رئيس وزراء سلوفاكيا يتهم سلطات الاتحاد الأوروبي بـ"الغباء" بسبب روسيا

مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث
من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260514/ش-1113391339.html
رئيس وزراء سلوفاكيا يتهم سلطات الاتحاد الأوروبي بـ"الغباء" بسبب روسيا
سبوتنيك عربي
شكك رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو في مدى عقلانية السياسيين في الاتحاد الأوروبي على خلفية خطة التخلي عن موارد الطاقة الروسية بحلول عام 2027. 14.05.2026, سبوتنيك عربي
02:16 GMT 14.05.2026 (تم التحديث: 02:50 GMT 14.05.2026)
شكك رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو في مدى عقلانية السياسيين في الاتحاد الأوروبي على خلفية خطة التخلي عن موارد الطاقة الروسية بحلول عام 2027.
وقال فيتسو خلال كلمة ألقاها في براتيسلافا: "هل نحن بهذا القدر من الغباء؟"، بحسب ما نقلت صحيفة "هلافني دينيك" السلوفاكية.
وأعرب رئيس الوزراء السلوفاكي بشكل خاص عن استيائه من استمرار بعض الدول في استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، رغم إعلانها وقف المشتريات.
وأضاف: "أي أنه يُسمح لفرنسا بما لا يُسمح لنا به؟"
كما حذر السياسي السلوفاكي من أن وقف إمدادات موارد الطاقة الروسية سيؤدي فقط إلى زيادة اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة. وأوضح أن واشنطن ستعيد بيع ما تشتريه من موسكو إلى دول الاتحاد الأوروبي بأسعار أعلى.
وكانت روسيا قد أكدت مرارًا أن الغرب ارتكب خطأً فادحًا برفضه شراء الهيدروكربونات الروسية، وأنه سيقع في تبعية جديدة وأكثر قوة بسبب ارتفاع الأسعار. وفي الوقت نفسه، فإن الدول التي تخلت عن موارد الطاقة الروسية لا تزال تشتريها وستواصل شراءها عبر وسطاء.
ووفقًا لتحليل أجرته وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات شركة "بروغل" التحليلية، ارتفعت واردات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي في أبريل/نيسان بنسبة 15.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2.169 مليار متر مكعب.
