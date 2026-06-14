https://sarabic.ae/20260614/تحرير-117-مبنى-في-بلدة-كونستانتينوفكا-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-خلال-24-ساعة--الدفاع-الروسية-1114331905.html

تحرير 154 مبنى في بلدتي كونستانتينوفكا وكراسني ليمان بدونيتسك خلال 24 ساعة- الدفاع الروسية

تحرير 154 مبنى في بلدتي كونستانتينوفكا وكراسني ليمان بدونيتسك خلال 24 ساعة- الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات التابعة لها حررت حتى اللحظة 117 مبنى في بلدة كونستانتينوفكا الإستراتيجية، و37 مبنى في بلدة كراسني ليمان... 14.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-14T09:38+0000

2026-06-14T09:38+0000

2026-06-14T10:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

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وأوضحت الوزارة، في بيانها اليومي، أن "التقدم الذي حققته قواتنا في كونستانتينوفكا يجبر كييف على البدء بإجلاء المؤسسات الرئيسية من بلدتي كراماتورسك ودروجكوفكا إلى غرب أوكرانيا".وأضافت: "في بلدة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تشن مجموعات هجومية تابعة للجيشين الثالث والثامن والفيلق الثالث عمليات هجومية نشطة، وتواصل تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في الجزء الجنوبي الغربي من البلدة".وأردفت الوزارة في بيانها أن "فرق المدفعية التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، نفذت سلسلة من الضربات الدقيقة على أهداف رئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية في كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن تدمير مركزين للتحكم بالطائرات المسيّرة الأوكرانية".وبلغ إجمالي خسائر العدو في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب"، 150 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة و25 سيارة و6 مدافع ميدانية.كما أفادت الوزارة بأن "مجموعات هجومية تابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، تُجري عمليات هجومية نشطة في منطقة زافودسكوي التابعة لمدينة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، وعلى أراضي إحدى البلدات الزراعية".وحررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، 37 مبنى بالفعل في كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية، خلال 24 ساعة.وقالت الوزارة في بيانها: "خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تحرير 37 مبنى في مدينة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 55 جنديًا و7 سيارات".وأكدت أن فرق الاقتحام التابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، تقوم بعمليات بحث وتدمير لمجموعات معزولة من العدو ومقاتلين أوكرانيين منفردين في المناطق المحررة من مدينة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 280 عسكريا.وأوضح أن قوات مجموعة "الشرق"، واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 460 عسكريا.وجاء في البيان: "شنت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، هجمات على مواقع تخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومنشآت للوقود والطاقة والنقل والبنية التحتية للموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 150 منطقة".وتابعت الوزارة في بيانها: "خلال الـ24 ساعة الماضية، أسقطت وسائط الدفاع الجوي 14 قنبلة جوية موجهة و483 طائرة معادية مسيرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يقصف منشآت بنية تحتية للطاقة والنقل تستخدمها القوات الأوكرانية - وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260614/القوات-الروسية-تدمر-مواقع-إطلاق-طائرات-مسيرة-أوكرانية-بعيدة-المدى--وزارة-الدفاع-1114330937.html

https://sarabic.ae/20260614/قوات-مجموعة-الشمال-الروسية-تدمر-أكثر-من-15-منظومة-حرب-إلكترونية-أوكرانية--مصدر-لـسبوتنيك-1114327810.html

https://sarabic.ae/20260614/تدمير-مجموعتين-قتاليتين-أوكرانيتين-في-سومي-أثناء-التصدي-لهجوم-مضاد--مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-1114328461.html

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