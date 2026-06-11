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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260611/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-روسكوشنويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---وزارة-الدفاع-1114251177.html
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية وخاركوف - وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية وخاركوف - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة روسكوشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة أوخريموفكا في مقاطعة... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T09:08+0000
2026-06-11T09:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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العالم العربي
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وجاء في البيان: "نتيجة لعمليات حاسمة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بلدة روسكوشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع: "نتيجة للعمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تم فرض السيطرة على بلدة أوخريموفكا في مقاطعة خاركوف".وأضاف أن مجموعة قوات "دنيبر" الروسية تمكنت من دحر وحدات من لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي غريغوروفكا وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "واصلت وحدات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق مواقع العدو، وحيّدت أفراد ودمرت معدات من لواء ميكانيكي، ولواءين هجوميين، و3 ألوية هجومية محمولة جوًا، و3 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من مشاة البحرية".وأضاف: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 315 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "سترايكر"، ومركبة مدرعة من طراز "هامفي"، ومركبة مدرعة من طراز "أوشكوش إم-إيه تي في" (صنع في الولايات المتحدة)، وناقلة جند مدرعة من طراز "سبارتان" (صنع في المملكة المتحدة)، و9 مركبات، ومدفعين".وأكد أن "القوات المسلحة الأوكرانية، خسرت ما يصل إلى 220 جنديًا، و10 مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "M113"، ومركبة مدرعة من طراز"HMMWV" أمريكية الصنع، وناقلة جند مدرعة من طراز "VAB" فرنسية الصنع، وسيارة مدرعة من طراز "Senator" كندية الصنع".وأشار إلى أن "اللقوات المسلحة الأوكرانية خسرت 13 مركبة، ومنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "غراد"، ومدفعين، ومحطتي حرب إلكترونية".وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 10 قنابل جوية موجهة، و3 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و3 صواريخ "نبتون" بعيدة المدى موجهة، و798 طائرة مسيّرة ثابتة الجناحين". وأضاف أن "أسطول البحر الأسود دمّر زورقًا مسيّرًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في جنوب غرب البحر الأسود".وأشار إلى أن وحدات من لواءين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء للدفاع الإقليمي قد تضررت بالقرب من بلدات جوفتنيفي، وباسوفو، وفارفاروفكا، وكازاتشيا لوبان في مقاطعة خاركوف.وفي مقاطعة سومي، أوضح: "تم هزيمة القوى البشرية والمعدات التابعة للواء ميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق بلدات إيفولجانسكوي، وخوتين، وموغريتسا، ورياسن، ونوفايا سيتش".وتم تحييد وحدات من 3 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، في مناطق بلدات مالينوفكا، ودروجكوفكا، ونيكولايفكا، وراي-ألكساندروفكا، وبيسكونوفكا، وكونستانتينوفكا، وأرتيما في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة بلغت أكثر من 310 جنديا، و3 دبابات، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و13 مركبة، ومدفعين ميدانيين.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.موسكو: روسيا تحتفظ بحقها في استخدام أساليب مختلفة لحماية شحناتها في البحر المتوسطالدفاع الروسية: إسقاط 326 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات
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https://sarabic.ae/20260610/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-بلغت-نحو-1380-عسكريا-و766-طائرة-مسيرة-1114226089.html
https://sarabic.ae/20260609/القوات-الروسية-تتصدى-لـ140-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114183923.html
https://sarabic.ae/20260531/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محاور-عدة-وتكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة--وزارة-الدفاع--1113907351.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية وخاركوف - وزارة الدفاع

09:08 GMT 11.06.2026 (تم التحديث: 09:49 GMT 11.06.2026)
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанкعسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанк
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أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة روسكوشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة أوخريموفكا في مقاطعة خاركوف.
وجاء في البيان: "نتيجة لعمليات حاسمة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بلدة روسكوشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع: "نتيجة للعمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تم فرض السيطرة على بلدة أوخريموفكا في مقاطعة خاركوف".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، أوضح: "تم تدمير ما يصل إلى 50 جنديًا و15 مركبة و7محطات حرب إلكترونية".
وأضاف أن مجموعة قوات "دنيبر" الروسية تمكنت من دحر وحدات من لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي غريغوروفكا وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
مشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات المركز في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر 4 نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في دونيتسك- وزارة الدفاع
06:06 GMT
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "واصلت وحدات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق مواقع العدو، وحيّدت أفراد ودمرت معدات من لواء ميكانيكي، ولواءين هجوميين، و3 ألوية هجومية محمولة جوًا، و3 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من مشاة البحرية".
وأوضح أن الأضرار وقعت في مناطق بلدات مالوميخايليفكا وأوليكساندريفكا وفيليكيميخايليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وسوروتشينو، ونوفوسيلفكا، وبارفينيفكا، وليسني في مقاطعة زابوروجيه.
وأضاف: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 315 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "سترايكر"، ومركبة مدرعة من طراز "هامفي"، ومركبة مدرعة من طراز "أوشكوش إم-إيه تي في" (صنع في الولايات المتحدة)، وناقلة جند مدرعة من طراز "سبارتان" (صنع في المملكة المتحدة)، و9 مركبات، ومدفعين".

وتابع: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، من تحقيق تقدم ملحوظ في مواقعها وخطوطها، وتمكنت من تحييد أفراد وتدمير معدات لواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي، ووحدة حدودية تابعة لحرس الحدود الأوكراني".

وأكد أن "القوات المسلحة الأوكرانية، خسرت ما يصل إلى 220 جنديًا، و10 مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "M113"، ومركبة مدرعة من طراز"HMMWV" أمريكية الصنع، وناقلة جند مدرعة من طراز "VAB" فرنسية الصنع، وسيارة مدرعة من طراز "Senator" كندية الصنع".
وأشار إلى أن "اللقوات المسلحة الأوكرانية خسرت 13 مركبة، ومنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "غراد"، ومدفعين، ومحطتي حرب إلكترونية".
أعمال قتالية لطاقم مدفعية مدفع ذاتي الحركة 2S7M مالكا من مجموعة قوات المركز في اتجاه كراسنوارميسك بالمنطقة العسكرية الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر قاعدة بحرية وتحيد نحو 1380 عسكريا أوكرانيا- وزارة الدفاع
أمس, 09:31 GMT
وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 10 قنابل جوية موجهة، و3 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و3 صواريخ "نبتون" بعيدة المدى موجهة، و798 طائرة مسيّرة ثابتة الجناحين".
وأضاف أن "أسطول البحر الأسود دمّر زورقًا مسيّرًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في جنوب غرب البحر الأسود".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، قال البيان: "خسر العدو أكثر من 205 جنود، ودبابة، ومركبة مدرعة من طراز "هامفي" أمريكية الصنع، و5 مركبات، ومدفعين ميدانيين".
وأشار إلى أن وحدات من لواءين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء للدفاع الإقليمي قد تضررت بالقرب من بلدات جوفتنيفي، وباسوفو، وفارفاروفكا، وكازاتشيا لوبان في مقاطعة خاركوف.
وفي مقاطعة سومي، أوضح: "تم هزيمة القوى البشرية والمعدات التابعة للواء ميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق بلدات إيفولجانسكوي، وخوتين، وموغريتسا، ورياسن، ونوفايا سيتش".
جندي من قوات الغرب يستخدم مدفع زو-23 الروسي المضاد للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تتصدى لـ140 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
9 يونيو, 04:55 GMT
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "العدو خسر أكثر من 120 جنديًا، و6 مركبات قتالية مدرعة، من بينها مركبة "هامفي" أمريكية الصنع ومركبة "سيناتور" كندية الصنع، و8مركبات، و3 قطع مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية".
وتم تحييد وحدات من 3 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، في مناطق بلدات مالينوفكا، ودروجكوفكا، ونيكولايفكا، وراي-ألكساندروفكا، وبيسكونوفكا، وكونستانتينوفكا، وأرتيما في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وعن منطقة سيطرة وحدات قوات "المركز" الروسية، قال البيان: "قامت مجموعة "المركز" الروسية، بتحييد أفراد وتدمير معدات 4 ألوية ميكانيكية، ولواء محمول جوًا، ولواء ياغر، ولواء هجومي، وفوج هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، و3 ألوية من الحرس الوطني، بالقرب من بلدات بيليتسكوي، وزافيدوفو-كوداشيفو، ونوفو ألكساندروفسك، وكوتشيروف يار، وفاسيلفكا، ودوبروبولي، وأنوفكا، وسيرغييفكا، في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة بلغت أكثر من 310 جنديا، و3 دبابات، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و13 مركبة، ومدفعين ميدانيين.
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقعها على محاور عدة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع
31 مايو, 09:13 GMT
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
موسكو: روسيا تحتفظ بحقها في استخدام أساليب مختلفة لحماية شحناتها في البحر المتوسط
الدفاع الروسية: إسقاط 326 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات
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