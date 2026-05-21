دميترييف يتوقع أزمة طاقة حتمية تضرب بريطانيا والاتحاد الأوروبي
دميترييف يتوقع أزمة طاقة حتمية تضرب بريطانيا والاتحاد الأوروبي

اعتبر رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، الخميس، أن أزمة طاقة ستضرب بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشكل حتمي.
وجاء ذلك في منشور عبر منصة "إكس"، حيث علّق أحد المستخدمين على تصاعد شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" واصفًا ذلك بأنه "زلزال سياسي".
ورد دميترييف قائلًا: "سيكون الوضع أسوأ، لأن موجة أزمة الطاقة ستضرب حتمًا بريطانيا والاتحاد الأوروبي".
وكان دميترييف قد قال في وقت سابق، إن العالم يقترب من أكبر أزمة طاقة في تاريخه، من دون أن يدرك حجمها بعد.
وفي وقت سابق، اليوم، صرّح مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، ، بأن الاتحاد الأوروبي خسر بالفعل ما يصل إلى تريليون دولار بعد تخليه عن المواد الخام والهيدروكربونات الروسية.
وقال بيريتشيفسكي، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لقد خسروا الكثير بالفعل. رأيت تقديرات تصل إلى تريليون دولار. إن التخلي عن المواد الخام والهيدروكربونات الروسية أدى إلى خسائر ناجمة عن ارتفاع الأسعار، لأنهم يشترون من مصادر أخرى بأسعار أعلى".
وكانت روسيا أكدت مرارًا أن الغرب ارتكب خطأً فادحًا برفضه شراء الهيدروكربونات الروسية، وأنه سيقع في تبعية جديدة وأكثر قوة بسبب ارتفاع الأسعار. وفي الوقت ذاته، فإن الدول التي تخلت عن موارد الطاقة الروسية ما تزال تشتريها وستواصل شراءها عبر وسطاء.
ووفقًا لتحليل أجرته وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات شركة "بروغل" التحليلية، ارتفعت واردات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي، في أبريل/ نيسان الماضي، بنسبة 15.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 2.169 مليار متر مكعب.
