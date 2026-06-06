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لافروف: سنضمن استعادة حقوق الروس في أوكرانيا الذين تعرضوا للإرهاب
لافروف: سنضمن استعادة حقوق الروس في أوكرانيا الذين تعرضوا للإرهاب
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، بأن روسيا ستضمن استعادة حقوق الروس، والناطقين باللغة الروسية بشكل كامل، والذين تعرضوا للإرهاب الصريح من... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال لافروف، في خطاب متلفز بمناسبة يوم اللغة الروسية: "سنضمن بكل تأكيد استعادة حقوق الروس والناطقين بالروسية بشكل كامل، والذين تعرضوا للإرهاب الصريح من قبل نظام كييف النازي الجديد".وتابع: "أودّ أن أشير، بشكل خاص، إلى الدور المحوري الذي تلعبه اللغة الروسية في تعزيز السلام وحسن الجوار في الفضاء الأوراسي، وفي بناء بنية أمنية جديدة وتعزيز التعاون المثمر في أوراسيا". وتابع: "حماية ودعم الناطقين باللغة الروسية كلغة أمّ يُمثل أولوية في السياسة الخارجية الروسية".الخارجية الروسية: السيناريو المناهض للديمقراطية في أرمينيا سيشكك في شرعية الانتخاباتبرلماني أوروبي: يجب حرمان دول البلطيق من حماية حلف الناتو بسبب استفزازاتها لروسيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
لافروف: سنضمن استعادة حقوق الروس في أوكرانيا الذين تعرضوا للإرهاب
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، بأن روسيا ستضمن استعادة حقوق الروس، والناطقين باللغة الروسية بشكل كامل، والذين تعرضوا للإرهاب الصريح من قبل نظام كييف النازي الجديد.
وقال لافروف، في خطاب متلفز بمناسبة يوم اللغة الروسية: "سنضمن بكل تأكيد استعادة حقوق الروس والناطقين بالروسية بشكل كامل، والذين تعرضوا للإرهاب الصريح من قبل نظام كييف النازي الجديد".
وأضاف: "إن حل هذه المسألة (استعادة حقوق الروس والناطقين بالروسية في أوكرانيا) من بين الشروط الضرورية للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد للنزاع الأوكراني".
وتابع: "أودّ أن أشير، بشكل خاص، إلى الدور المحوري الذي تلعبه اللغة الروسية في تعزيز السلام وحسن الجوار في الفضاء الأوراسي، وفي بناء بنية أمنية جديدة وتعزيز التعاون المثمر في أوراسيا".
وأكد وزير الخارجية الروسي بالقول: "سنواصل التصدي بحزم لأي مظاهر للتمييز اللغوي ورهاب روسيا، أينما وُجدت".
وتابع: "حماية ودعم الناطقين باللغة الروسية كلغة أمّ يُمثل أولوية في السياسة الخارجية الروسية".