب الضغوط الاقتصادية.
وأشار إبراهيم، بحسب الوكالة، إلى أن التوترات الجيوسياسية التي تشمل إيران والولايات المتحدة وأوروبا، تؤثر بشكل مباشر على قطاع النقل والوقود العالمي.
واختتم حديثه، بالقول: "تُعطى الأولوية للاحتياجات المحلية. إذا كان هناك فائض، فسوف نساعد الدول الصديقة. وإذا لم يكن هناك فائض، فسوف نركّز على مواطنينا".
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا تتلقى العديد من الطلبات لشراء الغاز من أسواق بديلة، وأن تلك الأسواق "متعطشة".
وقال بيسكوف: "الأسواق البديلة متعطشة للغاية، فهناك الكثير من الطلبات على الإمدادات".