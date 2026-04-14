إندونيسيا تعتزم استيراد النفط والغاز الروسي وسط اضطرابات السوق العالمية
سبوتنيك عربي
2026-04-14T12:18+0000
12:18 GMT 14.04.2026 (تم التحديث: 12:22 GMT 14.04.2026)
صرّح وزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي، بهليل لاهاداليا، اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلاده لاستيراد الوقود والغاز الطبيعي المسال من روسيا، عقب مباحثات أُجريت في موسكو.
وجاء هذا الإعلان بعد لقاء جمع، في اليوم السابق، رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وبرابوو سوبيانتو. الذي تم من خلاله الموافقة على استيراد النفط والغاز من روسيا، في خطوة تعكس توجّه جاكرتا لتعزيز أمنها في مجال الطاقة.
وأوضح لاهاداليا أن هذه الخطوة ستتيح لإندونيسيا زيادة احتياطياتها من النفط الخام، إلى جانب فتح المجال للحصول على الغاز الطبيعي المسال. وأضاف أن المناقشات تناولت أيضًا إمدادات الطاقة الطويلة الأمد، فضلًا عن تطوير البنية التحتية المرتبطة بالتخزين والمعالجة.
وأشار الوزير إلى أن التعاون لا يزال قيد الدراسة على مستويات متعددة، تشمل الحكومات المحلية والشركات، مؤكدًا أن ذلك قد يسهم في تعزيز استقرار احتياطيات الطاقة الوطنية.
كما اعتبر أن نتائج المحادثات تمثل مؤشرًا إيجابيًا على قدرة إندونيسيا في مواجهة تقلبات سوق الطاقة العالمية، لافتًا إلى أن الشراكة مع روسيا قد تشكل خيارًا مهمًا، نظرًا لقدراتها الإنتاجية الكبيرة وخبرتها الواسعة في قطاع النفط والغاز.
ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل الكميات المتفق عليها أو حجم الصفقة.
وتأتي هذه التطورات في ظل اضطرابات متزايدة في أسواق الطاقة، حيث أدى التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى تعطّل شبه كامل لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال من الدول العربية، ما انعكس في ارتفاع أسعار الوقود عالميًا.