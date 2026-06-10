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موسكو: هجوم كييف على "بانوراما سيفاستوبول" عمل همجي وسيحاسب منفذوه على جريمتهم
موسكو: هجوم كييف على "بانوراما سيفاستوبول" عمل همجي وسيحاسب منفذوه على جريمتهم
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على متحف "بانوراما سيفاستوبول" عمل همجي... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T08:34+0000
2026-06-10T08:35+0000
الخارجية الروسية
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وأوضحت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية تعليقًا على هجوم القوات الأوكرانية عل متحف "بانوراما سيفاستوبول": "هذا عمل همجي آخر يرتكبه نظام كييف ضد منشأة مدنية"، مؤكدة أنهم "سيحاسبون على هذا العمل".وأعلن حاكم مقاطعة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، اليوم الأربعاء، أن استهداف القوات المسلحة الأوكرانية لمبنى متحف "بانوراما الدفاع عن سيفاستوبول" كان متعمدا.ونشر رازفوزاييف على قناته في منصة "ماكس": "الليلة، استهدفت طائرة مسيرة مبنى متحف "الدفاع عن سيفاستوبول 1854-1855" عمداً. لقد استهدف العدو موقعاً للتراث الثقافي، أحد أبرز رموز المدينة".وأضاف الحاكم: "لقد هاجم البرابرة، عديمو الإنسانية، عمداً ما نعتز به، محاولين تدمير جوهرنا. لن نخضع للترهيب، الشيء الوحيد الذي حققتموه هو إظهار وجهكم البربري الحقيقي للعالم مرة أخرى".استهداف نظام كييف للأوابد الأثرية والتراثيةوأكد مدير متحف سيفاستوبول، ميخائيل سمورودكين، اليوم الأربعاء، أن جميع الأجزاء التاريخية من لوحة فرانز روبو سليمة، مشيراً إلى أن المتحف تعرض لأضرار بالغة نتيجة القصف الأوكراني.وقال سمورودكين لـ"سبوتنيك": "نتيجةً لسقوط قذيفة على سطح المبنى الرئيسي لمتحف بانوراما "الدفاع عن سيفاستوبول"، اندلع حريق، وتعمل حاليًا وحدات وزارة الطوارئ الروسية وجميع أجهزة الأمن المعنية في المدينة على إخماده".وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد قصفت المتحف، ليلة أمس.وفي وقت سابق، صرح الحاكم بأن الحريق صُنِّف من الدرجة الرابعة، وأن الوضع بالغ الخطورة.وبيّن حاكم مقاطعة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف،، أمس الثلاثاء، بأنه تم إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت المدينة.لافروف: سنضمن استعادة حقوق الروس في أوكرانيا الذين تعرضوا للإرهاب
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الخارجية الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم

موسكو: هجوم كييف على "بانوراما سيفاستوبول" عمل همجي وسيحاسب منفذوه على جريمتهم

08:34 GMT 10.06.2026 (تم التحديث: 08:35 GMT 10.06.2026)
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© Sputnik . Vitaly Belousov
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على متحف "بانوراما سيفاستوبول" عمل همجي ضد منشأة مدنية.
وأوضحت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية تعليقًا على هجوم القوات الأوكرانية عل متحف "بانوراما سيفاستوبول": "هذا عمل همجي آخر يرتكبه نظام كييف ضد منشأة مدنية"، مؤكدة أنهم "سيحاسبون على هذا العمل".
وأعلن حاكم مقاطعة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، اليوم الأربعاء، أن استهداف القوات المسلحة الأوكرانية لمبنى متحف "بانوراما الدفاع عن سيفاستوبول" كان متعمدا.
ونشر رازفوزاييف على قناته في منصة "ماكس": "الليلة، استهدفت طائرة مسيرة مبنى متحف "الدفاع عن سيفاستوبول 1854-1855" عمداً. لقد استهدف العدو موقعاً للتراث الثقافي، أحد أبرز رموز المدينة".
وووفقاً له، فإن تلك الممارسات لا يمكن أن ينفذها إلا أفراد مختلون عقلياً.
وأضاف الحاكم: "لقد هاجم البرابرة، عديمو الإنسانية، عمداً ما نعتز به، محاولين تدمير جوهرنا. لن نخضع للترهيب، الشيء الوحيد الذي حققتموه هو إظهار وجهكم البربري الحقيقي للعالم مرة أخرى".
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
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استهداف نظام كييف للأوابد الأثرية والتراثية

وأكد مدير متحف سيفاستوبول، ميخائيل سمورودكين، اليوم الأربعاء، أن جميع الأجزاء التاريخية من لوحة فرانز روبو سليمة، مشيراً إلى أن المتحف تعرض لأضرار بالغة نتيجة القصف الأوكراني.
وقال سمورودكين لـ"سبوتنيك": "نتيجةً لسقوط قذيفة على سطح المبنى الرئيسي لمتحف بانوراما "الدفاع عن سيفاستوبول"، اندلع حريق، وتعمل حاليًا وحدات وزارة الطوارئ الروسية وجميع أجهزة الأمن المعنية في المدينة على إخماده".

ومن جانبه، أفاد المكتب الإعلامي للمتحف في السياق، أن هذه اللوحة (كانت موجودة في مبنى البانوراما) بعد ترميم واسع النطاق للمبنى، وهي لوحة مُعاد رسمها بالكامل. وقد نجت (من التدمير) الأجزاء التاريخية من لوحة روبو.

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد قصفت المتحف، ليلة أمس.
وفي وقت سابق، صرح الحاكم بأن الحريق صُنِّف من الدرجة الرابعة، وأن الوضع بالغ الخطورة.
وبيّن حاكم مقاطعة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف،، أمس الثلاثاء، بأنه تم إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت المدينة.
لافروف: سنضمن استعادة حقوق الروس في أوكرانيا الذين تعرضوا للإرهاب
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