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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260614/مناورة-التفاف-روسية-تكشف-سر-التقدم-في-كونستانتينوفكا-1114337806.html
مناورة التفاف روسية تكشف سر التقدم في كونستانتينوفكا
مناورة التفاف روسية تكشف سر التقدم في كونستانتينوفكا
سبوتنيك عربي
كشفت القوات الروسية تفاصيل العملية العسكرية التي مهدت لتقدم وحداتها داخل مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مؤكدةً أن نجاح العملية تحقق بفضل... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T13:36+0000
2026-06-14T13:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال قائد اللواء الرابع للبنادق الآلية التابع لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، أنطون غرونيس، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن العملية بدأت بعد تحرير بلدة إيفانبوليه، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث واجهت القوات الروسية تحديات ميدانية، بسبب طبيعة المنطقة المحاطة بالأنهار والأحواض المائية، ما أدى إلى تضييق جبهة التقدم وتقليص هامش المناورة للقوات المهاجمة.وأوضح غرونيس أن الوحدات الروسية وجدت نفسها في ممر ضيق بين المسطحات المائية، الأمر الذي صعّب عمليات العبور والمناورة، خاصة في منطقة نهر كريفوي توريتس، ما استدعى البحث عن حلول تكتيكية جديدة لمواصلة الهجوم.وأضاف أن هذه الخطوة أتاحت للقوات الروسية اختراق الدفاعات الأوكرانية في منطقة مجمع "بيرسبكتيفا" الزراعي قرب بلدتي بيريستوك وإيلينوفكا، ومن هناك انطلقت العمليات باتجاه الأحياء العمرانية المرتفعة داخل كونستانتينوفكا.وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية تحقيق تقدم ميداني في كونستانتينوفكا خلال الأيام الماضية، حيث أفادت بتحرير عشرات المباني والمنشآت داخل المدينة، التي تعد إحدى أهم العقد الدفاعية للقوات الأوكرانية في الجزء الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبية.وأكد غرونيس أن مختلف تشكيلات اللواء شاركت في العملية، بما في ذلك وحدات الاقتحام والمدفعية والطائرات المسيّرة والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، معتبراً أن نجاح العملية جاء نتيجة التنسيق المشترك بين مختلف الأفرع القتالية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قوات مجموعة "الشمال" الروسية تدمر أكثر من 15 منظومة حرب إلكترونية أوكرانية- مصدر لـ"سبوتنيك"
https://sarabic.ae/20260614/القوات-الروسية-تدمر-مواقع-إطلاق-طائرات-مسيرة-أوكرانية-بعيدة-المدى--وزارة-الدفاع-1114330937.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

مناورة التفاف روسية تكشف سر التقدم في كونستانتينوفكا

13:36 GMT 14.06.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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كشفت القوات الروسية تفاصيل العملية العسكرية التي مهدت لتقدم وحداتها داخل مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مؤكدةً أن نجاح العملية تحقق بفضل مناورة التفاف معقدة حول خزان كليبان-بيك المائي، سمحت باختراق الدفاعات الأوكرانية والوصول إلى المدينة من محور غير متوقع.
وقال قائد اللواء الرابع للبنادق الآلية التابع لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، أنطون غرونيس، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن العملية بدأت بعد تحرير بلدة إيفانبوليه، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث واجهت القوات الروسية تحديات ميدانية، بسبب طبيعة المنطقة المحاطة بالأنهار والأحواض المائية، ما أدى إلى تضييق جبهة التقدم وتقليص هامش المناورة للقوات المهاجمة.
وأوضح غرونيس أن الوحدات الروسية وجدت نفسها في ممر ضيق بين المسطحات المائية، الأمر الذي صعّب عمليات العبور والمناورة، خاصة في منطقة نهر كريفوي توريتس، ما استدعى البحث عن حلول تكتيكية جديدة لمواصلة الهجوم.

وبحسب غرونيس، جرى التنسيق مع قائد مجموعة "الجنوب"، الفريق سيرغي ميدفيديف، حيث تقرر الإبقاء على جزء من القوات في مواقعها، بينما أعيد نشر القوة الرئيسية للواء بصورة سرية إلى الجهة الغربية من خزان كليبان-بيك، قبل إنشاء رؤوس جسور على الضفة الشمالية للخزان.

وأضاف أن هذه الخطوة أتاحت للقوات الروسية اختراق الدفاعات الأوكرانية في منطقة مجمع "بيرسبكتيفا" الزراعي قرب بلدتي بيريستوك وإيلينوفكا، ومن هناك انطلقت العمليات باتجاه الأحياء العمرانية المرتفعة داخل كونستانتينوفكا.
المقاتلى الروسية سو 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مواقع إطلاق طائرات مسيرة أوكرانية بعيدة المدى- وزارة الدفاع
08:33 GMT

وأشار القائد الروسي إلى أن القوات تمكنت من قطع أحد المحاور الحيوية داخل المدينة والتقدم عبر شارع ليفانيفسكي، قبل مواصلة الهجوم شمالاً باتجاه دروجكوفكا، مؤكدًا أن الوحدات الروسية سيطرت لاحقًا على مصنع "أفتوستيكلا" للزجاج وعدد من المواقع الصناعية والاستراتيجية الأخرى.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية تحقيق تقدم ميداني في كونستانتينوفكا خلال الأيام الماضية، حيث أفادت بتحرير عشرات المباني والمنشآت داخل المدينة، التي تعد إحدى أهم العقد الدفاعية للقوات الأوكرانية في الجزء الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأكد غرونيس أن مختلف تشكيلات اللواء شاركت في العملية، بما في ذلك وحدات الاقتحام والمدفعية والطائرات المسيّرة والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، معتبراً أن نجاح العملية جاء نتيجة التنسيق المشترك بين مختلف الأفرع القتالية.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
قوات مجموعة "الشمال" الروسية تدمر أكثر من 15 منظومة حرب إلكترونية أوكرانية- مصدر لـ"سبوتنيك"
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