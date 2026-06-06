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برلماني أوروبي: يجب حرمان دول البلطيق من حماية حلف الناتو بسبب استفزازاتها لروسيا
برلماني أوروبي: يجب حرمان دول البلطيق من حماية حلف الناتو بسبب استفزازاتها لروسيا
سبوتنيك عربي
صرّح عضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ، فرنان كارتايزر، بأن دول البلطيق "يجب ألّا تعول على تفعيل المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو) إذا استمرت... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T05:19+0000
2026-06-06T05:19+0000
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وعلّق كارتايزر على الأنباء المتداولة حول الاستفزازات المحتملة ومخاطر التصعيد الإضافي بين روسيا وبعض دول أوروبا الشرقية، ولا سيما دول البلطيق، قائلًا في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "إذا كانت مثل هذه الدول ترغب في خوض حرب مع روسيا، فلا ينبغي لها أن تطلب الدعم، لأنها لن تحصل عليه".وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن "موسكو سترفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية، بسبب رفض لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، إنهاء سياساتها المتمثلة في انتهاك حقوق الناطقين باللغة الروسية".وقالت الوزارة: "في هذا الصدد، سنضطر بالطبع إلى نقل مطالباتنا إلى المحاكم، من خلال اللجوء إلى الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة - محكمة العدل الدولية".مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون بشأن فرض عقوبات على روسياخلاف سياسي في ألمانيا حول رموز الحقبة السوفييتية في برلين
https://sarabic.ae/20260519/قوات-كييف-تخطط-لشن-هجمات-ضد-روسيا-من-أراضي-دول-البلطيق---الاستخبارات-الروسية-1113527461.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, البلطيق, دول البلطيق

برلماني أوروبي: يجب حرمان دول البلطيق من حماية حلف الناتو بسبب استفزازاتها لروسيا

05:19 GMT 06.06.2026
© Sputnik . Vladimir Fedorenkoمبنى البرلمان الأوروبي
مبنى البرلمان الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
تابعنا عبر
صرّح عضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ، فرنان كارتايزر، بأن دول البلطيق "يجب ألّا تعول على تفعيل المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو) إذا استمرت في أعمالها الاستفزازية ضد روسيا".
وعلّق كارتايزر على الأنباء المتداولة حول الاستفزازات المحتملة ومخاطر التصعيد الإضافي بين روسيا وبعض دول أوروبا الشرقية، ولا سيما دول البلطيق، قائلًا في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "إذا كانت مثل هذه الدول ترغب في خوض حرب مع روسيا، فلا ينبغي لها أن تطلب الدعم، لأنها لن تحصل عليه".

ووفقًا له، فإن حلف الناتو هو "تحالف دفاعي، وآليات الدفاع الجماعي يجب أن تطبّق فقط في حال وقوع عدوان ضد دولة عضو، وليس في الحالات التي تسهم فيها دول بمفردها في تصعيد حدة التوتر".

مقر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
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19 مايو, 08:07 GMT
وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن "موسكو سترفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية، بسبب رفض لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، إنهاء سياساتها المتمثلة في انتهاك حقوق الناطقين باللغة الروسية".

وأشارت الوزارة إلى أن "لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، دُعيت مرارًا إلى تحمّل المسؤولية الدولية عن الانتهاكات المستمرة لحقوق السكان الناطقين بالروسية هناك، إلا أن سلطاتها رفضت إنهاء هذه السياسة، وجميع محاولات حل النزاع عبر المفاوضات باءت بالفشل".

وقالت الوزارة: "في هذا الصدد، سنضطر بالطبع إلى نقل مطالباتنا إلى المحاكم، من خلال اللجوء إلى الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة - محكمة العدل الدولية".
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