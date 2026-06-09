https://sarabic.ae/20260609/موسكو-الغرب-حول-أوكرانيا-إلى-إمبراطورية-إجرامية-1114186562.html
موسكو: الغرب حول أوكرانيا إلى إمبراطورية إجرامية
موسكو: الغرب حول أوكرانيا إلى إمبراطورية إجرامية
سبوتنيك عربي
صرح بيوتر إيليتشيف، مدير إدارة التحديات والتهديدات الناشئة في وزارة الخارجية الروسية، بأن تحول أوكرانيا إلى إمبراطورية إجرامية يمثل ذروة جهود الغرب لتأجيج... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T08:55+0000
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روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال خلال اجتماع لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في دول رابطة الدول المستقلة: "إن تحول أوكرانيا من دولة إلى إمبراطورية إجرامية يمثل ذروة سياسة الغرب في دعم التوترات العالمية".وأشار الدبلوماسي إلى أن "الجماعات الإجرامية الأوكرانية المنظمة متورطة في تهريب المخدرات، الذي يمثل ما يصل إلى 45% من أنشطتها غير القانونية، بالإضافة إلى الاحتيال، وتهريب الأسلحة، والاتجار بالبشر، والاتجار بالأعضاء".وأظهرت العديد من التحقيقات والتقارير الفساد المستشري بنظام كييف على جميع الأصعدة.وأعلن مكتب النيابة العامة المتخصص لمكافحة الفساد في أوكرانيا "ساب"، في 11 أيار/ مايو الماضي، توجيه اتهامات لرئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي السابق بالتورط في غسل 460 مليون غريفنيا (10.4 مليون دولار أمريكي) في مشاريع بناء فاخرة قرب كييف.ولم يُكشف عن اسم المشتبه به، ويُحتمل أن يكون أندريه يرماك، الذي كان يرأس مكتب زيلينسكي سابقًا.دميترييف: الإعلام الغربي متردد في فتح أعينه على حالات الفساد الموثقة في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20260608/-الخارجية-الروسية-روسيا-ستواصل-استخدام-الوسائل-العسكرية-ما-لم-يعترف-زيلينسكي-بخطئه--1114182528.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
موسكو: الغرب حول أوكرانيا إلى إمبراطورية إجرامية
صرح بيوتر إيليتشيف، مدير إدارة التحديات والتهديدات الناشئة في وزارة الخارجية الروسية، بأن تحول أوكرانيا إلى إمبراطورية إجرامية يمثل ذروة جهود الغرب لتأجيج التوترات العالمية.
وقال خلال اجتماع لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في دول رابطة الدول المستقلة: "إن تحول أوكرانيا من دولة إلى إمبراطورية إجرامية يمثل ذروة سياسة الغرب في دعم التوترات العالمية".
وأشار الدبلوماسي إلى أن "الجماعات الإجرامية الأوكرانية المنظمة متورطة في تهريب المخدرات، الذي يمثل ما يصل إلى 45% من أنشطتها غير القانونية، بالإضافة إلى الاحتيال، وتهريب الأسلحة، والاتجار بالبشر، والاتجار بالأعضاء".
وأكد قائلاً: "تُوجد الأسلحة الخفيفة الأوكرانية في جميع قارات العالم تقريبًا؛ ويؤدي تدفق الأسلحة غير المنضبط إلى أوكرانيا إلى زيادة حادة في معدلات الجريمة في أوروبا، وكذلك في مناطق أخرى من العالم".
وأظهرت العديد من التحقيقات والتقارير الفساد المستشري بنظام كييف على جميع الأصعدة.
وأعلن مكتب النيابة العامة المتخصص لمكافحة الفساد
في أوكرانيا "ساب"، في 11 أيار/ مايو الماضي، توجيه اتهامات لرئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي السابق بالتورط في غسل 460 مليون غريفنيا (10.4 مليون دولار أمريكي) في مشاريع بناء فاخرة قرب كييف.
وجاء في بيان نُشر على قناة النيابة على تطبيق "تلغرام": "لقد كشفنا عن مجموعة منظمة متورطة في غسل 460 مليون غريفنيا في مشاريع بناء فاخرة قرب كييف. وقد تم إبلاغ أحد أعضائها، وهو الرئيس السابق لمكتب الرئيس الأوكراني، بالاشتباه في تورطه".
ولم يُكشف عن اسم المشتبه به، ويُحتمل أن يكون أندريه يرماك، الذي كان يرأس مكتب زيلينسكي سابقًا.