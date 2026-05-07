لماذا تراجعت واشنطن عن نشر صواريخ "توماهوك" في ألمانيا...خبير يجيب

أفاد الخبير والمستشار العسكري السابق في العراق، صفاء الأعسم، بأن واشنطن أعادت النظر في خططها الرامية لنشر صواريخ "توماهوك" في ألمانيا، وذلك نتيجة للمخاوف من...

2026-05-07T09:18+0000

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإلغاء مبادرة إدارة بايدن يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية:العامل الأول: خطر الصدام مع روسيا... أدركت الولايات المتحدة أن توسيع النطاق الجغرافي لوجود صواريخ "توماهوك" في أوروبا يمس مصالح موسكو الأمنية بشكل مباشر، وقد شكلت الردود الروسية المتوقعة عاملاً رادعًا قويًا.العامل الثاني: استنزاف الترسانة العسكرية... أدى الصراع المطول مع إيران والإمدادات الضخمة من الصواريخ لإسرائيل إلى استهلاك حاد في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي؛ حيث تجاوزت التكاليف الفعلية للذخائر تقديرات ""البنتاغون" الأولية بكثير.كما شدّد الأعسم على أن الحسابات العسكرية الأمريكية تعقّدت بسبب "عنصر المفاجأة" في المواجهة مع إيران؛ حيث خلص الخبير إلى أن صمود طهران، وقدرتها على الردع الفعال، وظهور صواريخها "فرط الصوتية" البعيدة المدى، هي عوامل أجبرت واشنطن على التصرف بحذر أكبر.

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

