القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية وخاركوف - وزارة الدفاع
09:08 GMT 11.06.2026 (تم التحديث: 09:49 GMT 11.06.2026)
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанкعسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанк
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أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة روسكوشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة أوخريموفكا في مقاطعة خاركوف.
وجاء في البيان: "نتيجة لعمليات حاسمة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بلدة روسكوشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع: "نتيجة للعمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تم فرض السيطرة على بلدة أوخريموفكا في مقاطعة خاركوف".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، أوضح: "تم تدمير ما يصل إلى 50 جنديًا و15 مركبة و7محطات حرب إلكترونية".
وأضاف أن مجموعة قوات "دنيبر" الروسية تمكنت من دحر وحدات من لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي غريغوروفكا وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "واصلت وحدات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق مواقع العدو، وحيّدت أفراد ودمرت معدات من لواء ميكانيكي، ولواءين هجوميين، و3 ألوية هجومية محمولة جوًا، و3 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من مشاة البحرية".
وأوضح أن الأضرار وقعت في مناطق بلدات مالوميخايليفكا وأوليكساندريفكا وفيليكيميخايليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وسوروتشينو، ونوفوسيلفكا، وبارفينيفكا، وليسني في مقاطعة زابوروجيه.
وأضاف: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 315 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "سترايكر"، ومركبة مدرعة من طراز "هامفي"، ومركبة مدرعة من طراز "أوشكوش إم-إيه تي في" (صنع في الولايات المتحدة)، وناقلة جند مدرعة من طراز "سبارتان" (صنع في المملكة المتحدة)، و9 مركبات، ومدفعين".
وتابع: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، من تحقيق تقدم ملحوظ في مواقعها وخطوطها، وتمكنت من تحييد أفراد وتدمير معدات لواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي، ووحدة حدودية تابعة لحرس الحدود الأوكراني".
وأكد أن "القوات المسلحة الأوكرانية، خسرت ما يصل إلى 220 جنديًا، و10 مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "M113"، ومركبة مدرعة من طراز"HMMWV" أمريكية الصنع، وناقلة جند مدرعة من طراز "VAB" فرنسية الصنع، وسيارة مدرعة من طراز "Senator" كندية الصنع".
وأشار إلى أن "اللقوات المسلحة الأوكرانية خسرت 13 مركبة، ومنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "غراد"، ومدفعين، ومحطتي حرب إلكترونية".
وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 10 قنابل جوية موجهة، و3 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و3 صواريخ "نبتون" بعيدة المدى موجهة، و798 طائرة مسيّرة ثابتة الجناحين".
وأضاف أن "أسطول البحر الأسود دمّر زورقًا مسيّرًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في جنوب غرب البحر الأسود".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، قال البيان: "خسر العدو أكثر من 205 جنود، ودبابة، ومركبة مدرعة من طراز "هامفي" أمريكية الصنع، و5 مركبات، ومدفعين ميدانيين".
وأشار إلى أن وحدات من لواءين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء للدفاع الإقليمي قد تضررت بالقرب من بلدات جوفتنيفي، وباسوفو، وفارفاروفكا، وكازاتشيا لوبان في مقاطعة خاركوف.
وفي مقاطعة سومي، أوضح: "تم هزيمة القوى البشرية والمعدات التابعة للواء ميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق بلدات إيفولجانسكوي، وخوتين، وموغريتسا، ورياسن، ونوفايا سيتش".
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "العدو خسر أكثر من 120 جنديًا، و6 مركبات قتالية مدرعة، من بينها مركبة "هامفي" أمريكية الصنع ومركبة "سيناتور" كندية الصنع، و8مركبات، و3 قطع مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية".
وتم تحييد وحدات من 3 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، في مناطق بلدات مالينوفكا، ودروجكوفكا، ونيكولايفكا، وراي-ألكساندروفكا، وبيسكونوفكا، وكونستانتينوفكا، وأرتيما في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وعن منطقة سيطرة وحدات قوات "المركز" الروسية، قال البيان: "قامت مجموعة "المركز" الروسية، بتحييد أفراد وتدمير معدات 4 ألوية ميكانيكية، ولواء محمول جوًا، ولواء ياغر، ولواء هجومي، وفوج هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، و3 ألوية من الحرس الوطني، بالقرب من بلدات بيليتسكوي، وزافيدوفو-كوداشيفو، ونوفو ألكساندروفسك، وكوتشيروف يار، وفاسيلفكا، ودوبروبولي، وأنوفكا، وسيرغييفكا، في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة بلغت أكثر من 310 جنديا، و3 دبابات، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و13 مركبة، ومدفعين ميدانيين.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.