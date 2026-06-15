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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260615/ضربة-جوية-مكثفة-تستهدف-مصنع-ماياك-بكييف-لإنتاج-معززات-صواريخ-فلامينغو-المجنحة-1114350993.html
ضربة جوية مكثفة تستهدف مصنع "ماياك" بكييف لإنتاج معززات صواريخ "فلامينغو" المجنحة
ضربة جوية مكثفة تستهدف مصنع "ماياك" بكييف لإنتاج معززات صواريخ "فلامينغو" المجنحة
سبوتنيك عربي
أفافدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة جوية مكثفة استهدفت مصنع "ماياك" في العاصمة الأوكرانية كييف، لإنتاج معززات... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T07:32+0000
2026-06-15T07:59+0000
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وقال البيان إن القوات المسلحة الروسية استهدفت مصنع ماياك الذي ينتج رؤوسًا حربية للطائرات المسيّرة ومعززات لصواريخ "فلامينغو" كروز".وأكد البيان أن "القوات المسلحة الروسية لا تخطط لشنّ ضربات على البنية التحتية المدنية ولا تخطط للقيام بذلك".وأشار إلى أنه "تضررت المؤسسات التالية: شركة "بيسبيلوتني تكنولوجي" المحدودة، التي تُجمّع طائرات مسيّرة هجومية بعيدة المدى من مكونات أجنبية، ومصنع كييف الحكومي "بوريفستنيك"، الذي يُنتج طائرات مسيّرة بعيدة ومتوسطة المدى، بالإضافة إلى معدات رادار للقوات المسلحة الأوكرانية".ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية فإنه "وفقًا لبيانات مؤكدة، فقد أصيب مجمع كييف بيشيرسك لافرا بصاروخ من منظومة "باتريوت" الأمريكية المضادة للطائرات".وأوضح أن القوات المسلحة الروسية استهدفت، خلال غارة واسعة النطاق، مصنع كييف للرادار، الذي يطوّر ويصنّع مكونات للطائرات المسيّرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى تصنيع وإصلاح أنظمة الرادار العسكرية.وتابع: "تم استهداف مطارات عسكرية في فاسيلكيف وأومان وتشيركاسي وكراسنايا سلوبيدكا، بالإضافة إلى مراكز إمداد إقليمية في كييف. وقد تحققت أهداف الضربة، وتم استهداف جميع الأهداف المحددة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ123 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق - وزارة الدفاعالقوات الروسية تدمر أربعة مواقع انتشار للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف كونستانتينوفكا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

ضربة جوية مكثفة تستهدف مصنع "ماياك" بكييف لإنتاج معززات صواريخ "فلامينغو" المجنحة

07:32 GMT 15.06.2026 (تم التحديث: 07:59 GMT 15.06.2026)
© flickr.com / poter.simonطائرة حربية روسية من طراز "سو - 34"
طائرة حربية روسية من طراز سو - 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
© flickr.com / poter.simon
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أفافدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة جوية مكثفة استهدفت مصنع "ماياك" في العاصمة الأوكرانية كييف، لإنتاج معززات صواريخ "فلامينغو" المجنحة.
وقال البيان إن القوات المسلحة الروسية استهدفت مصنع ماياك الذي ينتج رؤوسًا حربية للطائرات المسيّرة ومعززات لصواريخ "فلامينغو" كروز".
وأضاف أنه خلال غارة جوية واسعة النطاق، استهدفت القوات المسلحة الروسية، شركة "دنيبروفسكي" المساهمة العامة للمعدات الكهروميكانيكية، والمنشآت الصناعية "غرين هاوس سوليوشن" في خاركوف، وشركة "دي تي-1 غروب" المحدودة، التي تُجمّع رؤوسًا حربية للطائرات المسيّرة وأنواعًا مختلفة من الصواريخ".
وأكد البيان أن "القوات المسلحة الروسية لا تخطط لشنّ ضربات على البنية التحتية المدنية ولا تخطط للقيام بذلك".
وأشار إلى أنه "تضررت المؤسسات التالية: شركة "بيسبيلوتني تكنولوجي" المحدودة، التي تُجمّع طائرات مسيّرة هجومية بعيدة المدى من مكونات أجنبية، ومصنع كييف الحكومي "بوريفستنيك"، الذي يُنتج طائرات مسيّرة بعيدة ومتوسطة المدى، بالإضافة إلى معدات رادار للقوات المسلحة الأوكرانية".
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06:01 GMT
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية فإنه "وفقًا لبيانات مؤكدة، فقد أصيب مجمع كييف بيشيرسك لافرا بصاروخ من منظومة "باتريوت" الأمريكية المضادة للطائرات".
وأشار إلى أن أحد أسباب تعطل المنظومة قد يكون تزويد الدول الغربية لنظام كييف بصواريخ منتهية الصلاحية.
وأوضح أن القوات المسلحة الروسية استهدفت، خلال غارة واسعة النطاق، مصنع كييف للرادار، الذي يطوّر ويصنّع مكونات للطائرات المسيّرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى تصنيع وإصلاح أنظمة الرادار العسكرية.

وأكد البيان أنه تم شن ضربة على ورشة عمل لإنتاج وإعداد الطائرات من دون طيار طويلة ومتوسطة المدى "في مقر استوديو أ.ب. دوفجينكو السينمائي".

وتابع: "تم استهداف مطارات عسكرية في فاسيلكيف وأومان وتشيركاسي وكراسنايا سلوبيدكا، بالإضافة إلى مراكز إمداد إقليمية في كييف. وقد تحققت أهداف الضربة، وتم استهداف جميع الأهداف المحددة".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
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أمس, 09:38 GMT

وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ123 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق - وزارة الدفاع
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