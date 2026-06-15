https://sarabic.ae/20260615/القوات-الروسية-تدمر-أربعة-مواقع-انتشار-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-مشارف-كونستانتينوفكا-1114349392.html
القوات الروسية تدمر أربعة مواقع انتشار للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف كونستانتينوفكا
القوات الروسية تدمر أربعة مواقع انتشار للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف كونستانتينوفكا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين لوكالة "سبوتنيك"، أن جنودًا من فرقة المشاة السادسة المؤللة التابعة لمجموعة قوات "الجنوب"، دمروا أربعة مواقع انتشار... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T04:40+0000
2026-06-15T04:40+0000
2026-06-15T04:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم
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وأفادت الوزارة: "خلال عمليات الاستطلاع الجوي على مشارف كونستانتينوفكا، رصدت فرق استطلاع فرقة المشاة السادسة المؤللة أربعة مواقع انتشار مؤقتة خلال 24 ساعة. وتم إرسال إحداثيات الأهداف إلى المدفعية، التي قامت بدورها بتدمير جميع الأهداف المحددة بدقة متناهية باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة".وتقع كونستانتينوفكا في شمال جمهورية دونيتسك الشعبية، على بعد حوالي 55 كيلومترًا من مدينة دونيتسك، وتلعب دورًا هامًا في إمداد القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراماتورسك-سلافيانسك، نظرًا لوجود تقاطع رئيسي للسكك الحديدية هناك.وأوضحت الوزارة، في بيانها اليومي، أن "التقدم الذي حققته قواتنا في كونستانتينوفكا يجبر كييف على البدء بإجلاء المؤسسات الرئيسية من بلدتي كراماتورسك ودروجكوفكا إلى غرب أوكرانيا".وأضافت: "في بلدة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تشن مجموعات هجومية تابعة للجيشين الثالث والثامن والفيلق الثالث عمليات هجومية نشطة، وتواصل تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في الجزء الجنوبي الغربي من البلدة".وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مناورة التفاف روسية تكشف سر التقدم في كونستانتينوفكا
https://sarabic.ae/20260614/القوات-الروسية-تدمر-مواقع-إطلاق-طائرات-مسيرة-أوكرانية-بعيدة-المدى--وزارة-الدفاع-1114330937.html
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روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تدمر أربعة مواقع انتشار للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف كونستانتينوفكا
04:40 GMT 15.06.2026 (تم التحديث: 04:59 GMT 15.06.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين لوكالة "سبوتنيك"، أن جنودًا من فرقة المشاة السادسة المؤللة التابعة لمجموعة قوات "الجنوب"، دمروا أربعة مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأفادت الوزارة: "خلال عمليات الاستطلاع الجوي على مشارف كونستانتينوفكا، رصدت فرق استطلاع فرقة المشاة السادسة المؤللة أربعة مواقع انتشار مؤقتة خلال 24 ساعة. وتم إرسال إحداثيات الأهداف إلى المدفعية، التي قامت بدورها بتدمير جميع الأهداف المحددة بدقة متناهية باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة".
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن مدفعية الفرقة السادسة للمشاة الآلية تنفذ مهامًا قتالية على مدار الساعة، وتدمر أهدافًا معادية متنوعة. ويمكن لطاقم واحد تدمير ما يصل إلى سبعة أهداف يوميًا.
وتقع كونستانتينوفكا في شمال جمهورية دونيتسك الشعبية، على بعد حوالي 55 كيلومترًا من مدينة دونيتسك، وتلعب دورًا هامًا في إمداد القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراماتورسك-سلافيانسك، نظرًا لوجود تقاطع رئيسي للسكك الحديدية هناك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن القوات التابعة لها حررت حتى اللحظة 117 مبنى في بلدة كونستانتينوفكا الإستراتيجية، و37 مبنى في بلدة كراسني ليمان الهامة، والتابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لإحراز تقدم ملحوظ على جميع محاور العملية العسكرية الخاصة.
وأوضحت الوزارة، في بيانها اليومي، أن "التقدم الذي حققته قواتنا في كونستانتينوفكا يجبر كييف على البدء بإجلاء المؤسسات الرئيسية من بلدتي كراماتورسك ودروجكوفكا إلى غرب أوكرانيا".
وأضافت: "في بلدة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تشن مجموعات هجومية تابعة للجيشين الثالث والثامن والفيلق الثالث عمليات هجومية نشطة، وتواصل تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في الجزء الجنوبي الغربي من البلدة".
وأسفرت المعارك هناك عن خسارة العدو ما يصل إلى 90 جنديًا، و3 مركبات مدرعة و20 شاحنة صغيرة.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.