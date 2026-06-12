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انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260612/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بريوت-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---وزارة-الدفاع-1114280791.html
القوات الروسية تحرر بلدة بريوت في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة بريوت في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدة بريوت في جمهورية دونيتسك الشعبية. 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T09:07+0000
2026-06-12T09:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
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وجاء في البيان: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، ونتيجة للعمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة بريوت، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأكد أنه "في الفترة من 6 إلى 12 يونيو/حزيران من هذا العام، وردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربتين واسعتين و5 ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية".وأضاف: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، وضعها التكتيكي، حيث تمكنت من دحر تشكيلات من 13 لواءً أوكرانيًا خلال أسبوع".وتابع: "بلغت خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 1460 جنديًا، و30 مركبة قتالية مدرعة، من بينها 8 مركبات غربية الصنع، و142 مركبة، و11 مدفعًا ميدانيًا. كما تم تدمير 9 محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية".وأوضح: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشرق" الروسية، أكثر من 2850 جنديًا، و24 مركبة قتالية مدرعة، و48 سيارة، و9 قطع مدفعية ميدانية".وتابع: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1035 جنديا، و3 دبابات، و25 مركبة قتالية مدرعة، و103 مركبات، و22 مدفعًا ميدانياً، و3 محطات حرب إلكترونية".كما أشار إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حررت الأسبوع الماضي بلدتي خيميك وروسكوشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "خلال الأسبوع الماضي، تم دحر وحدات من 4 ألوية ميكانيكية، ولواء ياغر، ولواء هجوم، ولواء محمول جوًا، ولواء أنظمة غير مأهولة، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية بحرية، و5 ألوية من الحرس الوطني، ولواء آزوف للقوات الخاصة"، وذلك في منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية.وتابع: "بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 2135 جنديًا، و3 دبابات، و17 مركبة قتالية مدرعة، و59 مركبة، و8 قطع مدفعية ميدانية".وأشار إلى أنه "خلال الأسبوع الماضي، ونتيجةً لعمليات هجومية نشطة نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تم السيطرة على بلدتي شيفتشينكو وأوخريموفكا في مقاطعة خاركوف.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

القوات الروسية تحرر بلدة بريوت في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع

09:07 GMT 12.06.2026 (تم التحديث: 09:30 GMT 12.06.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات "المركز" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية
مشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات المركز في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدة بريوت في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في البيان: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، ونتيجة للعمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة بريوت، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأكد أنه "في الفترة من 6 إلى 12 يونيو/حزيران من هذا العام، وردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربتين واسعتين و5 ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية".
وتابع: "ونتيجة لذلك، تضررت مرافق البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل والموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، والمطارات العسكرية، ومستودعات الذخيرة، ومواقع التجميع والتخزين والإعداد والإطلاق للطائرات المسيرة بعيدة المدى والقوارب المسيرة، فضلاً عن مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
وأضاف: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، وضعها التكتيكي، حيث تمكنت من دحر تشكيلات من 13 لواءً أوكرانيًا خلال أسبوع".
وتابع: "بلغت خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 1460 جنديًا، و30 مركبة قتالية مدرعة، من بينها 8 مركبات غربية الصنع، و142 مركبة، و11 مدفعًا ميدانيًا. كما تم تدمير 9 محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية".
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وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، قال البيان: "خلال الأسبوع الماضي، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، عملياتها الهجومية النشطة. وحققت خسائر بالأفراد والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواءين هجوميين، و4 ألوية هجومية محمولة جوًا، ولواء أنظمة غير مأهولة، و5 أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية".
وأوضح: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشرق" الروسية، أكثر من 2850 جنديًا، و24 مركبة قتالية مدرعة، و48 سيارة، و9 قطع مدفعية ميدانية".
وأشار البيان إلى أنه في منطقة سيطرة وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تضرر أفراد ومعدات لـ6 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم جبلي، ولواء أنظمة جوية بدون طيار، ولواء مشاة بحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي، تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتابع: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1035 جنديا، و3 دبابات، و25 مركبة قتالية مدرعة، و103 مركبات، و22 مدفعًا ميدانياً، و3 محطات حرب إلكترونية".
كما أشار إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حررت الأسبوع الماضي بلدتي خيميك وروسكوشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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أمس, 06:06 GMT
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "خلال الأسبوع الماضي، تم دحر وحدات من 4 ألوية ميكانيكية، ولواء ياغر، ولواء هجوم، ولواء محمول جوًا، ولواء أنظمة غير مأهولة، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية بحرية، و5 ألوية من الحرس الوطني، ولواء آزوف للقوات الخاصة"، وذلك في منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية.
وتابع: "بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 2135 جنديًا، و3 دبابات، و17 مركبة قتالية مدرعة، و59 مركبة، و8 قطع مدفعية ميدانية".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أضاف: "خسر العدو أكثر من 1570 جنديًا، وثلاث دبابات، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و83 مركبة، وسبع قطع مدفعية ميدانية، وثمانية أنظمة حرب إلكترونية وأنظمة مضادة للبطاريات".
وأشار إلى أنه "خلال الأسبوع الماضي، ونتيجةً لعمليات هجومية نشطة نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تم السيطرة على بلدتي شيفتشينكو وأوخريموفكا في مقاطعة خاركوف.
وتابع: "تضررت القوى العاملة والمعدات التابعة لـ8 ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك ألوية المشاة الآلية والمحمولة جوا وألوية الهجوم الجوي، وستة ألوية للدفاع الإقليمي، ولواءين من الحرس الوطني، و3 وحدات حدودية تابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني.".
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