https://sarabic.ae/20260608/-الخارجية-الروسية-روسيا-ستواصل-استخدام-الوسائل-العسكرية-ما-لم-يعترف-زيلينسكي-بخطئه--1114182528.html
الخارجية الروسية: روسيا ستواصل استخدام الوسائل العسكرية ما لم يعترف زيلينسكي بخطئه
الخارجية الروسية: روسيا ستواصل استخدام الوسائل العسكرية ما لم يعترف زيلينسكي بخطئه
سبوتنيك عربي
صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا ستواصل تحقيق أهدافها عسكريًا، إلى أن يُقر فلاديمير زيلينسكي بخطأ مساره. 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T22:20+0000
2026-06-08T22:20+0000
2026-06-08T22:51+0000
روسيا
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأكد نيبينزيا، المندوب الدائم خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "إلى أن يُقرّ زيلينسكي تمامًا بخطئه، لن نحقق أهدافنا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، بل بالوسائل العسكرية". وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجميع إلى التعامل بجدية تامة مع التصريحات الأخيرة للرئيس فلاديمير بوتين، التي أكد فيها أن مجريات الأمور الحالية لا تعتمد على المسارات التفاوضية، بل تتركز بشكل كامل على ما يحققه جنود القوات المسلحة الروسية وأبطال العملية العسكرية الخاصة على الجبهة.وأوضح لافروف أن الرسالة المطولة، التي صاغها فلاديمير زيلينسكي، كانت موجهة بالأساس إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها وُزعت لسبب غير مفهوم على مستوى العالم، وقال: "لقد تحدث الرئيس بالتفصيل حول هذا الموضوع (احتمالية المفاوضات مع أوكرانيا) في "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، بما في ذلك الأخذ بالاعتبار تلك الرسالة المطولة التي نشرها زيلينسكي عشية المنتدى، والتي كانت موجهة إلى الرئيس بوتين، ولكنها لسبب ما وزعت على العالم أجمع. ربما لا يتصرف الأشخاص المهذبون على هذا النحو".
https://sarabic.ae/20260608/نيبينزيا-جلسات-مجلس-الأمن-بشأن-أوكرانيا-أصبحت-جزءا-من-حملة-ضد-روسيا-ولا-تقرب-التسوية-1114180295.html
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روسيا, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا
روسيا, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: روسيا ستواصل استخدام الوسائل العسكرية ما لم يعترف زيلينسكي بخطئه
22:20 GMT 08.06.2026 (تم التحديث: 22:51 GMT 08.06.2026)
صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا ستواصل تحقيق أهدافها عسكريًا، إلى أن يُقر فلاديمير زيلينسكي بخطأ مساره.
وأكد نيبينزيا، المندوب الدائم خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "إلى أن يُقرّ زيلينسكي تمامًا بخطئه، لن نحقق أهدافنا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، بل بالوسائل العسكرية".
وأضاف نيبينزيا، خلال الاجتماع نفسه، أن زيلينسكي يجب أن يلغي المرسوم الذي يمنعه من التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل كتابة أي رسائل مفتوحة.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجميع إلى التعامل بجدية تامة مع التصريحات الأخيرة للرئيس فلاديمير بوتين، التي أكد فيها أن مجريات الأمور الحالية لا تعتمد على المسارات التفاوضية، بل تتركز بشكل كامل على ما يحققه جنود القوات المسلحة الروسية وأبطال العملية العسكرية الخاصة على الجبهة.
وأوضح لافروف أن الرسالة المطولة، التي صاغها فلاديمير زيلينسكي، كانت موجهة بالأساس إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها وُزعت لسبب غير مفهوم على مستوى العالم، وقال: "لقد تحدث الرئيس بالتفصيل حول هذا الموضوع (احتمالية المفاوضات مع أوكرانيا) في "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، بما في ذلك الأخذ بالاعتبار تلك الرسالة المطولة التي نشرها زيلينسكي عشية المنتدى، والتي كانت موجهة إلى الرئيس بوتين، ولكنها لسبب ما وزعت على العالم أجمع. ربما لا يتصرف الأشخاص المهذبون على هذا النحو".