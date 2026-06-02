موسكو: خبراء روس وأمريكيون اجتمعوا قبل أسبوع لبحث إزالة التوترات بين البلدين

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: خبراء روس وأمريكيون اجتمعوا قبل أسبوع لبحث إزالة التوترات بين البلدين
سبوتنيك عربي
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
بريطانيا
وأوضح غوساروف خلال مقابلة، أن الحوار بين وزارة الخارجية الروسية، ووزارة الخارجية الأمريكية بشأن إزالة "مسائل التوتر" مستمر ويتم إجراؤه على مستوى الخبراء المعنيين بشكل منتظم، وقال: "بالمناسبة، عُقد آخر اجتماع من هذا القبيل قبل أسبوع".وقال: "بعد وصولها إلى السلطة، تعلن القيادة الأمريكية الحالية عن توجهها لمراجعة التوجهات الأيديولوجية والصدامية للغاية لإدارة (الرئيس الأمريكي السابق) جو بايدن، ومن منظور النتائج العملية، فإن ديناميكية التعافي الناشئة في العلاقات لا تزال في البداية لتمر باختبار المتانة".وفي السياق ذاته، أوضح غوساروف أن بريطانيا تشجع أوروبا على الاستعداد لمواجهة مباشرة مع روسيا، وتسعى لمنع أي انفراجة في العلاقات الروسية الأمريكية.وأكمل: "لا ينوي البريطانيون أنفسهم التدخل في الصراع، ولا يملكون القدرات الاقتصادية والعسكرية اللازمة لذلك".وختم، بالقول: "ومع ذلك، وبالاعتماد على تقاليد تاريخية طويلة، يبدو أنهم يأملون في استخدام المؤامرات والاستفزازات لترسيخ خطوط التقسيم التي أعيدت في أوروبا، فضلاً عن منع حدوث انفراجة كبيرة في العلاقات الروسية الأمريكية".أوشاكوف: ممثلو روسيا والولايات المتحدة سيناقشون قضايا ثقافية في منتدى بطرسبورغ الاقتصاديلافروف وروبيو يناقشان هاتفيا العلاقات الروسية الأمريكية
15:07 GMT 02.06.2026
صرّح ألكسندر غوساروف، مدير قسم إدارة شؤون شمال الأطلسي في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن خبراء روس وأمريكيين عقدوا اجتماعا قبل أسبوع لبحث إزالة "التوترات" في العلاقات الثنائية.
وأوضح غوساروف خلال مقابلة، أن الحوار بين وزارة الخارجية الروسية، ووزارة الخارجية الأمريكية بشأن إزالة "مسائل التوتر" مستمر ويتم إجراؤه على مستوى الخبراء المعنيين بشكل منتظم، وقال: "بالمناسبة، عُقد آخر اجتماع من هذا القبيل قبل أسبوع".

وأشار إلى أن العلاقات بين روسيا وأمريكا بدأت في التعافي بعد تغيير الإدارة في واشنطن، إلا أنها لا تزال بحاجة لاختبار مدى متانتها.

وقال: "بعد وصولها إلى السلطة، تعلن القيادة الأمريكية الحالية عن توجهها لمراجعة التوجهات الأيديولوجية والصدامية للغاية لإدارة (الرئيس الأمريكي السابق) جو بايدن، ومن منظور النتائج العملية، فإن ديناميكية التعافي الناشئة في العلاقات لا تزال في البداية لتمر باختبار المتانة".
أوشاكوف: ممثلو روسيا والولايات المتحدة سيناقشون قضايا ثقافية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
14:24 GMT
وفي السياق ذاته، أوضح غوساروف أن بريطانيا تشجع أوروبا على الاستعداد لمواجهة مباشرة مع روسيا، وتسعى لمنع أي انفراجة في العلاقات الروسية الأمريكية.

وقال: "لقد أخضعت المؤسسة البريطانية سياستها الخارجية بشكل شبه كامل لمهمة احتواء روسيا وإضعافها. فبعد أن ضمنت رفض حلفائها في كييف لأي تسوية تفاوضية في ربيع عام 2022، دأبت لندن، وبشكل واضح وجليّ، بل وكأنها تستمتع بذلك، على تصعيد الصراع في أوكرانيا، كما انشغلت أخيرا بتحريض الأوروبيين على التسلح المتهور والاستعداد لمواجهة مباشرة مع روسيا".

وأكمل: "لا ينوي البريطانيون أنفسهم التدخل في الصراع، ولا يملكون القدرات الاقتصادية والعسكرية اللازمة لذلك".
وختم، بالقول: "ومع ذلك، وبالاعتماد على تقاليد تاريخية طويلة، يبدو أنهم يأملون في استخدام المؤامرات والاستفزازات لترسيخ خطوط التقسيم التي أعيدت في أوروبا، فضلاً عن منع حدوث انفراجة كبيرة في العلاقات الروسية الأمريكية".
