تصاعد الخطاب المعادي لروسيا في ألمانيا يثير انقساما سياسيا أوروبيا

سبوتنيك عربي

تتزايد في ألمانيا الأصوات السياسية الداعية إلى تعزيز القدرات العسكرية للبلاد والاستعداد لما يوصف بـ"التهديد الروسي"، على خلفية الحرب في أوكرانيا، في وقت تثير... 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T16:36+0000

وتشهد الساحة السياسية الألمانية تصاعدا في الخطاب الداعي إلى إعادة تسليح الجيش الألماني وتعزيز جاهزيته العسكرية في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.وفي هذا السياق، أثارت عبارة باللغة الأوكرانية ظهرت في برلين تقول: "أفضل هدية هي قتل الروس"، موجة من الانتقادات، بعدما عُرضت ضمن تركيب فني في واجهة معرض "توماس شولتسه" وسط العاصمة الألمانية.ووفقاً للقائمين على المعرض، فإن العمل الفني للفنان اللبناني-الأمريكي يهدف إلى إدانة العنف والكراهية، حيث استلهمت العبارات من كتابات ظهرت على القنابل خلال الحرب، فيما ترمز السيارة المقلوبة إلى الدمار الذي تخلفه النزاعات المسلحة. إلا أن منتقدين رأوا أن الرسالة قد تفهم كدعوة مباشرة للتحريض ضد الروس.وفي السياق ذاته، قالت القيادية في الحزب ذاته، سيفيم داغديلين، في مقال بعنوان "الاتفاق العسكري الألماني مع أوكرانيا ضد روسيا"، إن "السلام عبر الحوار بات مستبعدا على نحو متزايد، لا سيما وأن الحكومة الألمانية مقتنعة تماما بقدرتها على هزيمة روسيا، بل وضرورة ذلك. هدفها المعلن هو تحقيق نصر حاسم".كما انتقدت مؤسسة حزب "التحالف من أجل العقل والعدالة"، سارة فاغنكنشت، سياسة ميرتس، معتبرة أنها "تتعارض مع مصالح الشعب الألماني"، محذرة من أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيحوّل ألمانيا إلى طرف مباشر في الحرب ويشكّل عبئاً كبيراً على دافعي الضرائب.وعلى المستوى الأوروبي، دعا عدد من السياسيين إلى استئناف الحوار مع موسكو، وقال رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، إن "يجب أن نجري حوارا طبيعيا مع روسيا. لقد صُدم الجميع عندما ذكر الرئيس الروسي بوتين اسم شرودر، ملمحا إلى أنه قد يكون وسيطا في هذه الحملة أو هذه العملية العسكرية. نعم، بوتين ببساطة يريد شخصًا يفهم ولو قليلا الروح الروسية".بدوره، رأى عضو البرلمان الأوروبي لوبوش بلاها، أن "المتطرفين" فقط هم من لا يرون ضرورة للحوار مع روسيا.وفي إيطاليا، انتقد رئيس "حركة خمس نجوم"، جوزيبي كونتي، خطط إعادة تسليح ألمانيا، معتبرا أن اقتصاد الحرب سيزيد من عدم الاستقرار ويخدم مصالح النخب على حساب الشعوب الأوروبية.أما نائب رئيس الوزراء الصربي السابق، ألكسندر فولين، قال: "لقد اعتقدنا بسذاجة أن السلام في أوروبا والعالم قائم لأن أحفاد الألمان يشعرون بالخزي من جرائم أجدادهم. أما أحفاد مجرمي الحرب العالمية الثانية فلا يشعرون بالخزي من جرائم آبائهم، بل يشعرون بالخزي من هزيمتهم، ويحلمون بالانتقام".موسكو: النشاط العسكري للناتو قرب حدودنا بلغ مستويات الحرب الباردةالخارجية الروسية: الأمم المتحدة لا تسمح لـ" شهود عيان" على جرائم نظام كييف بحضور اجتماعاتها

