موسكو: الغرب حول أوكرانيا إلى إمبراطورية إجرامية

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عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
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7 د
بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
17:00 GMT
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روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
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29 د
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نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
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طرائف سبوتنيك
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رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:03 GMT
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فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
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روسيا والعالم العربي
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طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
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https://sarabic.ae/20260609/موسكو-الغرب-حول-أوكرانيا-إلى-إمبراطورية-إجرامية-1114186562.html
موسكو: الغرب حول أوكرانيا إلى إمبراطورية إجرامية
موسكو: الغرب حول أوكرانيا إلى إمبراطورية إجرامية
سبوتنيك عربي
صرح بيوتر إيليتشيف، مدير إدارة التحديات والتهديدات الناشئة في وزارة الخارجية الروسية، بأن تحول أوكرانيا إلى إمبراطورية إجرامية يمثل ذروة جهود الغرب لتأجيج... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T08:55+0000
2026-06-09T08:55+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال خلال اجتماع لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في دول رابطة الدول المستقلة: "إن تحول أوكرانيا من دولة إلى إمبراطورية إجرامية يمثل ذروة سياسة الغرب في دعم التوترات العالمية".وأشار الدبلوماسي إلى أن "الجماعات الإجرامية الأوكرانية المنظمة متورطة في تهريب المخدرات، الذي يمثل ما يصل إلى 45% من أنشطتها غير القانونية، بالإضافة إلى الاحتيال، وتهريب الأسلحة، والاتجار بالبشر، والاتجار بالأعضاء".وأظهرت العديد من التحقيقات والتقارير الفساد المستشري بنظام كييف على جميع الأصعدة.وأعلن مكتب النيابة العامة المتخصص لمكافحة الفساد في أوكرانيا "ساب"، في 11 أيار/ مايو الماضي، توجيه اتهامات لرئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي السابق بالتورط في غسل 460 مليون غريفنيا (10.4 مليون دولار أمريكي) في مشاريع بناء فاخرة قرب كييف.ولم يُكشف عن اسم المشتبه به، ويُحتمل أن يكون أندريه يرماك، الذي كان يرأس مكتب زيلينسكي سابقًا.دميترييف: الإعلام الغربي متردد في فتح أعينه على حالات الفساد الموثقة في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20260608/-الخارجية-الروسية-روسيا-ستواصل-استخدام-الوسائل-العسكرية-ما-لم-يعترف-زيلينسكي-بخطئه--1114182528.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

موسكو: الغرب حول أوكرانيا إلى إمبراطورية إجرامية

08:55 GMT 09.06.2026
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبر
صرح بيوتر إيليتشيف، مدير إدارة التحديات والتهديدات الناشئة في وزارة الخارجية الروسية، بأن تحول أوكرانيا إلى إمبراطورية إجرامية يمثل ذروة جهود الغرب لتأجيج التوترات العالمية.
وقال خلال اجتماع لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في دول رابطة الدول المستقلة: "إن تحول أوكرانيا من دولة إلى إمبراطورية إجرامية يمثل ذروة سياسة الغرب في دعم التوترات العالمية".
وأشار الدبلوماسي إلى أن "الجماعات الإجرامية الأوكرانية المنظمة متورطة في تهريب المخدرات، الذي يمثل ما يصل إلى 45% من أنشطتها غير القانونية، بالإضافة إلى الاحتيال، وتهريب الأسلحة، والاتجار بالبشر، والاتجار بالأعضاء".

وأكد قائلاً: "تُوجد الأسلحة الخفيفة الأوكرانية في جميع قارات العالم تقريبًا؛ ويؤدي تدفق الأسلحة غير المنضبط إلى أوكرانيا إلى زيادة حادة في معدلات الجريمة في أوروبا، وكذلك في مناطق أخرى من العالم".

وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: روسيا ستواصل استخدام الوسائل العسكرية ما لم يعترف زيلينسكي بخطئه
أمس, 22:20 GMT
وأظهرت العديد من التحقيقات والتقارير الفساد المستشري بنظام كييف على جميع الأصعدة.
وأعلن مكتب النيابة العامة المتخصص لمكافحة الفساد في أوكرانيا "ساب"، في 11 أيار/ مايو الماضي، توجيه اتهامات لرئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي السابق بالتورط في غسل 460 مليون غريفنيا (10.4 مليون دولار أمريكي) في مشاريع بناء فاخرة قرب كييف.
وجاء في بيان نُشر على قناة النيابة على تطبيق "تلغرام": "لقد كشفنا عن مجموعة منظمة متورطة في غسل 460 مليون غريفنيا في مشاريع بناء فاخرة قرب كييف. وقد تم إبلاغ أحد أعضائها، وهو الرئيس السابق لمكتب الرئيس الأوكراني، بالاشتباه في تورطه".
ولم يُكشف عن اسم المشتبه به، ويُحتمل أن يكون أندريه يرماك، الذي كان يرأس مكتب زيلينسكي سابقًا.
دميترييف: الإعلام الغربي متردد في فتح أعينه على حالات الفساد الموثقة في أوكرانيا
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