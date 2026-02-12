عربي
روسيا: الحوار مع أمريكا حول صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا ممكن
روسيا: الحوار مع أمريكا حول صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا ممكن
تابعنا عبر
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، الخميس، أن موسكو منفتحة على مناقشة موضوع نشر الصواريخ بعيدة المدى في ألمانيا مع الولايات المتحدة، في ظل موقف أمريكي أكثر براغماتية تجاه الشركاء الأوروبيين في الناتو.
وقال غروشكو، في حديث لصحيفة "إزفيستيا"الروسية: "بالنظر إلى أن موقف الإدارة الأمريكية الحالية تجاه الشركاء الأوروبيين في الناتو أصبح أكثر براغماتية وأقل أيديولوجية مقارنة بالسابقين، هناك احتمال التوصل إلى اتفاقيات".
وأضاف أن أوروبا تشهد حاليًا مشاعر عسكرية متزايدة، وما تفعله اليوم هو محاولة لبناء أمن ضد روسيا.
وأوضح الدبلوماسي: "لذلك، إذا كانوا يسيرون في طريق إنشاء قدرة عسكرية ضد الاتحاد الروسي، يجب أن يدركوا أنه سيتم إنشاء قدرة مضادة مماثلة وأكثر فاعلية".
وكان موقع Defense News قد أفاد في وقت سابق، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تؤكد بعد خطط نشر صواريخ كروز على أراضي ألمانيا بشكل نهائي. ووفقًا للموقع، ما زالت هناك حالة عدم يقين بشأن الموقع النهائي لتمركز وحدة المدفعية بعيدة المدى على أراضي ألمانيا، والتي يتمركز حاليًا في ولاية نيويورك وما زالت "في طور الحصول على الأسلحة".
وفي يوليو/تموز 2024، أعلنت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة جو بايدن والحكومة الألمانية عن خطط لنشر أنظمة صواريخ دقيقة عالية في ألمانيا اعتبارًا من 2026، والتي ستتجاوز بشكل كبير الأسلحة الموجودة حاليًا في أوروبا، وتشمل صواريخ SM-6 و"توماهوك" والأسلحة الفائقة الصوت.
