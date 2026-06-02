موسكو: خبراء روس وأمريكيون اجتمعوا قبل أسبوع لبحث إزالة التوترات بين البلدين
صرّح ألكسندر غوساروف، مدير قسم إدارة شؤون شمال الأطلسي في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن خبراء روس وأمريكيين عقدوا اجتماعا قبل أسبوع لبحث إزالة... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
صرّح ألكسندر غوساروف، مدير قسم إدارة شؤون شمال الأطلسي في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن خبراء روس وأمريكيين عقدوا اجتماعا قبل أسبوع لبحث إزالة "التوترات" في العلاقات الثنائية.
وأوضح غوساروف خلال مقابلة، أن الحوار بين وزارة الخارجية الروسية، ووزارة الخارجية الأمريكية بشأن إزالة "مسائل التوتر" مستمر ويتم إجراؤه على مستوى الخبراء المعنيين بشكل منتظم، وقال: "بالمناسبة، عُقد آخر اجتماع من هذا القبيل قبل أسبوع".
وأشار إلى أن العلاقات بين روسيا وأمريكا بدأت في التعافي بعد تغيير الإدارة في واشنطن، إلا أنها لا تزال بحاجة لاختبار مدى متانتها.
وقال: "بعد وصولها إلى السلطة، تعلن القيادة الأمريكية الحالية عن توجهها لمراجعة التوجهات الأيديولوجية والصدامية للغاية لإدارة (الرئيس الأمريكي السابق) جو بايدن، ومن منظور النتائج العملية، فإن ديناميكية التعافي الناشئة في العلاقات لا تزال في البداية لتمر باختبار المتانة".
وفي السياق ذاته، أوضح غوساروف أن بريطانيا تشجع أوروبا على الاستعداد لمواجهة مباشرة مع روسيا
، وتسعى لمنع أي انفراجة في العلاقات الروسية الأمريكية.
وقال: "لقد أخضعت المؤسسة البريطانية سياستها الخارجية بشكل شبه كامل لمهمة احتواء روسيا وإضعافها. فبعد أن ضمنت رفض حلفائها في كييف لأي تسوية تفاوضية في ربيع عام 2022، دأبت لندن، وبشكل واضح وجليّ، بل وكأنها تستمتع بذلك، على تصعيد الصراع في أوكرانيا، كما انشغلت أخيرا بتحريض الأوروبيين على التسلح المتهور والاستعداد لمواجهة مباشرة مع روسيا".
وأكمل: "لا ينوي البريطانيون أنفسهم التدخل في الصراع، ولا يملكون القدرات الاقتصادية والعسكرية اللازمة لذلك".
وختم، بالقول: "ومع ذلك، وبالاعتماد على تقاليد تاريخية طويلة، يبدو أنهم يأملون في استخدام المؤامرات والاستفزازات لترسيخ خطوط التقسيم التي أعيدت في أوروبا، فضلاً عن منع حدوث انفراجة كبيرة في العلاقات الروسية الأمريكية".