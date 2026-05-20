https://sarabic.ae/20260520/الخارجية-الروسية-الاتحاد-الأوروبي-خسر-نحو-تريليون-دولار-بعد-تخليه-عن-المواد-الخام-الروسية--1113599712.html
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي خسر نحو تريليون دولار بعد تخليه عن المواد الخام الروسية
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي خسر نحو تريليون دولار بعد تخليه عن المواد الخام الروسية
سبوتنيك عربي
صرّح مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي خسر بالفعل ما يصل إلى تريليون دولار بعد تخليه... 20.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-20T23:33+0000
2026-05-20T23:33+0000
2026-05-20T23:33+0000
الخارجية الروسية
أخبار الاتحاد الأوروبي
التيار الشمالي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
وقال بيريتشيفسكي، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لقد خسروا الكثير بالفعل. رأيت تقديرات تصل إلى تريليون دولار. إن التخلي عن المواد الخام والهيدروكربونات الروسية أدى إلى خسائر ناجمة عن ارتفاع الأسعار، لأنهم يشترون من مصادر أخرى بأسعار أعلى".وأضاف: "يشمل ذلك الهجوم الإرهابي على خطي "التيار الشمالي"، فضلًا عن قرار الاتحاد الأوروبي نفسه التخلي عن الهيدروكربونات الروسية".وكانت روسيا أكدت مرارًا أن الغرب ارتكب خطأً فادحًا برفضه شراء الهيدروكربونات الروسية، وأنه سيقع في تبعية جديدة وأكثر قوة بسبب ارتفاع الأسعار. وفي الوقت ذاته، فإن الدول التي تخلت عن موارد الطاقة الروسية ما تزال تشتريها وستواصل شراءها عبر وسطاء.ووفقًا لتحليل أجرته وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات شركة "بروغل" التحليلية، ارتفعت واردات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي، في أبريل/ نيسان الماضي، بنسبة 15.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 2.169 مليار متر مكعب.
https://sarabic.ae/20260514/ش-1113391339.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الخارجية الروسية, أخبار الاتحاد الأوروبي, التيار الشمالي
الخارجية الروسية, أخبار الاتحاد الأوروبي, التيار الشمالي
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي خسر نحو تريليون دولار بعد تخليه عن المواد الخام الروسية
صرّح مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي خسر بالفعل ما يصل إلى تريليون دولار بعد تخليه عن المواد الخام والهيدروكربونات الروسية.
وقال بيريتشيفسكي، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لقد خسروا الكثير بالفعل. رأيت تقديرات تصل إلى تريليون دولار. إن التخلي عن المواد الخام والهيدروكربونات الروسية أدى إلى خسائر ناجمة عن ارتفاع الأسعار، لأنهم يشترون من مصادر أخرى بأسعار أعلى".
وأضاف: "يشمل ذلك الهجوم الإرهابي على خطي "التيار الشمالي"، فضلًا عن قرار الاتحاد الأوروبي نفسه التخلي عن الهيدروكربونات الروسية".
وكانت روسيا أكدت مرارًا أن الغرب ارتكب خطأً فادحًا برفضه شراء الهيدروكربونات الروسية
، وأنه سيقع في تبعية جديدة وأكثر قوة بسبب ارتفاع الأسعار. وفي الوقت ذاته، فإن الدول التي تخلت عن موارد الطاقة الروسية ما تزال تشتريها وستواصل شراءها عبر وسطاء.
ووفقًا لتحليل أجرته وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات شركة "بروغل" التحليلية، ارتفعت واردات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي، في أبريل/ نيسان الماضي، بنسبة 15.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 2.169 مليار متر مكعب.