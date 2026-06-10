https://sarabic.ae/20260610/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-بلغت-نحو-1380-عسكريا-و766-طائرة-مسيرة-1114226089.html
القوات الروسية تدمر قاعدة بحرية وتحيد نحو 1380 عسكريا أوكرانيا- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر قاعدة بحرية وتحيد نحو 1380 عسكريا أوكرانيا- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات التابعة لها دمرت قاعدة بحرية أوكرانية واستهدفت منشآت استراتيجية لنظام كييف، وكبدت قواته على مختلف الجبهات... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T09:31+0000
2026-06-10T09:31+0000
2026-06-10T10:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "دمرت وحدات الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية قاعدة بحرية، ومستودعات ذخيرة ووقود، ومرافق بنية تحتية للنقل والطاقة تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين وإعداد وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، فضلاً عن مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة".وكشف البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 210 من أفرادها، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، ومدفعي غفوزديكا، ورادار "رادا آر بي إس-42" إسرائيلي الصنع للكشف عن الأهداف المحمولة جواً، في منطقة نفوذ قوات الغرب".أفادت الوزارة بأن "مجموعة قوات الجنوب عززت مواقعها التكتيكية، وتمكنّت من دحر تشكيلات تضم ستة ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جواً، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق نيكولاييفكا، ودروجكوفكا، ومالينوفكا، ونوفوسيلفكا، ويوركوفكا، ونيكولايبولي، وأليكسيفو-دروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضافت وزارة الدفاع: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 285 جندياً، ومركبة قتالية مدرعة، وثماني سيارات، ومدفع بوغدان عيار 152 ملم، وراجمة إس أر 30 أرجنتينية الصنع، في منطقة نفوذ قوات المركز".كما أوضحت الوزارة أن "قوات "الشرق" استهدفت قوات كييف في مناطق ميتشتني، وفاسيلكيفكا، ومالوميخايليفكا، ومالينيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وفي مناطق ياسنايا بوليانا، ونوفوسيلفكا، وشيروكي، وكوباني، وليوبيتسكي في مقاطعة زابوروجيه، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 455 جنديًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسبع سيارات".وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "تم تحييد ما يصل إلى 40 جندياً و17 سيارة ومدفع ميداني وثلاث محطات حرب إلكترونية، في منطقة نفوذ قوات دنيبر".طائرة روسية دون طيار تدمر زورقا أوكرانيا مسيرا بحركة انقضاضية... فيديو
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تدمر قاعدة بحرية وتحيد نحو 1380 عسكريا أوكرانيا- وزارة الدفاع
09:31 GMT 10.06.2026 (تم التحديث: 10:04 GMT 10.06.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات التابعة لها دمرت قاعدة بحرية أوكرانية واستهدفت منشآت استراتيجية لنظام كييف، وكبدت قواته على مختلف الجبهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، خسائر بلغت نحو 1380 عسكريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "دمرت وحدات الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية قاعدة بحرية، ومستودعات ذخيرة ووقود، ومرافق بنية تحتية للنقل والطاقة تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين وإعداد وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، فضلاً عن مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة".
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن قوات الدفاع الجوي، دمرت 766 طائرة مسيرة، بالإضافة للطائرات المسيرة، أسقطت 4 صواريخ "فلامينغو" بعيدة المدى، تابعة للقوات الأوكرانية.
وكشف البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 210 من أفرادها، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، ومدفعي غفوزديكا، ورادار "رادا آر بي إس-42" إسرائيلي الصنع للكشف عن الأهداف المحمولة جواً، في منطقة نفوذ قوات الغرب".
كما بلغت خسائر قوات نظام كييف، في منطقة نفوذ قوات "الشمال" أكثر من 230 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز قوزاق، و17 سيارة، ومحطة حرب إلكترونية، ورادار كشف الأهداف الجوية "رادا أر بي إس 42" إسرائيلي الصنع".
أفادت الوزارة بأن "مجموعة قوات الجنوب عززت مواقعها التكتيكية، وتمكنّت من دحر تشكيلات تضم ستة ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جواً، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق نيكولاييفكا، ودروجكوفكا، ومالينوفكا، ونوفوسيلفكا، ويوركوفكا، ونيكولايبولي، وأليكسيفو-دروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما تكبّد العدو خسائر تجاوزت 160 جندياً، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و15 مركبة، و3 مدافع على هذا المحور.
وأضافت وزارة الدفاع: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 285 جندياً، ومركبة قتالية مدرعة، وثماني سيارات، ومدفع بوغدان عيار 152 ملم، وراجمة إس أر 30 أرجنتينية الصنع، في منطقة نفوذ قوات المركز".
كما أوضحت الوزارة أن "قوات "الشرق" استهدفت قوات كييف في مناطق ميتشتني، وفاسيلكيفكا، ومالوميخايليفكا، ومالينيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وفي مناطق ياسنايا بوليانا، ونوفوسيلفكا، وشيروكي، وكوباني، وليوبيتسكي في مقاطعة زابوروجيه، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 455 جنديًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسبع سيارات".
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "تم تحييد ما يصل إلى 40 جندياً و17 سيارة ومدفع ميداني وثلاث محطات حرب إلكترونية، في منطقة نفوذ قوات دنيبر".