https://sarabic.ae/20260614/مناورة-التفاف-روسية-تكشف-سر-التقدم-في-كونستانتينوفكا-1114337806.html

مناورة التفاف روسية تكشف سر التقدم في كونستانتينوفكا

مناورة التفاف روسية تكشف سر التقدم في كونستانتينوفكا

سبوتنيك عربي

كشفت القوات الروسية تفاصيل العملية العسكرية التي مهدت لتقدم وحداتها داخل مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مؤكدةً أن نجاح العملية تحقق بفضل... 14.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-14T13:36+0000

2026-06-14T13:36+0000

2026-06-14T13:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقال قائد اللواء الرابع للبنادق الآلية التابع لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، أنطون غرونيس، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن العملية بدأت بعد تحرير بلدة إيفانبوليه، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث واجهت القوات الروسية تحديات ميدانية، بسبب طبيعة المنطقة المحاطة بالأنهار والأحواض المائية، ما أدى إلى تضييق جبهة التقدم وتقليص هامش المناورة للقوات المهاجمة.وأوضح غرونيس أن الوحدات الروسية وجدت نفسها في ممر ضيق بين المسطحات المائية، الأمر الذي صعّب عمليات العبور والمناورة، خاصة في منطقة نهر كريفوي توريتس، ما استدعى البحث عن حلول تكتيكية جديدة لمواصلة الهجوم.وأضاف أن هذه الخطوة أتاحت للقوات الروسية اختراق الدفاعات الأوكرانية في منطقة مجمع "بيرسبكتيفا" الزراعي قرب بلدتي بيريستوك وإيلينوفكا، ومن هناك انطلقت العمليات باتجاه الأحياء العمرانية المرتفعة داخل كونستانتينوفكا.وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية تحقيق تقدم ميداني في كونستانتينوفكا خلال الأيام الماضية، حيث أفادت بتحرير عشرات المباني والمنشآت داخل المدينة، التي تعد إحدى أهم العقد الدفاعية للقوات الأوكرانية في الجزء الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبية.وأكد غرونيس أن مختلف تشكيلات اللواء شاركت في العملية، بما في ذلك وحدات الاقتحام والمدفعية والطائرات المسيّرة والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، معتبراً أن نجاح العملية جاء نتيجة التنسيق المشترك بين مختلف الأفرع القتالية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قوات مجموعة "الشمال" الروسية تدمر أكثر من 15 منظومة حرب إلكترونية أوكرانية- مصدر لـ"سبوتنيك"

https://sarabic.ae/20260614/القوات-الروسية-تدمر-مواقع-إطلاق-طائرات-مسيرة-أوكرانية-بعيدة-المدى--وزارة-الدفاع-1114330937.html

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم