https://sarabic.ae/20260612/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بريوت-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---وزارة-الدفاع-1114280791.html

القوات الروسية تحرر بلدة بريوت في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدة بريوت في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدة بريوت في جمهورية دونيتسك الشعبية. 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T09:07+0000

2026-06-12T09:07+0000

2026-06-12T09:30+0000

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وجاء في البيان: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، ونتيجة للعمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة بريوت، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأكد أنه "في الفترة من 6 إلى 12 يونيو/حزيران من هذا العام، وردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربتين واسعتين و5 ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية".وأضاف: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، وضعها التكتيكي، حيث تمكنت من دحر تشكيلات من 13 لواءً أوكرانيًا خلال أسبوع".وتابع: "بلغت خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 1460 جنديًا، و30 مركبة قتالية مدرعة، من بينها 8 مركبات غربية الصنع، و142 مركبة، و11 مدفعًا ميدانيًا. كما تم تدمير 9 محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية".وأوضح: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشرق" الروسية، أكثر من 2850 جنديًا، و24 مركبة قتالية مدرعة، و48 سيارة، و9 قطع مدفعية ميدانية".وتابع: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1035 جنديا، و3 دبابات، و25 مركبة قتالية مدرعة، و103 مركبات، و22 مدفعًا ميدانياً، و3 محطات حرب إلكترونية".كما أشار إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حررت الأسبوع الماضي بلدتي خيميك وروسكوشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "خلال الأسبوع الماضي، تم دحر وحدات من 4 ألوية ميكانيكية، ولواء ياغر، ولواء هجوم، ولواء محمول جوًا، ولواء أنظمة غير مأهولة، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية بحرية، و5 ألوية من الحرس الوطني، ولواء آزوف للقوات الخاصة"، وذلك في منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية.وتابع: "بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 2135 جنديًا، و3 دبابات، و17 مركبة قتالية مدرعة، و59 مركبة، و8 قطع مدفعية ميدانية".وأشار إلى أنه "خلال الأسبوع الماضي، ونتيجةً لعمليات هجومية نشطة نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تم السيطرة على بلدتي شيفتشينكو وأوخريموفكا في مقاطعة خاركوف.

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https://sarabic.ae/20260611/الجيش-الروسي-يدمر-4-نقاط-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-في-دونيتسك--وزارة-الدفاع--1114247767.html

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