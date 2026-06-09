https://sarabic.ae/20260609/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تخسر-نحو-1330-عسكريا-على-جميع-المحاور-القتالية-1114190826.html

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تخسر نحو 1330 عسكريا على جميع المحاور القتالية

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تخسر نحو 1330 عسكريا على جميع المحاور القتالية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، خوض القوات التابعة لها معارك مع قوات نظام كييف، مكبدة إياها خسائر بلغت نحو 1330 عسكريًا على جميع المحاور القتالية... 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T09:44+0000

2026-06-09T09:44+0000

2026-06-09T10:25+0000

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وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت مستودعات ومنشآت وقود وطاقة وبنية تحتية للنقل تعمل لصالح القوات الأوكرانية.وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، التابعة لتجمعات القوات المسلحة الروسية، مستودعات ذخيرة ووقود، بالإضافة إلى مرافق بنية تحتية للنقل والطاقة تعمل لصالح القوات الأوكرانية".وجاء في البيان أيضاً أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت تسع قنابل جوية موجهة وصاروخين من طراز "هيمارس" أمريكيي الصنع، و551 طائرة مسيرة".وأوضحت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية "عززت تموضعها على طول خط المواجهة، ودحرت القوات الأوكرانية بالقرب من بلدات إيفولجانسكي، وخوتين، وبتروشيفكا، ونوفايا سيتش في مقاطعة سومي، إضافة لمناطق بلدات بيساريفكا، وليبتسي، ورياسن، ولوسيفكا، في مقاطعة خاركوف.وأضافت الوزارة أن "مجموعة قوات "الغرب الروسية، استهدفت قوات نظام كييف في مناطق غروشيفكا وتشيرفوني أوسكول في مقاطعة خاركوف، وسيدوروف، وشتشوروفو، وسفياغوغورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأشار التقرير إلى أن "مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، حسنت تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 115 عسكريًا، إضافة إلى مركبة قتالية مدرعة، و18 سيارة، وثلاثة مدافع، ومحطة حرب إلكترونية، خلال معارك في بلدات نيكولاييفكا، وستارودوبوفكا، ومالينوفكا، وراي-ألكساندروفكا، وبيسكونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".ولفتت إلى أن "وحدات تجمع قوات "الشرق الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر تجاوزت 345 عسكريًا".وأردفت الوزارة في بيانها، أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 75 عسكريًا في منطقة نفوذ قوات "دنيبر" الروسية".مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تكبد قوات كييف خسائر بشرية فادحة في مقاطعة سومي

https://sarabic.ae/20260608/طائرة-روسية-دون-طيار-تدمر-زورقا-أوكرانيا-مسيرا-بحركة-انقضاضية-فيديو-1114167862.html

https://sarabic.ae/20260609/القوات-الروسية-تتصدى-لـ140-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114183923.html

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