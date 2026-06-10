https://sarabic.ae/20260610/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-بلغت-نحو-1380-عسكريا-و766-طائرة-مسيرة-1114226089.html

القوات الروسية تدمر قاعدة بحرية وتحيد نحو 1380 عسكريا أوكرانيا- وزارة الدفاع

القوات الروسية تدمر قاعدة بحرية وتحيد نحو 1380 عسكريا أوكرانيا- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات التابعة لها دمرت قاعدة بحرية أوكرانية واستهدفت منشآت استراتيجية لنظام كييف، وكبدت قواته على مختلف الجبهات... 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T09:31+0000

2026-06-10T09:31+0000

2026-06-10T10:04+0000

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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "دمرت وحدات الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية قاعدة بحرية، ومستودعات ذخيرة ووقود، ومرافق بنية تحتية للنقل والطاقة تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين وإعداد وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، فضلاً عن مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة".وكشف البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 210 من أفرادها، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، ومدفعي غفوزديكا، ورادار "رادا آر بي إس-42" إسرائيلي الصنع للكشف عن الأهداف المحمولة جواً، في منطقة نفوذ قوات الغرب".أفادت الوزارة بأن "مجموعة قوات الجنوب عززت مواقعها التكتيكية، وتمكنّت من دحر تشكيلات تضم ستة ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جواً، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق نيكولاييفكا، ودروجكوفكا، ومالينوفكا، ونوفوسيلفكا، ويوركوفكا، ونيكولايبولي، وأليكسيفو-دروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضافت وزارة الدفاع: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 285 جندياً، ومركبة قتالية مدرعة، وثماني سيارات، ومدفع بوغدان عيار 152 ملم، وراجمة إس أر 30 أرجنتينية الصنع، في منطقة نفوذ قوات المركز".كما أوضحت الوزارة أن "قوات "الشرق" استهدفت قوات كييف في مناطق ميتشتني، وفاسيلكيفكا، ومالوميخايليفكا، ومالينيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وفي مناطق ياسنايا بوليانا، ونوفوسيلفكا، وشيروكي، وكوباني، وليوبيتسكي في مقاطعة زابوروجيه، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 455 جنديًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسبع سيارات".وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "تم تحييد ما يصل إلى 40 جندياً و17 سيارة ومدفع ميداني وثلاث محطات حرب إلكترونية، في منطقة نفوذ قوات دنيبر".طائرة روسية دون طيار تدمر زورقا أوكرانيا مسيرا بحركة انقضاضية... فيديو

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https://sarabic.ae/20260609/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تخسر-نحو-1330-عسكريا-على-جميع-المحاور-القتالية-1114190826.html

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم