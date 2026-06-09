الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تخسر نحو 1330 عسكريا على جميع المحاور القتالية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
جزيرة أرواد منصة سياحية تنعش اقتصاد سوريا... شبح "إيبولا" هل يختبر مونديال 2026؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
11:31 GMT
29 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260609/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تخسر-نحو-1330-عسكريا-على-جميع-المحاور-القتالية-1114190826.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تخسر نحو 1330 عسكريا على جميع المحاور القتالية
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تخسر نحو 1330 عسكريا على جميع المحاور القتالية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، خوض القوات التابعة لها معارك مع قوات نظام كييف، مكبدة إياها خسائر بلغت نحو 1330 عسكريًا على جميع المحاور القتالية... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T09:44+0000
2026-06-09T10:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095859952_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_764ce9e4579c3c03f16a56c8dfe3fec5.jpg
وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت مستودعات ومنشآت وقود وطاقة وبنية تحتية للنقل تعمل لصالح القوات الأوكرانية.وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، التابعة لتجمعات القوات المسلحة الروسية، مستودعات ذخيرة ووقود، بالإضافة إلى مرافق بنية تحتية للنقل والطاقة تعمل لصالح القوات الأوكرانية".وجاء في البيان أيضاً أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت تسع قنابل جوية موجهة وصاروخين من طراز "هيمارس" أمريكيي الصنع، و551 طائرة مسيرة".وأوضحت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية "عززت تموضعها على طول خط المواجهة، ودحرت القوات الأوكرانية بالقرب من بلدات إيفولجانسكي، وخوتين، وبتروشيفكا، ونوفايا سيتش في مقاطعة سومي، إضافة لمناطق بلدات بيساريفكا، وليبتسي، ورياسن، ولوسيفكا، في مقاطعة خاركوف.وأضافت الوزارة أن "مجموعة قوات "الغرب الروسية، استهدفت قوات نظام كييف في مناطق غروشيفكا وتشيرفوني أوسكول في مقاطعة خاركوف، وسيدوروف، وشتشوروفو، وسفياغوغورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأشار التقرير إلى أن "مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، حسنت تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 115 عسكريًا، إضافة إلى مركبة قتالية مدرعة، و18 سيارة، وثلاثة مدافع، ومحطة حرب إلكترونية، خلال معارك في بلدات نيكولاييفكا، وستارودوبوفكا، ومالينوفكا، وراي-ألكساندروفكا، وبيسكونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".ولفتت إلى أن "وحدات تجمع قوات "الشرق الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر تجاوزت 345 عسكريًا".وأردفت الوزارة في بيانها، أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 75 عسكريًا في منطقة نفوذ قوات "دنيبر" الروسية".مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تكبد قوات كييف خسائر بشرية فادحة في مقاطعة سومي
https://sarabic.ae/20260608/طائرة-روسية-دون-طيار-تدمر-زورقا-أوكرانيا-مسيرا-بحركة-انقضاضية-فيديو-1114167862.html
https://sarabic.ae/20260609/القوات-الروسية-تتصدى-لـ140-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114183923.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095859952_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_54da82b97a432f7c746a1342e8d65ddd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تخسر نحو 1330 عسكريا على جميع المحاور القتالية

09:44 GMT 09.06.2026 (تم التحديث: 10:25 GMT 09.06.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-90إم "بروريف" التابع للمجموعة القتالية "الغرب" في اتجاه محور كراسنولمانسكي في المنطقة العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-90إم بروريف التابع للمجموعة القتالية الغرب في اتجاه محور كراسنولمانسكي في المنطقة العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، خوض القوات التابعة لها معارك مع قوات نظام كييف، مكبدة إياها خسائر بلغت نحو 1330 عسكريًا على جميع المحاور القتالية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت مستودعات ومنشآت وقود وطاقة وبنية تحتية للنقل تعمل لصالح القوات الأوكرانية.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، التابعة لتجمعات القوات المسلحة الروسية، مستودعات ذخيرة ووقود، بالإضافة إلى مرافق بنية تحتية للنقل والطاقة تعمل لصالح القوات الأوكرانية".
وأوضحت الوزارة أن الضربات استهدفت أيضاً نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية ومرتزقة أجانب.
وجاء في البيان أيضاً أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت تسع قنابل جوية موجهة وصاروخين من طراز "هيمارس" أمريكيي الصنع، و551 طائرة مسيرة".
طائرات بدون طيار من طراز غيران-2 في الجزء الخلفي من شاحنة كاماز خلال بروفة العرض العسكري تكريمًا للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة روسية دون طيار تدمر زورقا أوكرانيا مسيرا بحركة انقضاضية... فيديو
أمس, 13:50 GMT
وأوضحت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية "عززت تموضعها على طول خط المواجهة، ودحرت القوات الأوكرانية بالقرب من بلدات إيفولجانسكي، وخوتين، وبتروشيفكا، ونوفايا سيتش في مقاطعة سومي، إضافة لمناطق بلدات بيساريفكا، وليبتسي، ورياسن، ولوسيفكا، في مقاطعة خاركوف.
وكبدت وحدات تجمع قوات "الشمال" الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 240 عسكريًا.
وأضافت الوزارة أن "مجموعة قوات "الغرب الروسية، استهدفت قوات نظام كييف في مناطق غروشيفكا وتشيرفوني أوسكول في مقاطعة خاركوف، وسيدوروف، وشتشوروفو، وسفياغوغورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
جندي من قوات الغرب يستخدم مدفع زو-23 الروسي المضاد للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تتصدى لـ140 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
04:55 GMT
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 230 جندياً، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و17 سيارة، ومدفع ميداني، وراجمتي صواريخ، وثلاث محطات استطلاع إلكتروني، على هذه المحاور.
وأشار التقرير إلى أن "مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، حسنت تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 115 عسكريًا، إضافة إلى مركبة قتالية مدرعة، و18 سيارة، وثلاثة مدافع، ومحطة حرب إلكترونية، خلال معارك في بلدات نيكولاييفكا، وستارودوبوفكا، ومالينوفكا، وراي-ألكساندروفكا، وبيسكونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابعت الوزارة أن مجموعة قوات "المركز" الروسية، سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 325 عسكريا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة وثماني سيارات.

ولفتت إلى أن "وحدات تجمع قوات "الشرق الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر تجاوزت 345 عسكريًا".
وأردفت الوزارة في بيانها، أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 75 عسكريًا في منطقة نفوذ قوات "دنيبر" الروسية".
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تكبد قوات كييف خسائر بشرية فادحة في مقاطعة سومي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала