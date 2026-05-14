رئيس وزراء سلوفاكيا يتهم سلطات الاتحاد الأوروبي بـ"الغباء" بسبب روسيا
شكك رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو في مدى عقلانية السياسيين في الاتحاد الأوروبي على خلفية خطة التخلي عن موارد الطاقة الروسية بحلول عام 2027. 14.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-14T02:50+0000
02:16 GMT 14.05.2026 (تم التحديث: 02:50 GMT 14.05.2026)
شكك رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو في مدى عقلانية السياسيين في الاتحاد الأوروبي على خلفية خطة التخلي عن موارد الطاقة الروسية بحلول عام 2027.
وقال فيتسو خلال كلمة ألقاها في براتيسلافا: "هل نحن بهذا القدر من الغباء؟"، بحسب ما نقلت صحيفة "هلافني دينيك" السلوفاكية.
وأعرب رئيس الوزراء السلوفاكي بشكل خاص عن استيائه من استمرار بعض الدول في استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، رغم إعلانها وقف المشتريات.
وأضاف: "أي أنه يُسمح لفرنسا بما لا يُسمح لنا به؟"
كما حذر السياسي السلوفاكي من أن وقف إمدادات موارد الطاقة الروسية
سيؤدي فقط إلى زيادة اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة. وأوضح أن واشنطن ستعيد بيع ما تشتريه من موسكو إلى دول الاتحاد الأوروبي بأسعار أعلى.
وكانت روسيا قد أكدت مرارًا أن الغرب ارتكب خطأً فادحًا برفضه شراء الهيدروكربونات الروسية، وأنه سيقع في تبعية جديدة وأكثر قوة بسبب ارتفاع الأسعار. وفي الوقت نفسه، فإن الدول التي تخلت عن موارد الطاقة الروسية لا تزال تشتريها وستواصل شراءها عبر وسطاء.
ووفقًا لتحليل أجرته وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات شركة "بروغل" التحليلية، ارتفعت واردات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي في أبريل/نيسان بنسبة 15.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2.169 مليار متر مكعب.