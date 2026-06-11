https://sarabic.ae/20260611/الدفاع-الروسية-تعلن-تقدم-قواتها-على-جبهة-واسعة-شمالي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1114265193.html
الدفاع الروسية تعلن تقدم قواتها على جبهة واسعة شمالي جمهورية دونيتسك الشعبية
الدفاع الروسية تعلن تقدم قواتها على جبهة واسعة شمالي جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية تتقدم على جبهة واسعة في الجزء الشمالي من جمهورية دونيتسك الشعبية. 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T16:05+0000
2026-06-11T16:05+0000
2026-06-11T16:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تتقدم وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على جبهة واسعة في الجزء الشمالي من جمهورية دونيتسك الشعبية، وتجري عمليات مكثفة لتدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية التي تدافع عن منطقة سلافيانسك، كراماتورسك- كونستانتينوفسكي المحصنة".وأكمل البيان: "في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة وعلى أراضي مصنع كونستانتينوفسكي للمعادن، يجري تدمير وحدات العدو المحاصرة".وتقع كونستانتينوفكا شمال جمهورية دونيتسك الشعبية، على بعد 55 كيلومترًا من دونيتسك؛ والمدينة مركز مهم لتلاقي خطوط السكك الحديدية، ما يؤهلها للعب دور رئيسي في إمداد القوات الأوكرانية المنشرة في منطقة كراماتورسك - سلافيانسك.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة روسكوشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة أوخريموفكا في مقاطعة خاركوف.
https://sarabic.ae/20260611/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-روسكوشنويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---وزارة-الدفاع-1114251177.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن تقدم قواتها على جبهة واسعة شمالي جمهورية دونيتسك الشعبية
16:05 GMT 11.06.2026 (تم التحديث: 16:06 GMT 11.06.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية تتقدم على جبهة واسعة في الجزء الشمالي من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تتقدم وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على جبهة واسعة في الجزء الشمالي من جمهورية دونيتسك الشعبية، وتجري عمليات مكثفة لتدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية التي تدافع عن منطقة سلافيانسك، كراماتورسك- كونستانتينوفسكي المحصنة".
وتابع البيان: "في مدينة كونستانتينوفكي، تخوض وحدات الهجوم التابعة لمجموعة قوات مجموعة "الجنوب" معارك شوارع. وقد سيطرت القوات الروسية سيطرة كاملة على الجزء الشرقي من المدينة ووصلت إلى ضواحيها الشمالية الشرقية".
وأكمل البيان: "في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة وعلى أراضي مصنع كونستانتينوفسكي للمعادن، يجري تدمير وحدات العدو المحاصرة".
وتابع البيان: "تتقدم وحدات الهجوم بنجاح في حي نوفوسيلوفكا، وعمليات البحث والإنقاذ جارية في الأحياء المحررة".
وتقع كونستانتينوفكا شمال جمهورية دونيتسك الشعبية، على بعد 55 كيلومترًا من دونيتسك؛ والمدينة مركز مهم لتلاقي خطوط السكك الحديدية، ما يؤهلها للعب دور رئيسي في إمداد القوات الأوكرانية المنشرة في منطقة كراماتورسك - سلافيانسك.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة روسكوشنويه
في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة أوخريموفكا في مقاطعة خاركوف.