https://sarabic.ae/20260610/موسكو-روسيا-تحتفظ-بحقها-في-استخدام-أساليب-مختلفة-لحماية-شحناتها-في-البحر-المتوسط-1114225181.html
موسكو: روسيا تحتفظ بحقها في استخدام أساليب مختلفة لحماية شحناتها في البحر المتوسط
موسكو: روسيا تحتفظ بحقها في استخدام أساليب مختلفة لحماية شحناتها في البحر المتوسط
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تحتفظ بحقها في استخدام مختلف الوسائل لحماية الشحنات الروسية في البحر الأبيض المتوسط. 10.06.2026, سبوتنيك عربي
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روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، تعليقاً على الوضع في البحر الأبيض المتوسط: "نحتفظ بحقنا في استخدام كامل ترسانتنا من الأدوات السياسية والقانونية وغيرها المتاحة لحماية الأمن البحري والمصالح المشروعة للشاحنين ومالكي السفن".وقالت زاخاروفا: "استخدام الاتحاد الأوروبي لسفن "عملية إيريني" المنتشرة في البحر المتوسط لتفتيش أو كما يقال احتجاز ناقلات النفط يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".ويقوم الجيش الروسي بشكل دوري بتدريبات لكل قواه لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية، بما في ذلك القوات البحرية.وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "أبحرت الغواصات النووية المزودة بصواريخ باليستية إلى نطاقات الاختبارات البحرية للقيام بمهام الخدمة القتالية".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات المسلحة الروسية، في إطار تدريبات القوات النووية، نفذت اختبار جهوزية قوات الصواريخ الاستراتيجية وأسطولي الشمال والمحيط الهادئ.
https://sarabic.ae/20260610/موسكو-هجوم-كييف-على-بانوراما-سيفاستوبول-عمل-همجي-وسيحاسب-منفذوه-على-جريمتهم-1114222488.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
موسكو: روسيا تحتفظ بحقها في استخدام أساليب مختلفة لحماية شحناتها في البحر المتوسط
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تحتفظ بحقها في استخدام مختلف الوسائل لحماية الشحنات الروسية في البحر الأبيض المتوسط.
وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، تعليقاً على الوضع في البحر الأبيض المتوسط: "نحتفظ بحقنا في استخدام كامل ترسانتنا من الأدوات السياسية والقانونية وغيرها المتاحة لحماية الأمن البحري والمصالح المشروعة للشاحنين ومالكي السفن".
وأضافت زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن احتجاز دول الاتحاد الأوروبي ناقلات النفط الروسية في البحر الأبيض المتوسط يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وقالت زاخاروفا: "استخدام الاتحاد الأوروبي لسفن "عملية إيريني" المنتشرة في البحر المتوسط لتفتيش أو كما يقال احتجاز ناقلات النفط يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".
ويقوم الجيش الروسي بشكل دوري بتدريبات لكل قواه لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية، بما في ذلك القوات البحرية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 21 أيار/ مايو الماضي، أن غواصات نووية تابعة لها، مزودة بصواريخ بالستية، دخلت نطاقات الاختبارات البحرية خلال مناورات القوات النووية الروسية.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه
: "أبحرت الغواصات النووية المزودة بصواريخ باليستية إلى نطاقات الاختبارات البحرية للقيام بمهام الخدمة القتالية".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات المسلحة الروسية، في إطار تدريبات القوات النووية، نفذت اختبار جهوزية قوات الصواريخ الاستراتيجية وأسطولي الشمال والمحيط الهادئ.