https://sarabic.ae/20260609/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-بشرية-فادحة-في-مقاطعة-سومي-1114183777.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تكبد قوات كييف خسائر بشرية فادحة في مقاطعة سومي
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تكبد قوات كييف خسائر بشرية فادحة في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر عسكرية لوكالة "سبوتنيك" بفقدان العشرات من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في الأيام الأخيرة قرب منطقة خرابيفشينا في مقاطعة سومي. 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T04:33+0000
2026-06-09T04:33+0000
2026-06-09T05:29+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وقال المصدر للوكالة اليوم الثلاثاء: "تشير نعوات القوميين الأوكرانيين إلى فقدان العشرات منهم من اللواءين الميكانيكيين المنفصلين 47 و156 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خرابيفشينا خلال الأيام الأخيرة".وفي الوقت نفسه، ووفقًا للمصدر نفسه، ونظرًا للوضع على هذا القطاع من الجبهة، تحاول قيادة كييف تعزيز الوحدات.وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الجيش يُنفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعة سومي.وتنشط مجموعة "الشمال" الروسية في هذه المنطقة. وخلال الـ 24 ساعة الماضية، خسر العدو أكثر من 235 جندياً، وناقلة جند مدرعة، و14 مركبة في منطقة مسؤوليته.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرة روسية دون طيار تدمر زورقا أوكرانيا مسيرا بحركة انقضاضية... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تكبد قوات كييف خسائر بشرية فادحة في مقاطعة سومي
04:33 GMT 09.06.2026 (تم التحديث: 05:29 GMT 09.06.2026)
أفادت مصادر عسكرية لوكالة "سبوتنيك" بفقدان العشرات من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في الأيام الأخيرة قرب منطقة خرابيفشينا في مقاطعة سومي.
وقال المصدر للوكالة اليوم الثلاثاء: "تشير نعوات القوميين الأوكرانيين إلى فقدان العشرات منهم من اللواءين الميكانيكيين المنفصلين 47 و156 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خرابيفشينا خلال الأيام الأخيرة".
وفي الوقت نفسه، ووفقًا للمصدر نفسه، ونظرًا للوضع على هذا القطاع من الجبهة، تحاول قيادة كييف تعزيز الوحدات.
وأضاف المصدر: "أظهر تحليل منشورات المتطوعين الأوكرانيين إعادة نشر أطقم طائرات الهليكوبتر الثقيلة التابعة للواء الميكانيكي المنفصل 22 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية من مقاطعة خاركوف إلى قطاع سومي على الجبهة".
وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الجيش يُنفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعة سومي.
وتنشط مجموعة "الشمال" الروسية في هذه المنطقة. وخلال الـ 24 ساعة الماضية، خسر العدو أكثر من 235 جندياً، وناقلة جند مدرعة، و14 مركبة في منطقة مسؤوليته.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.