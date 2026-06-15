https://sarabic.ae/20260615/ضربة-جوية-مكثفة-تستهدف-مصنع-ماياك-بكييف-لإنتاج-معززات-صواريخ-فلامينغو-المجنحة-1114350993.html

ضربة جوية مكثفة تستهدف مصنع "ماياك" بكييف لإنتاج معززات صواريخ "فلامينغو" المجنحة

ضربة جوية مكثفة تستهدف مصنع "ماياك" بكييف لإنتاج معززات صواريخ "فلامينغو" المجنحة

سبوتنيك عربي

أفافدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة جوية مكثفة استهدفت مصنع "ماياك" في العاصمة الأوكرانية كييف، لإنتاج معززات... 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T07:32+0000

2026-06-15T07:32+0000

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وقال البيان إن القوات المسلحة الروسية استهدفت مصنع ماياك الذي ينتج رؤوسًا حربية للطائرات المسيّرة ومعززات لصواريخ "فلامينغو" كروز".وأكد البيان أن "القوات المسلحة الروسية لا تخطط لشنّ ضربات على البنية التحتية المدنية ولا تخطط للقيام بذلك".وأشار إلى أنه "تضررت المؤسسات التالية: شركة "بيسبيلوتني تكنولوجي" المحدودة، التي تُجمّع طائرات مسيّرة هجومية بعيدة المدى من مكونات أجنبية، ومصنع كييف الحكومي "بوريفستنيك"، الذي يُنتج طائرات مسيّرة بعيدة ومتوسطة المدى، بالإضافة إلى معدات رادار للقوات المسلحة الأوكرانية".ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية فإنه "وفقًا لبيانات مؤكدة، فقد أصيب مجمع كييف بيشيرسك لافرا بصاروخ من منظومة "باتريوت" الأمريكية المضادة للطائرات".وأوضح أن القوات المسلحة الروسية استهدفت، خلال غارة واسعة النطاق، مصنع كييف للرادار، الذي يطوّر ويصنّع مكونات للطائرات المسيّرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى تصنيع وإصلاح أنظمة الرادار العسكرية.وتابع: "تم استهداف مطارات عسكرية في فاسيلكيف وأومان وتشيركاسي وكراسنايا سلوبيدكا، بالإضافة إلى مراكز إمداد إقليمية في كييف. وقد تحققت أهداف الضربة، وتم استهداف جميع الأهداف المحددة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ123 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق - وزارة الدفاعالقوات الروسية تدمر أربعة مواقع انتشار للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف كونستانتينوفكا

https://sarabic.ae/20260615/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-الصناعة-الدفاعية-والمطارات-العسكرية-الأوكرانية---وزارة-الدفاع--1114350124.html

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