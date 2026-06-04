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خلاف سياسي في ألمانيا حول رموز الحقبة السوفييتية في برلين
خلاف سياسي في ألمانيا حول رموز الحقبة السوفييتية في برلين
سبوتنيك عربي
اقترح ممثلو الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلمان برلين إضافة سياق تفسيري لاقتباسات، جوزيف ستالين، الموجودة في النصب التذكاري للجنود السوفييت في حديقة تريبتور،... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال النائب، ألكسندر فراير فينترفرب، إن "الاقتباسات المنقوشة لستالين التي تصوّر الاتحاد السوفييتي كدولة مسالمة، وبالتالي تخفي عدوانه المنسق مع ألمانيا النازية ضد بولندا ودول البلطيق وفنلندا، تستدعي تعليقا نقديا".في المقابل، تعامل حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" الشريك في الحكم في برلين، بحذر مع المقترح، معتبرًا أن العديد من عناصره "تستحق الدعم"، دون موقف نهائي واضح.أما المعارضة، فقد جاءت مواقفها أكثر حدة، حيث وصفت السياسية البارزة، سارة فاغنكنيخت، اقتراح نواب برلين بأنه "جنون محض"، مؤكدة أنهم "مهووسون بكراهية روسيا".كما أعرب حزب "البديل من أجل ألمانيا" في برلمان برلين عن رفضه للفكرة، معتبرًا أن الرواية المضادة الرسمية لن تؤدي إلا إلى مزيد من المآزق في السياسة التاريخية، وفي الوقت نفسه، يرى الحزب أن النصب التذكارية السوفيتية للحرب، بسبب أسلوبها الدعائي المبالغ فيه، "تكشف في حد ذاتها عن الخطاب الستاليني".وفي تعليقات على منصة "إكس"، ظهرت ردود فعل حادة على المبادرة، حيث كتب أحد المستخدمين أن الأمر "يشبه ألمانيا النازية"، مضيفًا: "يجب أن نتعلم من كل ذلك".وكتب مستخدم آخر: "إنهم يمارسون مراجعة تاريخية، لا أكثر".كما جاء تعليق ثالث يقول: "ربما يجب تذكير برلين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بالتزاماتها تجاه الحفاظ على النصب التذكارية السوفييتية".وقال تعليق رابع: "فيلي برانت كان سيقلب في قبره لو رأى هذا".روسيا تطالب ألمانيا برفع الحظر المفروض على عرض رموز النصر على النازيةالخارجية الروسية: حظر رموز النصر في برلين "عار" على ألمانيا
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https://sarabic.ae/20260506/روسيا-تطالب-ألمانيا-برفع-الحظر-المفروض-على-عرض-رموز-النصر-على-النازية-1113166771.html
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روسيا, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
خلاف سياسي في ألمانيا حول رموز الحقبة السوفييتية في برلين
اقترح ممثلو الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلمان برلين إضافة سياق تفسيري لاقتباسات، جوزيف ستالين، الموجودة في النصب التذكاري للجنود السوفييت في حديقة تريبتور، بحيث تتضمن "معلومات عن "السياسات والممارسات المرتبطة بفترة حكمه".
وقال النائب، ألكسندر فراير فينترفرب، إن "الاقتباسات المنقوشة لستالين التي تصوّر الاتحاد السوفييتي كدولة مسالمة، وبالتالي تخفي عدوانه المنسق مع ألمانيا النازية ضد بولندا ودول البلطيق وفنلندا، تستدعي تعليقا نقديا".
من جانبه، دعا حزب "الخضر" في برلين إلى وضع مجموعة من التدابير "للحيلولة دون إساءة استخدام النصب التذكارية للحرب لأغراض قومية أو انتقامية أو شبه عسكرية".
في المقابل، تعامل حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" الشريك في الحكم في برلين، بحذر مع المقترح، معتبرًا أن العديد من عناصره "تستحق الدعم"، دون موقف نهائي واضح.
أما المعارضة، فقد جاءت مواقفها أكثر حدة، حيث وصفت السياسية البارزة، سارة فاغنكنيخت، اقتراح نواب برلين بأنه "جنون محض"، مؤكدة أنهم "مهووسون بكراهية روسيا".
وأضافت أن "الخضر" يسعون إلى "إعادة كتابة تاريخ التحرير من الفاشية النازية".
كما أعرب حزب "البديل من أجل ألمانيا" في برلمان برلين عن رفضه للفكرة، معتبرًا أن الرواية المضادة الرسمية لن تؤدي إلا إلى مزيد من المآزق في السياسة التاريخية، وفي الوقت نفسه، يرى الحزب أن النصب التذكارية السوفيتية للحرب، بسبب أسلوبها الدعائي المبالغ فيه، "تكشف في حد ذاتها عن الخطاب الستاليني".
وفي تعليقات على منصة "إكس"، ظهرت ردود فعل حادة على المبادرة، حيث كتب أحد المستخدمين أن الأمر "يشبه ألمانيا النازية"، مضيفًا: "يجب أن نتعلم من كل ذلك".
وكتب مستخدم آخر: "إنهم يمارسون مراجعة تاريخية، لا أكثر".
كما جاء تعليق ثالث يقول: "ربما يجب تذكير برلين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بالتزاماتها تجاه الحفاظ على النصب التذكارية السوفييتية".
وقال تعليق رابع: "فيلي برانت كان سيقلب في قبره لو رأى هذا".