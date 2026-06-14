مناورة التفاف روسية تكشف سر التقدم في كونستانتينوفكا
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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كشفت القوات الروسية تفاصيل العملية العسكرية التي مهدت لتقدم وحداتها داخل مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مؤكدةً أن نجاح العملية تحقق بفضل مناورة التفاف معقدة حول خزان كليبان-بيك المائي، سمحت باختراق الدفاعات الأوكرانية والوصول إلى المدينة من محور غير متوقع.
وقال قائد اللواء الرابع للبنادق الآلية التابع لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، أنطون غرونيس، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن العملية بدأت بعد تحرير بلدة إيفانبوليه، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث واجهت القوات الروسية تحديات ميدانية، بسبب طبيعة المنطقة المحاطة بالأنهار والأحواض المائية، ما أدى إلى تضييق جبهة التقدم وتقليص هامش المناورة للقوات المهاجمة.
وأوضح غرونيس أن الوحدات الروسية وجدت نفسها في ممر ضيق بين المسطحات المائية، الأمر الذي صعّب عمليات العبور والمناورة، خاصة في منطقة نهر كريفوي توريتس، ما استدعى البحث عن حلول تكتيكية جديدة لمواصلة الهجوم.
وبحسب غرونيس، جرى التنسيق مع قائد مجموعة "الجنوب"، الفريق سيرغي ميدفيديف، حيث تقرر الإبقاء على جزء من القوات في مواقعها، بينما أعيد نشر القوة الرئيسية للواء بصورة سرية إلى الجهة الغربية من خزان كليبان-بيك، قبل إنشاء رؤوس جسور على الضفة الشمالية للخزان.
وأضاف أن هذه الخطوة أتاحت للقوات الروسية اختراق الدفاعات الأوكرانية في منطقة مجمع "بيرسبكتيفا" الزراعي قرب بلدتي بيريستوك وإيلينوفكا، ومن هناك انطلقت العمليات باتجاه الأحياء العمرانية المرتفعة داخل كونستانتينوفكا.
وأشار القائد الروسي إلى أن القوات تمكنت من قطع أحد المحاور الحيوية داخل المدينة والتقدم عبر شارع ليفانيفسكي، قبل مواصلة الهجوم شمالاً باتجاه دروجكوفكا، مؤكدًا أن الوحدات الروسية سيطرت لاحقًا على مصنع "أفتوستيكلا" للزجاج وعدد من المواقع الصناعية والاستراتيجية الأخرى.
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية تحقيق تقدم ميداني في كونستانتينوفكا خلال الأيام الماضية، حيث أفادت بتحرير عشرات المباني والمنشآت داخل المدينة، التي تعد إحدى أهم العقد الدفاعية للقوات الأوكرانية في الجزء الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأكد غرونيس أن مختلف تشكيلات اللواء شاركت في العملية، بما في ذلك وحدات الاقتحام والمدفعية والطائرات المسيّرة والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، معتبراً أن نجاح العملية جاء نتيجة التنسيق المشترك بين مختلف الأفرع القتالية.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.