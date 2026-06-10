https://sarabic.ae/20260610/الدفاع-الروسية-إسقاط-326-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات-1114219613.html

الدفاع الروسية: إسقاط 326 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات

الدفاع الروسية: إسقاط 326 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 326 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T05:03+0000

2026-06-10T05:03+0000

2026-06-10T05:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

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وأوضحت الوزارة في بيان لها: "خلال ليلة 9 حزيران/يونيو، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو من يوم 10 يونيو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 326 طائرة مسيّرة أوكرانية".وأشار البيان إلى أن الطائرات المسيّرة دُمرت "فوق مناطق بيلغورود، وبريانسك، وفولغوغراد، وفورونيج، وكورسك، وكالوغا، وليبيتسك، ونيجني نوفغورود، وروستوف، وريازان، وسامارا، وساراتوف، وسمولينسك، وأوريول، وتفير، وتولا، وأوليانوفسك، وإقليم كراسنودار، ومنطقة موسكو، وشبه جزيرة القرم، والبحر الأسود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرة روسية دون طيار تدمر زورقا أوكرانيا مسيرا بحركة انقضاضية... فيديو

https://sarabic.ae/20260609/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تخسر-نحو-1330-عسكريا-على-جميع-المحاور-القتالية-1114190826.html

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