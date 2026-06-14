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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260614/تحرير-117-مبنى-في-بلدة-كونستانتينوفكا-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-خلال-24-ساعة--الدفاع-الروسية-1114331905.html
تحرير 154 مبنى في بلدتي كونستانتينوفكا وكراسني ليمان بدونيتسك خلال 24 ساعة- الدفاع الروسية
تحرير 154 مبنى في بلدتي كونستانتينوفكا وكراسني ليمان بدونيتسك خلال 24 ساعة- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات التابعة لها حررت حتى اللحظة 117 مبنى في بلدة كونستانتينوفكا الإستراتيجية، و37 مبنى في بلدة كراسني ليمان... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T09:38+0000
2026-06-14T10:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وأوضحت الوزارة، في بيانها اليومي، أن "التقدم الذي حققته قواتنا في كونستانتينوفكا يجبر كييف على البدء بإجلاء المؤسسات الرئيسية من بلدتي كراماتورسك ودروجكوفكا إلى غرب أوكرانيا".وأضافت: "في بلدة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تشن مجموعات هجومية تابعة للجيشين الثالث والثامن والفيلق الثالث عمليات هجومية نشطة، وتواصل تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في الجزء الجنوبي الغربي من البلدة".وأردفت الوزارة في بيانها أن "فرق المدفعية التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، نفذت سلسلة من الضربات الدقيقة على أهداف رئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية في كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن تدمير مركزين للتحكم بالطائرات المسيّرة الأوكرانية".وبلغ إجمالي خسائر العدو في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب"، 150 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة و25 سيارة و6 مدافع ميدانية.كما أفادت الوزارة بأن "مجموعات هجومية تابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، تُجري عمليات هجومية نشطة في منطقة زافودسكوي التابعة لمدينة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، وعلى أراضي إحدى البلدات الزراعية".وحررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، 37 مبنى بالفعل في كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية، خلال 24 ساعة.وقالت الوزارة في بيانها: "خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تحرير 37 مبنى في مدينة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 55 جنديًا و7 سيارات".وأكدت أن فرق الاقتحام التابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، تقوم بعمليات بحث وتدمير لمجموعات معزولة من العدو ومقاتلين أوكرانيين منفردين في المناطق المحررة من مدينة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 280 عسكريا.وأوضح أن قوات مجموعة "الشرق"، واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 460 عسكريا.وجاء في البيان: "شنت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، هجمات على مواقع تخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومنشآت للوقود والطاقة والنقل والبنية التحتية للموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 150 منطقة".وتابعت الوزارة في بيانها: "خلال الـ24 ساعة الماضية، أسقطت وسائط الدفاع الجوي 14 قنبلة جوية موجهة و483 طائرة معادية مسيرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يقصف منشآت بنية تحتية للطاقة والنقل تستخدمها القوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260614/القوات-الروسية-تدمر-مواقع-إطلاق-طائرات-مسيرة-أوكرانية-بعيدة-المدى--وزارة-الدفاع-1114330937.html
https://sarabic.ae/20260614/قوات-مجموعة-الشمال-الروسية-تدمر-أكثر-من-15-منظومة-حرب-إلكترونية-أوكرانية--مصدر-لـسبوتنيك-1114327810.html
https://sarabic.ae/20260614/تدمير-مجموعتين-قتاليتين-أوكرانيتين-في-سومي-أثناء-التصدي-لهجوم-مضاد--مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-1114328461.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

تحرير 154 مبنى في بلدتي كونستانتينوفكا وكراسني ليمان بدونيتسك خلال 24 ساعة- الدفاع الروسية

09:38 GMT 14.06.2026 (تم التحديث: 10:39 GMT 14.06.2026)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات التابعة لها حررت حتى اللحظة 117 مبنى في بلدة كونستانتينوفكا الإستراتيجية، و37 مبنى في بلدة كراسني ليمان الهامة، والتابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لإحراز تقدم ملحوظ على جميع محاور العملية العسكرية الخاصة.
وأوضحت الوزارة، في بيانها اليومي، أن "التقدم الذي حققته قواتنا في كونستانتينوفكا يجبر كييف على البدء بإجلاء المؤسسات الرئيسية من بلدتي كراماتورسك ودروجكوفكا إلى غرب أوكرانيا".
وأضافت: "في بلدة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تشن مجموعات هجومية تابعة للجيشين الثالث والثامن والفيلق الثالث عمليات هجومية نشطة، وتواصل تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في الجزء الجنوبي الغربي من البلدة".

وأسفرت المعارك هناك عن خسارة العدو ما يصل إلى 90 جنديًا، و3 مركبات مدرعة و20 شاحنة صغيرة.

وأردفت الوزارة في بيانها أن "فرق المدفعية التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، نفذت سلسلة من الضربات الدقيقة على أهداف رئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية في كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن تدمير مركزين للتحكم بالطائرات المسيّرة الأوكرانية".
وبلغ إجمالي خسائر العدو في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب"، 150 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة و25 سيارة و6 مدافع ميدانية.
المقاتلى الروسية سو 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مواقع إطلاق طائرات مسيرة أوكرانية بعيدة المدى- وزارة الدفاع
08:33 GMT

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بعد التحقق من الأهداف، تم إرسال الإحداثيات إلى طاقم المدفعية. ونتيجة للضربات الدقيقة، تم تدمير الأهداف بالكامل، بما في ذلك الأفراد والمعدات المتخصصة الموجودة بداخلها".

كما أفادت الوزارة بأن "مجموعات هجومية تابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، تُجري عمليات هجومية نشطة في منطقة زافودسكوي التابعة لمدينة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، وعلى أراضي إحدى البلدات الزراعية".

وجاء في بيان الوزارة: "تُجري مجموعات هجومية تابعة للجيش الـ25 عمليات هجومية نشطة في منطقة زافودسكوي وعلى أراضي إحدى البلدات الزراعية".

وحررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، 37 مبنى بالفعل في كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية، خلال 24 ساعة.
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
قوات مجموعة "الشمال" الروسية تدمر أكثر من 15 منظومة حرب إلكترونية أوكرانية- مصدر لـ"سبوتنيك"
04:48 GMT
وقالت الوزارة في بيانها: "خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تحرير 37 مبنى في مدينة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 55 جنديًا و7 سيارات".

كما أوضحت الدفاع الروسية أن "القوات الروسية وصلت إلى الضواحي الشمالية الغربية للمدينة، وسيطرت على أحيائها الشمالية والوسطى والجنوبية".

وأكدت أن فرق الاقتحام التابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، تقوم بعمليات بحث وتدمير لمجموعات معزولة من العدو ومقاتلين أوكرانيين منفردين في المناطق المحررة من مدينة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في بيان الوزارة: "خسر العدو ما يصل إلى 210 عسكريين، و3 ناقلات جند مدرعة، ومركبة قتالية مدرعة و10 سيارات ومدفعًا ميدانيًا في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية.

طاقم دبابة تي-90إم بروريف التابع للمجموعة القتالية الغرب في اتجاه محور كراسنولمانسكي في المنطقة العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
تدمير مجموعتين قتاليتين أوكرانيتين في سومي أثناء التصدي لهجوم مضاد- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
06:07 GMT
وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 280 عسكريا.
وأوضح أن قوات مجموعة "الشرق"، واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 460 عسكريا.

وأضاف أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حيّدت نحو 40 عسكريًا أوكرانيًا.

وجاء في البيان: "شنت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، هجمات على مواقع تخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومنشآت للوقود والطاقة والنقل والبنية التحتية للموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 150 منطقة".
وتابعت الوزارة في بيانها: "خلال الـ24 ساعة الماضية، أسقطت وسائط الدفاع الجوي 14 قنبلة جوية موجهة و483 طائرة معادية مسيرة".
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يقصف منشآت بنية تحتية للطاقة والنقل تستخدمها القوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
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