لماذا تراجعت واشنطن عن نشر صواريخ "توماهوك" في ألمانيا...خبير يجيب

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
12:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لماذا تراجعت واشنطن عن نشر صواريخ "توماهوك" في ألمانيا...خبير يجيب
لماذا تراجعت واشنطن عن نشر صواريخ "توماهوك" في ألمانيا...خبير يجيب

09:10 GMT 07.05.2026 (تم التحديث: 09:18 GMT 07.05.2026)
أفاد الخبير والمستشار العسكري السابق في العراق، صفاء الأعسم، بأن واشنطن أعادت النظر في خططها الرامية لنشر صواريخ "توماهوك" في ألمانيا، وذلك نتيجة للمخاوف من التصعيد مع روسيا ووجود نقص في مخزون الأسلحة.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإلغاء مبادرة إدارة بايدن يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية:
العامل الأول: خطر الصدام مع روسيا... أدركت الولايات المتحدة أن توسيع النطاق الجغرافي لوجود صواريخ "توماهوك" في أوروبا يمس مصالح موسكو الأمنية بشكل مباشر، وقد شكلت الردود الروسية المتوقعة عاملاً رادعًا قويًا.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
روسيا: الحوار مع أمريكا حول صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا ممكن
12 فبراير, 01:28 GMT
العامل الثاني: استنزاف الترسانة العسكرية... أدى الصراع المطول مع إيران والإمدادات الضخمة من الصواريخ لإسرائيل إلى استهلاك حاد في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي؛ حيث تجاوزت التكاليف الفعلية للذخائر تقديرات ""البنتاغون" الأولية بكثير.

العامل الثالث: تغيير المسار السياسي... يعمل ترامب على إعادة توجيه الموارد نحو الاحتياجات الداخلية للولايات المتحدة، مع دراسة إمكانية تقليص التمركز العسكري في أوروبا، وهذا يهدّد بإضعاف حلف الناتو أو حتى تفككه، في ظل الخلافات المتزايدة بين واشنطن والاتحاد الأوروبي.

كما شدّد الأعسم على أن الحسابات العسكرية الأمريكية تعقّدت بسبب "عنصر المفاجأة" في المواجهة مع إيران؛ حيث خلص الخبير إلى أن صمود طهران، وقدرتها على الردع الفعال، وظهور صواريخها "فرط الصوتية" البعيدة المدى، هي عوامل أجبرت واشنطن على التصرف بحذر أكبر.
