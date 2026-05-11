مكتب المدعي العام الأوكراني لمكافحة الفساد يوجه اتهامات إلى رئيس مكتب زيلينسكي السابق
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب النيابة العامة المتخصص لمكافحة الفساد في أوكرانيا "ساب" عن توجيه اتهامات لرئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي السابق بالتورط في غسل 460 مليون غريفنيا (10.4...
2026-05-11T19:22+0000
وجاء في بيان نُشر على قناة النيابة على تطبيق "تلغرام": "لقد كشفنا عن مجموعة منظمة متورطة في غسل 460 مليون غريفنيا في مشاريع بناء فاخرة قرب كييف. وقد تم إبلاغ أحد أعضائها، وهو الرئيس السابق لمكتب الرئيس الأوكراني، بالاشتباه في تورطه".
أعلن مكتب النيابة العامة المتخصص لمكافحة الفساد في أوكرانيا "ساب" عن توجيه اتهامات لرئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي السابق بالتورط في غسل 460 مليون غريفنيا (10.4 مليون دولار أمريكي) في مشاريع بناء فاخرة قرب كييف.
وجاء في بيان نُشر على قناة النيابة على تطبيق "تلغرام": "لقد كشفنا عن مجموعة منظمة متورطة في غسل 460 مليون غريفنيا في مشاريع بناء فاخرة قرب كييف. وقد تم إبلاغ أحد أعضائها، وهو الرئيس السابق لمكتب الرئيس الأوكراني، بالاشتباه في تورطه".
ولم يُكشف عن اسم المشتبه به، ويُحتمل أن يكون أندريه يرماك، الذي كان يرأس مكتب زيلينسكي سابقًا.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع، أن 54% من المواطنين الأوكرانيين يعتبرون الفساد تهديدًا أكبر لتطور البلاد من الصراع مع روسيا.
ووفقًا لنتائج الاستطلاع التي نُشرت يوم الأربعاء الماضي، رأى 39% من المشاركين أن النزاع مع روسيا يمثل التهديد الأكبر مقارنة بفساد الحكومة، بينما لم يحسم 7% آخرون أمرهم.
وأُجري الاستطلاع في الفترة من 20 إلى 27 نيسان/أبريل الماضي، وشمل عينة من 1005 أشخاص.