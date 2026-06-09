https://sarabic.ae/20260609/القوات-الروسية-تتصدى-لـ140-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114183923.html
القوات الروسية تتصدى لـ140 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تتصدى لـ140 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت، خلال الليل، 140 طائرة مسيرة أوكرانية. 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T04:55+0000
2026-06-09T04:55+0000
2026-06-09T05:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 140 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك وأوريول وتولا ومنطقة موسكو وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تكبد قوات نظام كييف خسائر بشرية فادحة في مقاطعة سومي
https://sarabic.ae/20260608/طائرة-روسية-دون-طيار-تدمر-زورقا-أوكرانيا-مسيرا-بحركة-انقضاضية-فيديو-1114167862.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
القوات الروسية تتصدى لـ140 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
04:55 GMT 09.06.2026 (تم التحديث: 05:25 GMT 09.06.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت، خلال الليل، 140 طائرة مسيرة أوكرانية.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 140 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك وأوريول وتولا ومنطقة موسكو وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.