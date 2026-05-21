تصاعد الخطاب المعادي لروسيا في ألمانيا يثير انقساما سياسيا أوروبيا
سبوتنيك عربي
تتزايد في ألمانيا الأصوات السياسية الداعية إلى تعزيز القدرات العسكرية للبلاد والاستعداد لما يوصف بـ"التهديد الروسي"، على خلفية الحرب في أوكرانيا، في وقت تثير... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T16:36+0000
تتزايد في ألمانيا الأصوات السياسية الداعية إلى تعزيز القدرات العسكرية للبلاد والاستعداد لما يوصف بـ"التهديد الروسي"، على خلفية الحرب في أوكرانيا، في وقت تثير فيه مظاهر خطاب الكراهية والتصعيد ضد الروس جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والثقافية الأوروبية، مقابل تنامي مواقف تدعو إلى الحل الدبلوماسي والحوار مع موسكو.
وتشهد الساحة السياسية الألمانية تصاعدا في الخطاب الداعي إلى إعادة تسليح الجيش الألماني وتعزيز جاهزيته العسكرية في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قد أعلن في وقت سابق، عزمه جعل البوندسفير "أقوى جيش في أوروبا"، بينما حذّر وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية، من "خطر عسكري روسي جديد"، قائلا إن أوروبا لم تعتد عليه خلال العقود الثلاثة الماضية.
وفي هذا السياق، أثارت عبارة باللغة الأوكرانية ظهرت في برلين تقول: "أفضل هدية هي قتل الروس"، موجة من الانتقادات، بعدما عُرضت ضمن تركيب فني في واجهة معرض "توماس شولتسه" وسط العاصمة الألمانية.
ووفقاً للقائمين على المعرض، فإن العمل الفني للفنان اللبناني-الأمريكي يهدف إلى إدانة العنف والكراهية، حيث استلهمت العبارات من كتابات ظهرت على القنابل خلال الحرب، فيما ترمز السيارة المقلوبة إلى الدمار الذي تخلفه النزاعات المسلحة. إلا أن منتقدين رأوا أن الرسالة قد تفهم كدعوة مباشرة للتحريض ضد الروس.
في المقابل، تواصل قوى سياسية ألمانية وأوروبية التعبير عن رفضها لسياسات التصعيد العسكري. فقد اعتبرت زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أليس فايدل، أن استمرار الحرب في أوكرانيا يمثل "تهديدا خطيرا لأمن ألمانيا".
وفي السياق ذاته، قالت القيادية في الحزب ذاته، سيفيم داغديلين، في مقال بعنوان "الاتفاق العسكري الألماني مع أوكرانيا ضد روسيا"، إن "السلام عبر الحوار بات مستبعدا على نحو متزايد، لا سيما وأن الحكومة الألمانية مقتنعة تماما بقدرتها على هزيمة روسيا، بل وضرورة ذلك. هدفها المعلن هو تحقيق نصر حاسم".
كما انتقدت مؤسسة حزب "التحالف من أجل العقل والعدالة"، سارة فاغنكنشت، سياسة ميرتس، معتبرة أنها "تتعارض مع مصالح الشعب الألماني"، محذرة من أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيحوّل ألمانيا إلى طرف مباشر في الحرب ويشكّل عبئاً كبيراً على دافعي الضرائب.
من جهته، حذر رئيس حزب "البديل من أجل ألمانيا"، تينو خروبالا، من أن السعي لتحقيق "نصر كامل" لأوكرانيا سيضر بكل من كييف وبرلين، وصرح قائلا: "يجب ألا نستمر في هذه الحرب بالوكالة الزائفة ونُغذيها بأموال دافعي الضرائب التي كسبناها بشرف".
وعلى المستوى الأوروبي، دعا عدد من السياسيين إلى استئناف الحوار مع موسكو، وقال رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، إن "يجب أن نجري حوارا طبيعيا مع روسيا. لقد صُدم الجميع عندما ذكر الرئيس الروسي بوتين اسم شرودر، ملمحا إلى أنه قد يكون وسيطا في هذه الحملة أو هذه العملية العسكرية. نعم، بوتين ببساطة يريد شخصًا يفهم ولو قليلا الروح الروسية".
بدوره، رأى عضو البرلمان الأوروبي لوبوش بلاها، أن "المتطرفين" فقط هم من لا يرون ضرورة للحوار مع روسيا.
فيما شدد الرئيس البولندي الأسبق ألكسندر كفاشنيفسكي، أن أوروبا ستضطر عاجلا أم آجلا إلى بناء نظام جديد للعلاقات مع روسيا، لأن روسيا لن تختفي.
وفي إيطاليا، انتقد رئيس "حركة خمس نجوم"، جوزيبي كونتي، خطط إعادة تسليح ألمانيا، معتبرا أن اقتصاد الحرب سيزيد من عدم الاستقرار ويخدم مصالح النخب على حساب الشعوب الأوروبية.
أما نائب رئيس الوزراء الصربي السابق، ألكسندر فولين، قال: "لقد اعتقدنا بسذاجة أن السلام في أوروبا والعالم قائم
لأن أحفاد الألمان يشعرون بالخزي من جرائم أجدادهم. أما أحفاد مجرمي الحرب العالمية الثانية فلا يشعرون بالخزي من جرائم آبائهم، بل يشعرون بالخزي من هزيمتهم، ويحلمون بالانتقام".