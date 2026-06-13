https://sarabic.ae/20260613/القوات-الروسية-تقصف-منشآت-بنية-تحتية-للطاقة-والنقل-تستخدمها-القوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع-1114312823.html

الجيش الروسي يقصف منشآت بنية تحتية للطاقة والنقل تستخدمها القوات الأوكرانية - وزارة الدفاع

الجيش الروسي يقصف منشآت بنية تحتية للطاقة والنقل تستخدمها القوات الأوكرانية - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت، بأن القوات الروسية قصفت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T09:08+0000

2026-06-13T09:08+0000

2026-06-13T09:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وجاء في البيان: "قامت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، بقصف مواقع تخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومرافق البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، فضلًا عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".وتابع: "خسر العدو أكثر من 235 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و16 مركبة ومدفعين ميدانيين".وفي مقاطعة خاركوف، أوضح بيان الدفاع الروسية: "هزمت الوحدات لواء ميكانيكيًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءين للدفاع الإقليمي في بلدات روبيجني وإيفانوفكا وفارفاروفكا".وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، توغلت في عمق دفاعات العدو، وتمكنّت من إلحاق خسائر بشرية وعتادية للقوات ميكانيكية وكتيبة هجومية ولواءين هجوميين محمولين جوًا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 510 أفراد، و3 مركبات قتالية مدرعة و8 سيارات ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "بالادين" عيار 155 ملم أمريكية الصنع".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، قال البيان: "تمكنت وحدات من قوات المجموعة، من دحر تشكيلات تابعة للواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي أوريخوف ومالوكاتيرينيفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأسفرت العملية عن تحييد ما يصل إلى 45 جنديًا وتدمير 18 مركبة و5 محطات حرب إلكترونية".وأوضح: "إجمالًا، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب"، خسر العدو ما يصل إلى 115 جنديًا، ودبابة "ليوبارد-2" ألمانية الصنع، وثلاث مركبات قتالية مدرعة و13 سيارة وثلاث قطع مدفعية ميدانية".ووقعت هذه الخسائر في بلدات سمورودكوفكا وتشيرنيششينا وغروشيفكا في مقاطعة خاركوف، وكراسني ليمان وشتشوروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف: "بلغت خسائر العدو أكثر من 220 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة و16 مركبة و3 قطع مدفعية وقاذفة صواريخ متعددة من طراز "بارتيزان".وذكر أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تحرير 172 مبنى في بلدة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير 3 مركبات قتالية مدرعة و4 سيارات".ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسّنت مواقعها على طول خط المواجهة، وتمكنت من إلحاق خسائر بشرية وعتادية بفرقتين ميكانيكيتين وفريق هجومي وفريق محمول جوًا من القوات المسلحة الأوكرانية، ومجموعة مشاة بحرية، ومجموعتين من الحرس الوطني".وذكر أن الأضرار وقعت في بلدات نوفوليكساندريفكا ودوبروبيليا ونوفوغريشينو وبيليتسكوي وكراسنويارسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.وأضاف البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 315 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة و6 مركبات ومدفعين". ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.موسكو: قصف القوات الأوكرانية للجسور في مقاطعة خيرسون جريمة حربالدفاع الروسية تعلن تقدم قواتها على جبهة واسعة شمالي جمهورية دونيتسك الشعبية

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