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القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية وخاركوف - وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية وخاركوف - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة روسكوشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة أوخريموفكا في مقاطعة... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T09:08+0000

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وجاء في البيان: "نتيجة لعمليات حاسمة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بلدة روسكوشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع: "نتيجة للعمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تم فرض السيطرة على بلدة أوخريموفكا في مقاطعة خاركوف".وأضاف أن مجموعة قوات "دنيبر" الروسية تمكنت من دحر وحدات من لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي غريغوروفكا وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "واصلت وحدات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق مواقع العدو، وحيّدت أفراد ودمرت معدات من لواء ميكانيكي، ولواءين هجوميين، و3 ألوية هجومية محمولة جوًا، و3 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من مشاة البحرية".وأضاف: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 315 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "سترايكر"، ومركبة مدرعة من طراز "هامفي"، ومركبة مدرعة من طراز "أوشكوش إم-إيه تي في" (صنع في الولايات المتحدة)، وناقلة جند مدرعة من طراز "سبارتان" (صنع في المملكة المتحدة)، و9 مركبات، ومدفعين".وأكد أن "القوات المسلحة الأوكرانية، خسرت ما يصل إلى 220 جنديًا، و10 مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "M113"، ومركبة مدرعة من طراز"HMMWV" أمريكية الصنع، وناقلة جند مدرعة من طراز "VAB" فرنسية الصنع، وسيارة مدرعة من طراز "Senator" كندية الصنع".وأشار إلى أن "اللقوات المسلحة الأوكرانية خسرت 13 مركبة، ومنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "غراد"، ومدفعين، ومحطتي حرب إلكترونية".وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 10 قنابل جوية موجهة، و3 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و3 صواريخ "نبتون" بعيدة المدى موجهة، و798 طائرة مسيّرة ثابتة الجناحين". وأضاف أن "أسطول البحر الأسود دمّر زورقًا مسيّرًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في جنوب غرب البحر الأسود".وأشار إلى أن وحدات من لواءين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء للدفاع الإقليمي قد تضررت بالقرب من بلدات جوفتنيفي، وباسوفو، وفارفاروفكا، وكازاتشيا لوبان في مقاطعة خاركوف.وفي مقاطعة سومي، أوضح: "تم هزيمة القوى البشرية والمعدات التابعة للواء ميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق بلدات إيفولجانسكوي، وخوتين، وموغريتسا، ورياسن، ونوفايا سيتش".وتم تحييد وحدات من 3 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، في مناطق بلدات مالينوفكا، ودروجكوفكا، ونيكولايفكا، وراي-ألكساندروفكا، وبيسكونوفكا، وكونستانتينوفكا، وأرتيما في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة بلغت أكثر من 310 جنديا، و3 دبابات، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و13 مركبة، ومدفعين ميدانيين.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.موسكو: روسيا تحتفظ بحقها في استخدام أساليب مختلفة لحماية شحناتها في البحر المتوسطالدفاع الروسية: إسقاط 326 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات

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