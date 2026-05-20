الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي خسر نحو تريليون دولار بعد تخليه عن المواد الخام الروسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي خسر نحو تريليون دولار بعد تخليه عن المواد الخام الروسية
سبوتنيك عربي
وقال بيريتشيفسكي، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لقد خسروا الكثير بالفعل. رأيت تقديرات تصل إلى تريليون دولار. إن التخلي عن المواد الخام والهيدروكربونات الروسية أدى إلى خسائر ناجمة عن ارتفاع الأسعار، لأنهم يشترون من مصادر أخرى بأسعار أعلى".وأضاف: "يشمل ذلك الهجوم الإرهابي على خطي "التيار الشمالي"، فضلًا عن قرار الاتحاد الأوروبي نفسه التخلي عن الهيدروكربونات الروسية".وكانت روسيا أكدت مرارًا أن الغرب ارتكب خطأً فادحًا برفضه شراء الهيدروكربونات الروسية، وأنه سيقع في تبعية جديدة وأكثر قوة بسبب ارتفاع الأسعار. وفي الوقت ذاته، فإن الدول التي تخلت عن موارد الطاقة الروسية ما تزال تشتريها وستواصل شراءها عبر وسطاء.ووفقًا لتحليل أجرته وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات شركة "بروغل" التحليلية، ارتفعت واردات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي، في أبريل/ نيسان الماضي، بنسبة 15.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 2.169 مليار متر مكعب.
23:33 GMT 20.05.2026
© ALEXANDER NEMENOV
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
صرّح مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي خسر بالفعل ما يصل إلى تريليون دولار بعد تخليه عن المواد الخام والهيدروكربونات الروسية.
وقال بيريتشيفسكي، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لقد خسروا الكثير بالفعل. رأيت تقديرات تصل إلى تريليون دولار. إن التخلي عن المواد الخام والهيدروكربونات الروسية أدى إلى خسائر ناجمة عن ارتفاع الأسعار، لأنهم يشترون من مصادر أخرى بأسعار أعلى".
رئيس وزراء سلوفاكيا يتهم سلطات الاتحاد الأوروبي بـ"الغباء" بسبب موقفها من روسيا
14 مايو, 02:16 GMT
وأضاف: "يشمل ذلك الهجوم الإرهابي على خطي "التيار الشمالي"، فضلًا عن قرار الاتحاد الأوروبي نفسه التخلي عن الهيدروكربونات الروسية".
وكانت روسيا أكدت مرارًا أن الغرب ارتكب خطأً فادحًا برفضه شراء الهيدروكربونات الروسية، وأنه سيقع في تبعية جديدة وأكثر قوة بسبب ارتفاع الأسعار. وفي الوقت ذاته، فإن الدول التي تخلت عن موارد الطاقة الروسية ما تزال تشتريها وستواصل شراءها عبر وسطاء.
ووفقًا لتحليل أجرته وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات شركة "بروغل" التحليلية، ارتفعت واردات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي، في أبريل/ نيسان الماضي، بنسبة 15.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 2.169 مليار متر مكعب.
